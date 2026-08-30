Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito tras anuncio de Abelardo de la Espriella

La reforma buscará proteger la vida en las vías, aliviar el bolsillo de los colombianos y eliminar abusos, sobrecostos y trámites innecesarios - crédito Colprensa

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El Ministerio de Transporte informó que comenzó la elaboración del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, en respuesta al anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella tanto en sus discursos como en su cuenta oficial de X.

Horas después de sus declaraciones, la entidad confirmó oficialmente el inicio del proceso, dando así la apertura de una etapa de revisión para actualizar una normativa vigente desde hace más de veinte años.

De acuerdo con el comunicado emitido el 30 de agosto de 2026, la iniciativa surge por instrucción directa del presidente de la República. El objetivo es actualizar una legislación que, pese a haber sido objeto de cinco reformas, sigue sin responder a las condiciones actuales del país ni a la situación económica de los ciudadanos.

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El Ministerio de Transporte informó que comenzó la elaboración del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito - crédito Ministerio de Trasporte

“Por instrucción del presidente de la República, el Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, con el propósito de actualizar una legislación que lleva más de dos décadas vigente y cinco reformas, pero que sigue desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos”, se lee en el comunicado.

El Ministerio de Transporte señaló que el nuevo código buscará proteger la vida en las vías, aliviar la carga financiera de los colombianos y eliminar abusos, sobrecostos y trámites innecesarios en el sistema de tránsito.

El presidente de la República, citado en el comunicado, advirtió sobre el impacto económico que pueden tener las sanciones de tránsito en los hogares colombianos.

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El presidente de la República, citado en el comunicado, advirtió sobre el impacto económico que pueden tener las sanciones de tránsito en los hogares colombianos - crédito Jair F. Coll/REUTERS

En sus palabras, una multa puede superar el salario mínimo y llevar incluso a la pérdida del vehículo, con consecuencias directas sobre el sustento familiar. Ante este diagnóstico, el Gobierno se propuso revisar el esquema actual para impedir que se repitan estos escenarios.

“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para las familias. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir“, señaló el mandatario.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó el inicio del proceso y explicó que la reforma contempla establecer sanciones proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducir los cobros asociados al Runt y al Simit, ofrecer cursos de tránsito más asequibles, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos razonables para la revisión técnico-mecánica. El proyecto también prevé simplificar trámites y eliminar barreras que han generado costos excesivos para millones de ciudadanos.

“¡Manos a la obra, presidente! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó el inicio del proceso y explicó que la reforma contempla establecer sanciones proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducir los cobros asociados al Runt y al Simit, ofrecer cursos de tránsito más asequibles, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos razonables para la revisión técnico-mecánica - crédito @elsanoguera/Instagram

El Gobierno reafirmó como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, con el compromiso de que las sanciones y los trámites no representen cargas injustas para las familias colombianas.

“También buscará simplificar los trámites y desmontar barreras que han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos. El Gobierno nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas”, indicó el Ministerio de Transporte.

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que su administración llevará a cabo una reforma total del Código Nacional de Tránsito. El objetivo principal es modificar diversos puntos vinculados a las sanciones, los procedimientos y los pagos que actualmente deben enfrentar los conductores en Colombia.

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El mandatario realizó este anuncio el sábado 29 de agosto, luego de finalizar el Consejo de Ministros en Barranquilla, encuentro que, según explicó, se extendió por más de siete horas.

Durante su intervención, De la Espriella indicó que ha dado directrices a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para iniciar la elaboración de una nueva legislación sobre tránsito. Aseguró que la normativa vigente no se ajusta a la realidad actual ni contempla el efecto económico que representan algunas obligaciones de tránsito para los ciudadanos.

El presidente enfatizó que junto a la ministra de Transporte ya comenzaron a trabajar en la elaboración de una reforma integral del Código Nacional de Tránsito.

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