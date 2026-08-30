En qué consiste el Plan 90, la nueva estrategia de la Policía de Bogotá para erradicar el crimen: hay 24 bandas en la mira

La Policía de Bogotá lanzó el Plan 90 para desarticular 24 estructuras criminales en un plazo de 90 días - crédito Secretaría de Seguridad

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La Policía Metropolitana de Bogotá lanzó una ofensiva contra la criminalidad con una meta clara: desarticular 24 estructuras criminales en un plazo de 90 días. El propósito es atacar de frente los delitos que más afectan a la capital, entre los que se cuentan homicidios, extorsiones, secuestros y robos en diferentes modalidades.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que el plan contempla una serie de operativos focalizados en bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, hurto y homicidios.

Según explicó el alto oficial, la estrategia prioriza aquellos grupos que han incrementado su accionar en comunidades y zonas donde la delincuencia ha mostrado un repunte.

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“En los 90 días vamos a implementar una serie de operativos en contra de varias estructuras dedicadas al homicidio, tráfico de estupacientes. Así mismo, el hurto en diferentes modalidades y a la extorsión. Vamos a darle una priorización a los grupos delincuenciales que están afectando a las comunidades y algunos lugares en los que el delito ha venido incrementándose”, señaló Cristancho.

La ofensiva contra la criminalidad en Bogotá apunta a homicidios, extorsiones, secuestros y robos en distintas modalidades - crédito Secretaría de Seguridad

Los delitos bajo la lupa de las autoridades incluyen el hurto de bicicletas, el robo a personas y el hurto de vehículos. Si bien Cristancho reconoció que el robo de bicicletas ha crecido, también mencionó que, aunque se ha registrado una disminución en el hurto de vehículos, las acciones policiales no deben relajarse.

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“En el hurto de bicicletas, hay un aumento, pero el hurto a vehículos, que, si es cierto, tenemos una reducción, no quiere decir que no tengamos que combatirlo, y el hurto personas, hurto celulares, que es lo que todas las comunidades en el día a día nos requieren, tenemos que seguir focalizándolo para no dejarlo aumentar”, comentó el oficial.

El Plan 90 representa una respuesta directa a la creciente inquietud ciudadana por la inseguridad en Bogotá. El objetivo central es debilitar las estructuras criminales responsables de los delitos de mayor impacto en la vida diaria de los habitantes, mediante operativos constantes y el fortalecimiento de la persecución policial.

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Reunión entre el alcalde y la nueva dirección policial

La estrategia se consolidó tras una reunión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el nuevo director de la Policía, el general Alejandro Barrera. En ese encuentro, Barrera comunicó la decisión de fortalecer las capacidades de la Policía Judicial, lo que permitirá avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada.

Las autoridades pusieron bajo la lupa el hurto de bicicletas, el robo a personas, el hurto de vehículos y el robo de celulares en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Galán calificó la reunión como productiva y enfatizó que, más allá de los golpes a las grandes bandas, es fundamental enfocarse en las agrupaciones que afectan a los ciudadanos con delitos como el fleteo, el hurto de carros y el robo de celulares.

Las autoridades recalcaron que la atención no solo estará puesta en las organizaciones de gran escala, sino en quienes cometen delitos cotidianos y afectan directamente la percepción de seguridad en la ciudad.

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“Fue una reunión productiva para avanzar rápidamente en la lucha contra la delincuencia en Bogotá. El general Barrera nos anunció un fortalecimiento de las capacidades de Policía Judicial, acordamos que, además de dar golpes contundentes para desarticular a las grandes bandas criminales”, comentó el alcalde mayor.

Galán sostuvo que el Plan 90 también debe enfocarse en delitos cotidianos como el fleteo, el hurto de carros y el robo de celulares para recuperar la confianza ciudadana - crédito Mebog

El despliegue de estos operativos se realizará durante tres meses, con revisiones periódicas para ajustar la táctica. El enfoque integral busca tanto la reducción de los delitos de alto impacto como la recuperación de la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta policial.

“Nos tenemos que enfocar también en las bandas que afectan a los ciudadanos en su día a día con delitos como el fleteo, el hurto de carros y de celulares, entre otros”, concluyó el alcalde Galán.

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El Plan 90 marca un compromiso de las autoridades locales y policiales para enfrentar estructuras delictivas que, hasta ahora, han desafiado la tranquilidad de Bogotá. La expectativa es que, con acciones sostenidas y coordinación interinstitucional, la capital logre una mejora perceptible en los índices de seguridad durante el periodo planteado.