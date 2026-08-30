Colombia

Renta Joven iniciará su cuarto ciclo de pagos el 3 de septiembre: guía para que 2.722 estudiantes reclamen el beneficio por giro o cuenta

La entidad Prosperidad Social informó que 2.722 inscritos en transferencias monetarias condicionadas recibirán los recursos, con consignaciones para 1.557 personas y cobros presenciales en operadores autorizados entre el 4 y el 11 del mes

Prosperidad Social reprogramó la entrega de Renta Joven para garantizar la transición al Registro Universal de Ingresos y la continuidad de los pagos - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social reprogramó la entrega de Renta Joven para garantizar la transición al Registro Universal de Ingresos y la continuidad de los pagos - crédito Prosperidad Social
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El programa Renta Joven iniciará la entrega de recursos correspondientes al cuarto ciclo de pagos a partir del 3 de septiembre, beneficiando a 2.722 participantes inscritos en el sistema de transferencias monetarias condicionadas (TMC) del Gobierno nacional.

La entrega, a cargo de Prosperidad Social, se reprogramó para garantizar el rigor operativo y normativo ante la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), asegurando así la continuidad y transparencia del programa dirigido a jóvenes estudiantes de educación superior, aprendices del Sena y alumnos de Escuelas Normales Superiores.

De acuerdo con la entidad, 1.557 jóvenes recibirán el abono directamente en su cuenta bancaria desde el 3 de septiembre, mientras que quienes reclamen por giro podrán acercarse a los puntos de pago habilitados entre el 4 y el 11 de septiembre, por medio de SuRed y SuperGiros en todo el país. La inversión para este ciclo asciende a 1.091 millones de pesos, reafirmando el compromiso estatal con la juventud estudiantil.

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El cuarto ciclo de Renta Joven destina 1.091 millones de pesos para jóvenes de educación superior, aprendices del SENA y alumnos de Escuelas Normales Superiores -crédito Prosperidad Social
El cuarto ciclo de Renta Joven destina 1.091 millones de pesos para jóvenes de educación superior, aprendices del SENA y alumnos de Escuelas Normales Superiores -crédito Prosperidad Social

Transición, rigor y cronograma de pagos

Originalmente, este ciclo había sido programado para finales de agosto, pero fue reprogramado para asegurar la debida expedición de la resolución de transición al RUI, nueva herramienta de medición socioeconómica desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que permitirá identificar con mayor precisión a los beneficiarios que cumplen los requisitos para acceder y permanecer en los programas sociales.

La entrega abarca los recursos por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre de 2026 para estudiantes de instituciones de educación superior (IES) y los correspondientes a abril y mayo de 2026 para aprendices del Sena. Los alumnos de Escuelas Normales Superiores inscritos en grado 12 o 13 también recibirán incentivos por matrícula y permanencia, según las condiciones establecidas.

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Modalidades de pago y gestión de novedades

Los beneficiarios que ya registraron su cuenta bancaria o depósito electrónico en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) tendrán la transferencia depositada automáticamente el 3 de septiembre. Aquellos que aún no han realizado este registro pueden continuar reclamando por giro en los puntos autorizados. Es fundamental que el producto financiero esté a nombre del beneficiario y se encuentre activo para recibir los abonos.

Un total de 1.557 beneficiarios de Renta Joven recibirán el abono en cuenta bancaria desde el 3 de septiembre y los giros se pagarán entre el 4 y el 11 de septiembre - crédito Prosperidad Social
Un total de 1.557 beneficiarios de Renta Joven recibirán el abono en cuenta bancaria desde el 3 de septiembre y los giros se pagarán entre el 4 y el 11 de septiembre - crédito Prosperidad Social

Entre el 3 y el 11 de septiembre estará habilitado el Portal del Joven para gestionar novedades que aplicarán desde el ciclo cinco, como actualización de datos, graduación de bachiller, subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas, retiro del programa, aplazamiento o cambio de programa de formación. Prosperidad Social recomienda a los jóvenes mantener actualizada su información para evitar contratiempos en la recepción de los recursos.

Valores y frecuencia de los incentivos

Los estudiantes de instituciones de educación superior reciben $400.000 por matrícula y $400.000 adicionales por permanencia (si culminan el periodo académico con promedio igual o superior a 3,0). Aquellos con excelencia académica (promedio igual o superior a 4,0) reciben una TMC adicional de $200.000. Los incentivos por matrícula y permanencia se entregan máximo dos veces al año.

Los aprendices SENA reciben $200.000 mensuales por cada mes verificado con matrícula efectiva, pagados de manera bimestral hasta seis veces al año. Para los estudiantes de Escuelas Normales Superiores en grados 12 y 13, el valor es de $400.000 por matrícula y $400.000 por permanencia por cada periodo académico.

El Registro Universal de Ingresos, desarrollado por el DNP, permitirá identificar con mayor precisión a los beneficiarios que cumplen los requisitos de los programas sociales - crédito Prosperidad Social
El Registro Universal de Ingresos, desarrollado por el DNP, permitirá identificar con mayor precisión a los beneficiarios que cumplen los requisitos de los programas sociales - crédito Prosperidad Social

Seguridad y recomendaciones

Prosperidad Social enfatizó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Los beneficiarios deben verificar que su producto financiero esté a su nombre y cumpla con los topes y condiciones para recibir transferencias. El proceso de confirmación o rechazo de la cuenta se realiza únicamente por el Portal del Joven, en los plazos establecidos para cada ciclo operativo.

La entidad reitera el llamado a los jóvenes a consultar los canales oficiales, mantener actualizada su información y aprovechar la gestión en línea para facilitar el acceso a los incentivos.

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