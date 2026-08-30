Procuraduría lanza cartilla para evitar demoras y revictimización en casos de desaparición forzada

La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos elaboró la cartilla dirigida a los funcionarios del Ministerio Público - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Una desaparición no puede esperar para que las autoridades comiencen a actuar. Ese es uno de los principales mensajes que recoge la nueva cartilla presentada por la Procuraduría General de la Nación, una herramienta dirigida a orientar a los funcionarios del Ministerio Público frente a estos casos y a mejorar el acompañamiento que reciben las familias.

El documento fue elaborado por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y reúne normas, procedimientos, rutas de atención y mecanismos de protección que deben conocer los servidores encargados de atender a quienes buscan a una persona desaparecida.

El Mecanismo de Búsqueda Urgente es uno de los instrumentos destacados en la nueva guía - crédito Ubpd / Sitio web

La entidad explicó que Colombia desarrolló normas e instituciones para responder a este fenómeno, pero advirtió que el desconocimiento de los procedimientos disponibles todavía puede generar demoras, desinformación y situaciones de revictimización para las familias que llegan a las autoridades en busca de ayuda. Uno de los asuntos centrales de la guía es el Mecanismo de Búsqueda Urgente, establecido mediante la Ley 971 de 2005. La Procuraduría lo considera una herramienta fundamental para activar de manera inmediata la respuesta institucional y contribuir a prevenir que se concrete el delito de desaparición forzada.

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Precisamente, la cartilla busca dejar claro que la reacción de las autoridades no debe depender de que transcurra un número determinado de horas desde la desaparición. Cuando se conoce un caso, la actuación debe comenzar de inmediato y estar dirigida a proteger derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad de la persona. Esta precisión resulta relevante para la atención de las familias, que pueden encontrarse en una situación de incertidumbre y necesitar orientación sobre los pasos que deben seguir. Por eso, el documento recopila la legislación nacional aplicable y presenta indicaciones para quienes tienen la responsabilidad de atender, orientar y acompañar a las víctimas.

La Procuraduría busca que la guía funcione como una herramienta práctica para los servidores del Ministerio Público. El propósito es facilitar una respuesta diligente desde el primer momento y mejorar el conocimiento de las rutas disponibles para actuar ante una desaparición. El acompañamiento a las familias ocupa otro lugar importante dentro de la propuesta. Según la entidad, la atención debe ser digna, sensible y oportuna, de manera que quienes atraviesan la búsqueda de un ser querido no tengan que enfrentar nuevas afectaciones durante el proceso institucional.

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La Procuraduría busca mejorar el acompañamiento que reciben las familias durante la búsqueda de sus seres queridos - crédito UBPD

En ese sentido, la cartilla pretende ayudar a reducir los riesgos de revictimización y facilitar que las víctimas y sus familiares reciban información clara sobre las alternativas existentes. La Procuraduría plantea que una respuesta adecuada requiere funcionarios preparados para explicar los procedimientos y orientar cada caso según las circunstancias. La entidad también señaló que continuará desarrollando acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento relacionadas con la desaparición forzada. Estas labores buscan fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en la atención y búsqueda de las personas desaparecidas.

Además de reunir disposiciones legales, la herramienta ofrece orientaciones para ordenar la actuación de los funcionarios frente a este tipo de situaciones. Con ello, la entidad espera que quienes reciban inicialmente la información sobre una desaparición tengan mayor claridad sobre sus responsabilidades y sobre las medidas que deben promover.

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La cartilla también busca contribuir a una atención más uniforme, evitando que el desconocimiento de las rutas termine retrasando las actuaciones necesarias. La Procuraduría considera que la orientación inicial puede ser determinante para garantizar que los derechos de las personas desaparecidas permanezcan como una prioridad.

La entidad insistió en que la respuesta de las autoridades debe comenzar de manera inmediata ante una desaparición - crédito Colprensa

El documento, por tanto, combina información normativa con instrucciones para la atención y el acompañamiento. Su finalidad es que las herramientas existentes sean utilizadas de manera adecuada y que las familias puedan acceder a ellas sin enfrentar obstáculos derivados de la falta de información.