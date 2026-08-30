Colombia

Preocupación en Totoró por un “enjambre sísmico” en el área del volcán Puracé

La secuencia de movimientos telúricos, reportada desde el 29 de agosto, elevó la inquietud en la comunidad del Cauca, mientras las autoridades locales activan medidas de vigilancia y preparación

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
Totoró permanece en tensión por los sismos reportados en el área del volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, en Cauca - crédito X
Guardar

El municipio de Totoró se encuentra en estado de tensión tras los recientes movimientos sísmicos reportados en el área del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, en el Cauca.

De acuerdo con Jorge Luis Pizo, alcalde de Totoró, la situación generó inquietud entre la población debido a la intensidad y la frecuencia de los sismos detectados desde el 29 de agosto. Según el mandatario local, los registros del Observatorio Vulcanológico de Popayán señalan que se han presentado 10 sismos en la zona, el último de ellos con una magnitud de 4,3, ocurrido a las 11:37 p. m.

PUBLICIDAD

La secuencia de movimientos telúricos, descrita como un “enjambre sísmico”, llevó a que se encendieran las alarmas en el municipio. Pizo aclaró que, tras revisar la información oficial, la cifra real de eventos sísmicos asciende a 500, de acuerdo con los datos del Servicio Vulcanológico.

Alcalde de Totoró, Jorge Luis Pizo Andela - crédito Jorge Luis Pizo Andela/Facebook
El alcalde de Totoró informó que la intensidad y la frecuencia de los sismos detectados desde el 29 de agosto generaron inquietud en la población - crédito Jorge Luis Pizo Andela/Facebook

El alcalde explicó que, hasta ahora, no existe una relación directa comprobada entre la actividad sísmica y el volcán Puracé ni con el reciente terremoto en el Chocó. Señaló que el fenómeno podría estar asociado a fallas geológicas presentes en la zona.

Contexto técnico: Boletín extraordinario del Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, emitió un boletín extraordinario en el que reporta un incremento de la actividad sísmica tipo volcano-tectónica (VT) en el área de influencia del volcán Puracé entre las 4:20 p. m. y las 8:00 p. m. del 29 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

El informe detalla la ocurrencia de 58 eventos sísmicos, localizados principalmente a 11 kilómetros al nororiente del cráter principal, con una profundidad promedio de 9 kilómetros.

Entre los eventos registrados, destaca un sismo de magnitud 4,1 a las 6:18 p. m., ubicado en el sector del valle de San Rafael. También se reportaron movimientos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8. Habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y la ciudad de Popayán informaron haber sentido varias de las sacudidas, lo que generó temor y preocupación en la comunidad local.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento de la actividad sísmica volcano-tectónica en el volcán Puracé entre las 4:20 p. m. y las 8:00 p. m. del 29 de agosto de 2026 - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento de la actividad sísmica volcano-tectónica en el volcán Puracé entre las 4:20 p. m. y las 8:00 p. m. del 29 de agosto de 2026 - crédito SGC

El SGC subrayó que, pese a la actividad sísmica, no se han detectado alteraciones en los demás parámetros de monitoreo volcánico. No obstante, la entidad mantiene el estado de alerta naranja para el volcán Puracé, lo que implica que se observan “cambios importantes en los parámetros monitoreados”.

Medidas y recomendaciones de las autoridades

Tras el consejo municipal de gestión del riesgo, el alcalde de Totoró explicó que, por el momento, no se contemplan evacuaciones en las zonas cercanas al volcán, ya que los reportes del Observatorio Vulcanológico de Popayán no indican alteraciones mayores en el volcán mismo. Sin embargo, se realizan visitas y censos para identificar posibles afectados y tener un reporte oficial sobre los impactos de los movimientos telúricos.

El SGC recomendó a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de boletines diarios y extraordinarios publicados en sus canales oficiales, y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad continuará el monitoreo permanente y notificará cualquier cambio relevante en la actividad del volcán.

Perspectiva regional: temor y vigilancia permanente

El volcán Puracé sigue con predominio de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en sus conductos, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
El boletín extraordinario del SGC registró 58 sismos localizados a 11 kilómetros al nororiente del cráter principal del volcán Puracé, con una profundidad promedio de 9 kilómetros - crédito SGC

La secuencia de sismos generó incertidumbre entre los habitantes de Totoró, Puracé y Popayán, que percibieron varias de las sacudidas más fuertes. El fenómeno forma parte de los procesos volcano-tectónicos típicos de la región, caracterizada por la presencia de fallas geológicas y actividad volcánica constante.

El monitoreo técnico y la comunicación transparente de las autoridades buscan prevenir la desinformación y garantizar la seguridad de las comunidades. Mientras tanto, el estado de alerta naranja obliga a mantener una vigilancia estricta sobre el comportamiento del volcán Puracé y a fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante posibles escenarios de riesgo.

Temas Relacionados

Volcán PuracéServicio Geológico ColombianoTotoróActividad sísmicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barbosa avirtió a De la Espriella sobre el deterioro de la seguridad y reclamó una estrategia coordinada: “La criminalidad ya no es solo rural”

El exfiscal General planteó que la crisis actual requiere una respuesta estatal coordinada entre la fuerza pública, la justicia y organismos de inteligencia y control fiscal, además de un compromiso presupuestal prioritario y la cooperación internacional, en especial con Estados Unidos e Israel, para fortalecer capacidades tecnológicas

Barbosa avirtió a De la Espriella sobre el deterioro de la seguridad y reclamó una estrategia coordinada: “La criminalidad ya no es solo rural”

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: Tolima reporta 17 incendios activos y Cundinamarca prohíbe quemas abiertas ante emergencia ambiental

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: Tolima reporta 17 incendios activos y Cundinamarca prohíbe quemas abiertas ante emergencia ambiental

Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito tras anuncio de Abelardo de la Espriella

El Ejecutivo impulsa un proceso que revisará los cobros y procesos administrativos vigentes, con el objetivo de reducir el impacto social y económico para millones de ciudadanos

Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito tras anuncio de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella prometió dos apartamentos más en Cali: Ellas son las niñas que le pidieron casa al presidente por el terremoto

La jornada de entrega de viviendas para damnificados por el sismo de 7,4 del lunes 10 de agosto pasó de cuatro a seis inmuebles luego de dos solicitudes públicas aceptadas en el acto

Abelardo de la Espriella prometió dos apartamentos más en Cali: Ellas son las niñas que le pidieron casa al presidente por el terremoto

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por el riesgo en cinco municipios del Atlántico tras incremento de violencia

El pronunciamiento del domingo 30 de agosto advierte posibles vulneraciones de derechos por choques entre estructuras ilegales en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, en una zona clave para el control territorial

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por el riesgo en cinco municipios del Atlántico tras incremento de violencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

Luis Suárez cambió los abucheos por aplausos en Portugal: la estadística que revela el compromiso del colombiano en el Sporting CP

Blessd debutó como futbolista profesional en la Liga BetPlay de Futsal con El Carmen Bendito FT: así fue su primer partido

Santiago Buitrago es el nuevo líder de la montaña en La Vuelta a España 2026 tras la etapa 9

Cayó el tercer entrenador de la Liga BetPlay II-2026 mientras se disputa la fecha 8