Preocupación en Totoró por un “enjambre sísmico” en el área del volcán Puracé

Totoró permanece en tensión por los sismos reportados en el área del volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos, en Cauca - crédito X

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El municipio de Totoró se encuentra en estado de tensión tras los recientes movimientos sísmicos reportados en el área del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, en el Cauca.

De acuerdo con Jorge Luis Pizo, alcalde de Totoró, la situación generó inquietud entre la población debido a la intensidad y la frecuencia de los sismos detectados desde el 29 de agosto. Según el mandatario local, los registros del Observatorio Vulcanológico de Popayán señalan que se han presentado 10 sismos en la zona, el último de ellos con una magnitud de 4,3, ocurrido a las 11:37 p. m.

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La secuencia de movimientos telúricos, descrita como un “enjambre sísmico”, llevó a que se encendieran las alarmas en el municipio. Pizo aclaró que, tras revisar la información oficial, la cifra real de eventos sísmicos asciende a 500, de acuerdo con los datos del Servicio Vulcanológico.

El alcalde de Totoró informó que la intensidad y la frecuencia de los sismos detectados desde el 29 de agosto generaron inquietud en la población - crédito Jorge Luis Pizo Andela/Facebook

El alcalde explicó que, hasta ahora, no existe una relación directa comprobada entre la actividad sísmica y el volcán Puracé ni con el reciente terremoto en el Chocó. Señaló que el fenómeno podría estar asociado a fallas geológicas presentes en la zona.

Contexto técnico: Boletín extraordinario del Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, emitió un boletín extraordinario en el que reporta un incremento de la actividad sísmica tipo volcano-tectónica (VT) en el área de influencia del volcán Puracé entre las 4:20 p. m. y las 8:00 p. m. del 29 de agosto de 2026.

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El informe detalla la ocurrencia de 58 eventos sísmicos, localizados principalmente a 11 kilómetros al nororiente del cráter principal, con una profundidad promedio de 9 kilómetros.

Entre los eventos registrados, destaca un sismo de magnitud 4,1 a las 6:18 p. m., ubicado en el sector del valle de San Rafael. También se reportaron movimientos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8. Habitantes de los municipios de Puracé, Totoró y la ciudad de Popayán informaron haber sentido varias de las sacudidas, lo que generó temor y preocupación en la comunidad local.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento de la actividad sísmica volcano-tectónica en el volcán Puracé entre las 4:20 p. m. y las 8:00 p. m. del 29 de agosto de 2026 - crédito SGC

El SGC subrayó que, pese a la actividad sísmica, no se han detectado alteraciones en los demás parámetros de monitoreo volcánico. No obstante, la entidad mantiene el estado de alerta naranja para el volcán Puracé, lo que implica que se observan “cambios importantes en los parámetros monitoreados”.

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Medidas y recomendaciones de las autoridades

Tras el consejo municipal de gestión del riesgo, el alcalde de Totoró explicó que, por el momento, no se contemplan evacuaciones en las zonas cercanas al volcán, ya que los reportes del Observatorio Vulcanológico de Popayán no indican alteraciones mayores en el volcán mismo. Sin embargo, se realizan visitas y censos para identificar posibles afectados y tener un reporte oficial sobre los impactos de los movimientos telúricos.

El SGC recomendó a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de boletines diarios y extraordinarios publicados en sus canales oficiales, y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad continuará el monitoreo permanente y notificará cualquier cambio relevante en la actividad del volcán.

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Perspectiva regional: temor y vigilancia permanente

El boletín extraordinario del SGC registró 58 sismos localizados a 11 kilómetros al nororiente del cráter principal del volcán Puracé, con una profundidad promedio de 9 kilómetros - crédito SGC

La secuencia de sismos generó incertidumbre entre los habitantes de Totoró, Puracé y Popayán, que percibieron varias de las sacudidas más fuertes. El fenómeno forma parte de los procesos volcano-tectónicos típicos de la región, caracterizada por la presencia de fallas geológicas y actividad volcánica constante.

El monitoreo técnico y la comunicación transparente de las autoridades buscan prevenir la desinformación y garantizar la seguridad de las comunidades. Mientras tanto, el estado de alerta naranja obliga a mantener una vigilancia estricta sobre el comportamiento del volcán Puracé y a fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante posibles escenarios de riesgo.