Colombia

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bogotá este 30 de agosto

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Guardar

Antes de partir a tu destino, comprueba la predicción del tiempo en Bogotá para las próximas horas para hoy.

En Bogotá se espera una temperatura máxima de 19.4 grados centígrados y una mínima de 10.8 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 84% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 6.

La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Bogotá

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la cpaital colombiana cuenta con un estado del tiempo frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) menciona que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

Bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
Bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

Salud sexual y reproductiva en medio de una tragedia, esto es lo que está pasando en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “El impacto ha sido muy alto”

Infobae Colombia indagó sobre las necesidades que tienen las personas en algunos lugares impactados por el sismo. Hay problemas para garantizar el suminsitro de insumos para anticoncepción, tratamiento de ITS, abortos y prevención

Salud sexual y reproductiva en medio de una tragedia, esto es lo que está pasando en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “El impacto ha sido muy alto”

Predicción del estado del tiempo en Cartagena de Indias para este domingo 30 de agosto

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del estado del tiempo en Cartagena de Indias para este domingo 30 de agosto

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de agosto

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de agosto

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Einer Rubio lanzó dura frase sobre la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: “Es ciclismo, nadie se salva”

Carlos Antonio Vélez no vio con buenos ojos la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest: “Lástima y suerte”

Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1 en el Romelio Martínez

David Alonso dejó sorprendidos a todos en Moto 2: Así fue la remontada en la clasificación del GP de Aragón

Junior de Barranquilla estrenará camiseta en la Liga BetPlay: este sería el uniforme del Tiburón, se filtró antes de su presentación