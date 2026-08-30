“Nos aterriza en la dura realidad”: Empresarios alertaron por los problemas que heredó De la Espriella de Petro y que se deben resolver con el presupuesto de 2027

El PGN de 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella es mucho más alto que el presentado por el anterior gobierno de Gustavo Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por $634,9 billones en el Congreso de la República, una cifra que supera en $59,3 billones el texto inicial de $575,6 billones que había presentado el gobierno de Gustavo Petro y que devolvieron las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes y el Senado.

Dicho proyecto del Ministerio de Hacienda muestra una mayor presión sobre las cuentas públicas de Colombia. De los $634,9 billones previstos para 2027, $155,4 billones irán al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión. La propuesta equivale a 29,9% del producto interno bruto (PIB). Su composición incluye $392,5 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión.

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El aumento frente al documento inicial se explica, según el proyecto, por cerca de $31 billones destinados a cubrir rubros y déficits que quedaron desfinanciados. También incorpora asignaciones extraordinarias por la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto de 2026 y mayores compromisos ineludibles del servicio de la deuda y otras obligaciones financieras.

Ahora, el debate formal en las plenarias del Congreso arrancará el 1 de octubre. La ley fija el 20 de octubre de 2026 como fecha límite para la aprobación definitiva del presupuesto.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que la primera fase del denominado "Plan Rescate de la Economía" es, dentro del PGN de 2027, "ordenar las finanzas públicas, garantizar recursos para las obligaciones esenciales y recuperar condiciones para el crecimiento" - crédito Ministerio de Hacienda

Propuesta ante el faltante fiscal

Ante la situación, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco afirmó que “estamos ante una situación fiscal excepcional”. Debido a ello, hizo una propuesta: “Vender ISA para ayudar a cubrir el faltante de recursos del presupuesto nacional. Estoy convencido que le interesarían a EPM y el Grupo Energía Bogotá, así se fortalece la caja del Gobierno y un activo estratégico sigue en manos públicas colombianas”.

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Relacionó la discusión con los efectos del terremoto, el fenómeno de El Niño y el cambio climático. Dijo que Colombia debe tener una regla fiscal verde.

Junco también relacionó la presión de las cuentas públicas con la falta de ingresos tributarios suficientes para sostener la operación entre deuda e impuestos. “Lo dijimos hace un tiempo cuando le bajaron la meta a la Dian en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) frente al Plan financiero y el servicio de la deuda”, dijo.

Advertencias sobre el peso de la deuda y el deterioro fiscal

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo un análisis detallado de la situación. Por medio de una columna denominada “El presupuesto que nos aterriza en la dura realidad”, advirtió un déficit de 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda neta proyectada de 66,2% del PIB.

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Lisandro Junco, exdirector de la Dian, dice que Colombia necesita una regla fiscal verde - crédito @LisandroJuncoR/X

Mac Master se centró en el tamaño del problema fiscal y en la necesidad de leer el presupuesto como una señal de fondo. “Colombia enfrenta una situación fiscal extraordinariamente compleja”, señaló. Afirmó que el nuevo presupuesto permite medir con mayor claridad la realidad de las finanzas públicas. Añadió que reconocerla con transparencia es necesario, pero que ese paso solo abre una discusión más amplia sobre la corrección de los desequilibrios.

De igual forma, resaltó el cambio en la composición del gasto frente a 2026. Según él, el servicio de la deuda aumenta 54,7%, mientras la inversión se reduce 2,8%. Según él, esas dos cifras retratan la restricción fiscal que enfrenta el país. A su juicio, una parte creciente de los recursos debe cubrir obligaciones ya adquiridas y deja menos margen para financiar inversión y crecimiento.

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Bruce Mac Master apuntó que “resulta clave verificar que la actualización del Plan Financiero se apoye en fuentes de ingreso ciertas y reconozca gastos determinados por la Constitución y la ley”. En ese punto, mencionó una nueva formulación del piso de ingreso por $30,2 billones.

Déficit de 9,4% del PIB y la exigencia de una senda de recuperación

El núcleo de su advertencia se concentró en el desbalance de las cuentas públicas. Mac Master dijo que ese piso de ingreso “muestra un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de 9,4% del PIB, junto con una deuda neta proyectada de 66,2% del PIB”. Por eso, pidió no interpretar ese salto como un deterioro ocurrido en cuestión de semanas. “Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión”, afirmó.

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Sobre esa base, planteó que el presupuesto debe verse menos como un programa ordinario de gasto y más como el punto de partida de una estabilización fiscal. “Por eso, este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal”, insistió. Puntualizó en que la tarea no se agota en cuadrar las cifras del próximo año. “El verdadero desafío no es solamente cerrar las cuentas de 2027”, afirmó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que Colombia enfrenta una situación fiscal extraordinariamente compleja - crédito @BruceMacMaster/X

Su advertencia se extendió a los años siguientes y al tipo de ajuste que necesitaría el país. Según expuso, “Colombia necesita una senda creíble de recuperación para 2028, 2029 y los años posteriores, con metas claras de déficit, deuda, gasto e ingreso”.

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También remarcó que un eventual ajuste legal no resolvería por sí solo el problema. Señaló que, incluso si la actualización de la ley de ajuste fiscal redujera el déficit a niveles cercanos a 7,2% del PIB, el desequilibrio seguiría siendo considerable.

Mac Master llamó la atención sobre el salto del servicio de la deuda entre un año y otro. Explicó que pasar de aproximadamente $100,5 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027 supone un crecimiento de 54,7%. Dentro de esa variación, precisó que las amortizaciones aumentan 111% y los intereses 37,3%. A partir de ahí, sostuvo que el manejo de vencimientos, tasas, plazos y fuentes de financiación pasa a ser uno de los principales asuntos de la política fiscal.

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Propuso una estrategia ambiciosa de financiación de largo plazo en la que sector público y sector privado compartan riesgos y responsabilidades. Añadió que Colombia debe explorar con mayor intensidad las opciones de financiamiento con organismos multilaterales y fuentes bilaterales.

Necesidades definanciamiento sobre el mercado interno

También advirtió sobre el riesgo de cargar una parte excesiva de las necesidades de financiamiento sobre el mercado interno. De acuerdo con él, eso puede presionar las tasas de interés, desplazar recursos que podrían financiar al sector privado y elevar el costo del capital para empresas y hogares. Al mismo tiempo, señaló que el ajuste del gasto será inevitable, pero que importa la forma en que se haga. Alertó que “la inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto y, por eso, corre el riesgo de convertirse en la principal variable de ajuste”.

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La ley fija el 20 de octubre de 2026 como fecha límite para la aprobación definitiva del PGN - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Mac Master pidió especial cuidado con los recortes sobre infraestructura, productividad, capital humano y nueva capacidad productiva. Según argumentó, una reducción de esa inversión puede aliviar las cuentas en el corto plazo, pero también debilitar el crecimiento y la capacidad fiscal futura. Esa advertencia resulta más delicada porque el mismo presupuesto trabaja con una proyección de crecimiento real del PIB de 1,8% para 2027. Para el dirigente empresarial, el país no puede resolver su situación fiscal solo con recortes.

“Necesitamos construir una senda que permita recuperar simultáneamente la estabilidad fiscal, proteger la inversión, impulsar el crecimiento y fortalecer la confianza”, sostuvo el presidente de la Andi. Añadió que “una estabilización sostenible requiere de ambos”.

Mac Master también pidió que la discusión pública no se limite al monto nominal del nuevo presupuesto.

Planteó que el aumento frente a la propuesta anterior debe examinarse según qué partidas crecieron, cuáles son nuevas, cuánto corresponde al mayor servicio de la deuda y cuánto a gastos obligatorios. Así las cosas, ubicó el debate en un plano de varios años y no solo en el cierre de una vigencia. Para el análisis, el reto inmediato consiste en ordenar las cuentas sin desmontar la capacidad de inversión ni deteriorar más la base de crecimiento del país.