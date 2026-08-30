Fiscalía de Colombia y Ministerio Público de República Dominicana crean equipo conjunto para combatir la criminalidad transnacional

El nuevo instrumento bilateral permite coordinar pesquisas y compartir pruebas para desmantelar redes que operan más allá de las fronteras - crédito Fiscalía

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La creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre Colombia y República Dominicana quedó formalizada el 30 de agosto de 2026 con la firma de un acuerdo orientado a reforzar las pesquisas sobre delitos transnacionales, con énfasis en la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana acordaron constituir un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para coordinar actuaciones y avanzar de forma articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional.

“La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana fortalecieron sus mecanismos de cooperación jurídica internacional con la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá coordinar actuaciones y avanzar de manera articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional”, indicó el comunicado.

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La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Ministerio Público de República Dominicana acordaron constituir un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para coordinar actuaciones y avanzar de forma articulada contra organizaciones dedicadas a la criminalidad transnacional - crédito Fiscalía

Según el comunicado oficial, el mecanismo también permitirá intercambiar información y pruebas, con prioridad en casos de trata de personas, además de delitos económicos y corrupción.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo Garzón y la procuradora general de República Dominicana Yeni Berenice Reynoso, con acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

“El acuerdo fue suscrito por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)“, se lee en el comunicado.

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La creación del ECI busca fortalecer los mecanismos de cooperación jurídica internacional entre ambos países y coordinar investigaciones frente a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.

Alcance del acuerdo y delitos priorizados

El mecanismo se establece a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.

Su alcance pone el foco en las investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual, además de otros delitos como los económicos y la corrupción.

“Durante el acto de firma, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, destacó que los delitos transnacionales requieren respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados”, indicó el documento.

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El mecanismo se establece a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo - crédito Fiscalía

Cómo operará el Equipo Conjunto de Investigación

El ECI permitirá el intercambio directo de información, evidencia física y elementos materiales probatorios. También contempla la coordinación de actuaciones investigativas y medidas procesales, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos de Colombia y República Dominicana.

Además, ambos países podrán conformar equipos para atender casos concretos. Esas instancias podrán compartir metodologías y experiencias que contribuyan al esclarecimiento de hechos y la judicialización de los responsables.

Lo que dijeron las autoridades sobre la cooperación bilateral

Camargo afirmó que los delitos transnacionales exigen respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados.

“En delitos transnacionales, la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación”.

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Luz Adriana Camargo afirmó que los delitos transnacionales exigen respuestas coordinadas entre las autoridades de los países afectados - crédito Fiscalía

La fiscal general también resaltó la importancia de fortalecer la persecución de las finanzas criminales. Señaló que las organizaciones dedicadas a la trata de personas requieren recursos para facilitar el traslado y la explotación de sus víctimas entre distintos países.

Reynoso sostuvo que el acuerdo representa un compromiso de ambos países para fortalecer una cooperación oportuna y efectiva frente a la delincuencia organizada. “La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, afirmó la procuradora general.

La funcionaria dominicana añadió que este fenómeno atenta contra la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades.

Con esta firma, Colombia llegó a 13 equipos conjuntos de investigación creados en los últimos años con países signatarios de la Convención de Palermo. El nuevo acuerdo amplía esa red de cooperación para atender casos transnacionales concretos.

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