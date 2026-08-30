Cortes de agua en Bogotá y Soacha: fechas, horarios y sectores afectados del 31 de agosto al 4 de septiembre

La Eaab programó cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026 por trabajos en las redes de distribución - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

A partir del 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará una serie de cortes programados en el suministro de agua en diferentes sectores de Bogotá y Soacha.

La medida responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación, mantenimiento y verificación en las redes de distribución, con el fin de garantizar el servicio continuo y evitar daños mayores en las tuberías. Los cortes, que afectarán barrios de varias localidades, se extenderán desde algunas horas hasta 24 horas, dependiendo del tipo de intervención.

Programación de cortes de agua Bogotá y Soacha

La programación inicia el lunes 31 de agosto en:

Santa Fe, donde los barrios Paloquemao, Usatama, San Facon, Ricaurte, Samper Mendoza, La Sabana, Eduardo Santos, Restrepo, Quiroga, Santander, San Antonio, La Estanzuela, San Jorge y Gustavo Restrepo tendrán suspensión de agua entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m. en el sector comprendido entre la calle 19 y la calle 54 sur, desde la carrera 13 hasta la carrera 25, por verificación de macromedidor.

El 31 de agosto, la localidad de Santa Fe tendrá corte de agua entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m. por verificación de macromedidor - crédito Alcaldía de Bogotá

El martes 1 de septiembre:

En Suba , el barrio Los Naranjos tendrá corte de agua desde las 10:00 a. m. durante 24 horas en las cuadras entre la carrera 85 y la carrera 88d, entre la calle 129 y la calle 131c, debido a la instalación de una válvula.

En Ciudad Bolívar , los barrios Compartir, Juan Pablo II, Sumapaz y Gibraltar Sur quedarán sin agua por 24 horas, desde las 9:00 a. m., entre la calle 67c sur y la calle 64d sur, desde la carrera 18l hasta la carrera 19 bis, por mantenimiento preventivo.

En Rafael Uribe Uribe , la suspensión será de 12 horas desde las 10:00 a. m. en los barrios San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofia, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur.

En Usme, los barrios El Portal Urbano, El Porvenir de los Soches y sectores aledaños tendrán corte durante 4 horas.

En Soacha, más de 50 barrios, incluyendo Altos de Portalegre, Camilo Torres I, Ciudad Latina y Tequendama, experimentarán suspensión de 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

El 1 de septiembre, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y más de 50 barrios de Soacha enfrentarán cortes de agua con suspensiones de 4 a 24 horas - crédito Colprensa

El miércoles 2 de septiembre:

En Antonio Nariño , los barrios Restrepo y Restrepo Occidental estarán sin agua durante 10 horas desde las 8:00 a. m., entre la calle 13 sur y la calle 22 sur, entre la carrera 14 y la carrera 24g, por cambio de válvula.

En San Cristóbal, los barrios Verona, Ensueño y Sierra Morena tendrán corte de 24 horas, al igual que Las Orquídeas y Toberín en Usaquén, y sectores de Soacha como Ciudad Latina y Las Huertas.

El jueves 3 de septiembre, la programación incluye a La Candelaria (Germania, Las Aguas), Barrios Unidos (Galerías, Benjamín Herrera, San Luis), Los Mártires (Santa Isabel), Kennedy, Usme (Brazuelos, Usminia, Villa Anita, La Requilina, El Uval, Usme, Olarte), y nuevamente sectores de Soacha como Compartir y San Nicolas.

PUBLICIDAD

Los cortes varían entre 4 y 24 horas, según el sector y el tipo de intervención, como cambio de hidrantes, instalación de accesorios y mantenimiento de tanques.

El 3 de septiembre, la programación de la EAAB incluirá cortes de agua en La Candelaria, Barrios Unidos, Los Mártires, Kennedy, Usme y Soacha - crédito Colprensa

El viernes 4 de septiembre, en Engativá, los usuarios de los alrededores del Jardín Botánico, Normandía, CUR Compensar, Centro de Alto Rendimiento Coldeportes y otras instituciones experimentarán corte de agua de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

La EAAB recomendó a los usuarios llenar sus tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas y utilizarla de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

PUBLICIDAD

El servicio de carrotanques estará disponible para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales pueden solicitarlo a la Acualínea 116. Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales para conocer detalles actualizados sobre los cortes y el restablecimiento del servicio.