Exembajador de Colombia sacó a la luz información de la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump: “No necesitamos soldados gringos”

Daniel García-Peña reveló detalles de las principales tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

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El exembajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reveló en una entrevista concedida a la periodista Cecilia Orozco para la Revista Raya los momentos de tensión diplomática vividos durante las administraciones de Gustavo Petro y Donald Trump, al tiempo que cuestionó la postura del actual gobierno frente a Washington.

El diplomático, que estuvo al frente de la embajada desde julio de 2024 hasta agosto de 2026, detalló los momentos de mayor tensión con la administración de Donald Trump, centrándose en tres ejes que marcaron la agenda bilateral: las deportaciones de colombianos, los ataques militares en el Caribe y la sanción financiera contra el mandatario colombiano.

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Así se negoció la repatriación de miles de colombianos

El primer punto crítico de la agenda bilateral se desencadenó el 26 de enero de 2025, cuando el gobierno de Petro impidió la llegada de vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos por el trato degradante que recibían.

Daniel García-Peña, exembajador de Colombia, conversó con la periodista Cecilia Orozco sobre su paso diplomático en el gobierno Petro - crédito Revista Raya/YouTube

El traslado de migrantes con esposas en pies y manos derivó en una amenaza directa de Donald Trump de imponer aranceles y suspender la emisión de visas. Ante la escalada, la embajada colombiana gestionó un mecanismo de emergencia con el enviado estadounidense Mauricio Claver-Carone.

“Si los gringos no están dispuestos a mandar a los deportados sin esposas, nosotros mandamos por ellos en aviones colombianos de la Fuerza Aérea, bajo nuestro costo”, explicó García-Peña. Esta salida negociada permitió repatriar a cerca de 18.000 connacionales bajo condiciones dignas y evitó una ruptura comercial.

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Los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas en el Caribe

Mientras la crisis migratoria se resolvía en los consulados, un segundo foco de conflicto surgió en el mar Caribe y el Pacífico, donde fuerzas estadounidenses iniciaron bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas; este fue el dominó que inició para terminar en la captura de Nicolás Maduro.

Daniel García-Peña, exembajador de Colombia en Estados Unidos, habló sobre la relación bilateral entre Petro y Trump - crédito Reuters - Presidencia de Colombia

La posición colombiana frente a estas operaciones armadas fue de rechazo por la violación del derecho internacional y la afectación a pescadores artesanales. Según el exdiplomático, informes de la propia agencia Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) terminaron por dar la razón a la postura colombiana al demostrar la ineficacia de la medida.

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“Bombardear las lanchas no sirve. Lo único que ha servido es que ahora los narcotraficantes ya no lo mandan por lanchas, sino en contenedores y en otras maneras”, sostuvo García-Peña, al recordar cómo explicaba en Washington que estas acciones no frenaban el flujo de estupefacientes.

La conversación entre Petro y Trump sobre la lista Ofac

A la par de estos choques operativos, la tensión alcanzó un nivel político directo cuando llegó la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton de Estados Unidos, la cual se produjo en medio de las fuertes diferencias entre su Gobierno y Washington por la política antidrogas y la estrategia de Paz Total.

El Departamento del Tesoro también incluyó a Verónica Alcocer (expareja de Petro), Nicolás Petro (hijo mayor del exjefe de Estado) y Armando Benedetti (exministro del Interior) en la medida.

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Hubo tres principales crisis en la relación de Petro y Trump, según relató el exmabajador Daniel García-Peña- crédito Ovidio González/Presidencia - Jonathan Ernst/Reuters

La sanción implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con los señalados. Petro rechazó la decisión, la calificó de política y anunció acciones legales para buscar su salida de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

Esta medida administrativa impuso un bloqueo financiero al presidente y su entorno cercano. Sin embargo, el exembajador reveló que la sanción respondió a presiones de sectores políticos de la Florida –por parte de congresistas republicanos– y no a un conocimiento real del mandatario estadounidense sobre el expediente.

Durante la última llamada telefónica entre ambos jefes de Estado, el propio Petro solicitó directamente ser excluido de la lista, encontrando una respuesta inesperada en la Casa Blanca.

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“Petro le dijo: ‘Sáqueme de la lista Ofac’. Y Trump le contesta: ‘¿La lista qué?’. Me tocó a mí decirle: ‘No, presidente, se escribe O-F-A-C’”, relató el exfuncionario para ilustrar la distancia entre los discursos públicos y la información que manejaba el líder estadounidense.

De las deportaciones y los ataques contra embarcaciones hasta la Lista Ofac, García-Peña relató algunos de los episodios más tensos entre Bogotá y Washington - crédito Presidencia de la República

Esta misma dinámica de presión política de sectores conservadores afectó el panorama judicial de ciudadanos colombianos en territorio estadounidense durante el periodo electoral, que concluyó con la elección de Abelardo de la Espriella, en representación de la extrema derecha.

El tema migratorio volvió a ser un punto de quiebre para Petro y Trump

El caso del activista Beto Coral, retenido por las autoridades de inmigración a raíz de un memorando del secretario de Estado, Marco Rubio, fue catalogado por el exembajador como un uso de las instituciones norteamericanas en favor de candidaturas afines a la derecha colombiana.

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“Realmente fue un caso aberrante. Un memorando de Marco Rubio para prácticamente decir: ‘Mire, échenle mano a Beto Coral’. Fue un evento para que la campaña de Abelardo sacara pecho”, afirmó García-Peña en la entrevista con la reconocida periodista.

El activista Beto Coral fue deportado por las autoridades norteamericanas, lo que desató una crisis con diplomatica entre Petro y Trump - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

La situación de los connacionales se tornó más compleja con la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán bajo custodia de la agencia ICE en el estado de Maine, el 13 de julio de 2026, un suceso que la embajada acompañó hasta el final de la gestión, pero que no ha recibido respuesta de las autoridades migratorias.

Frente a la impunidad de este caso, el exdiplomático cuestionó el silencio de las nuevas autoridades colombianas y su postura distante de la defensa de los derechos de los migrantes en Norteamérica.

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“Me da mucha tristeza que la gente que está sufriendo todas esas medidas absolutamente arbitrarias y crueles por parte de las políticas migratorias del gobierno de Trump no tenga el apoyo que intentamos darles”, recriminó el exembajador.

García-Peña hizo un balance de su paso por la embajada en Estados Unidos y cuestionó la política exterior que asumió Colombia tras el cambio de Gobierno - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Al evaluar el cambio de rumbo en las relaciones internacionales con la llegada del nuevo Gobierno a Colombia, García-Peña advirtió que la alineación total con la extrema derecha estadounidense resta autonomía al país y debilita el liderazgo que se había construido en foros globales.

Para el exembajador, anuncios como la llegada de tropas estadounidenses o el reconocimiento de soberanías en conflictos del Medio Oriente no responden a las necesidades reales de Colombia: “No necesitamos soldados gringos. Estados Unidos militarmente no tiene nada que enseñarle a Colombia sobre la lucha contra el narcotráfico. Eso no le sirve ni a Colombia ni a la relación”.

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