Desmantelan la ‘Casa del Bazuco’, principal expendio de drogas de La Cordillera en Pereira: una persona fue capturada

Agentes de la Policía Nacional de Colombia documentan los hallazgos y se exhibe una pistola negra con su cargador y varias balas doradas. En el operativo, una persona fue capturada - crédito Policía Metropolitana de Pereira

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Más de 21.000 dosis de estupefacientes fueron incautadas en Pereira durante un operativo de allanamiento a un inmueble de la ciudad efectuado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia.

Según el reporte oficial, el operativo se realizó en la capital del departamento de Risaralda, en la que una persona fue capturada en flagrancia que, de acuerdo con la institución, haría parte del grupo delincuencial conocido como La Cordillera.

En el procedimiento, las autoridades incautaron 20.000 dosis de bazuco y 1.326 dosis de perico, además de una pistola traumática, 20 cartuchos calibre 38, 18 cartuchos para arma traumática y $200.000 en efectivo. El valor aproximado de la sustancia decomisada fue de 64 millones de pesos en el mercado ilegal.

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Víctor Colorado, conocido como alias Víctor o Zarco, fue señalado como presunto encargado de almacenar y distribuir droga hacia sectores del centro de Pereira - crédito Policía Nacional de Colombia

La diligencia de registro terminó con la detención del hombre, identificado como Victor Colorado, alias Victor o Zarco, señalado como presunto encargado de almacenar y distribuir droga hacia sectores del centro de Pereira.

La Policía de Pereira también resaltó que el capturado registra antecedentes por homicidio de 2005, por lo que deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes.

Según la investigación policial, la estructura intervenida operaba con mecanismos de almacenamiento y distribución para abastecer puntos de venta en el centro de la ciudad.

Parte de las sustancias, de acuerdo con los investigadores, se dosificaba en fincas de corregimientos del área metropolitana antes de su traslado para la comercialización.

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En el procedimiento fueron incautadas 20.000 dosis de bazuco, 1.326 dosis de perico, una pistola traumática y cartuchos de distinto calibre - crédito @PoliciaPereira/X

“Esta sustancia era dosificada en fincas alternas en corregimientos de la metropolitana de Pereira para ser distribuida, por un costo aproximado de 2.500 cada sustancia y 10.000 el perico”, indicó el coronel Oscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La investigación también plantea una posible conexión con el grupo delincuencial organizado La Cordillera y sigue para establecer responsabilidades y líneas de distribución vinculadas con otros actores.

“Esta captura demuestra que, en medio del terremoto y esta atención de desastre, estamos actuando contundentemente contra las redes de distribución de estupefacientes. Hemos visto que está conectada con otros hechos de homicidio, los cuales seguirán siendo el resultado operación en la ciudad”, puntualizó el oficial.

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Tres personas de ‘La Cordillera’ fueron capturadas en Pereira

De otro lado, la Policía Metropolitana de Pereira también anunció la detención de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial La Cordillera, durante una operación denominada Coral que se desarrolló en la ciudad de Pereira.

Así mismo, recalcó que fueron incautados más de seis kilos de estupefacientes y tres armas de fuego, en una acción policial que se produjo mientras la ciudad sigue atendiendo la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.

Captura de presuntos integrantes de La Cordillera en Pereira - crédito Policía Nacional de Colombia

El procedimiento se desarrolló de forma simultánea en los barrios El Rosal y Corales, en la Ciudadela Cuba (Pereira), con unidades del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen de la Policía Metropolitana.

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Entre los capturados está alias Doble Cero o Patriarca, identificado por los investigadores como uno de los principales cabecillas de una presunta red sicarial. Según la investigación policial, estaría vinculado al homicidio de un hombre conocido como alias El Canadiense, ocurrido en 2025.

Las autoridades también indicaron que ya había sido capturado el 7 de julio de 2026 y que fue localizado otra vez durante esta operación.

Junto a él fue detenida alias Melissa, una mujer que posiblemente sería su compañera sentimental, según indicios de las autoridades. A estas dos personas les encontraron dos revólveres, más de seis kilos de marihuana tipo creepy y varias dosis de otros estupefacientes.

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La Operación Coral dejó la incautación de más de seis kilos de estupefacientes y tres armas de fuego en Pereira - crédito @PedroSanchezCol/X

En el otro frente del operativo, en el barrio Corales, fue capturado en flagrancia alias Sebastián, que portaba una pistola marca Córdova, calibre 9 milímetros, con sus respectivos cartuchos.

La estructura, según las autoridades, estaría bajo las órdenes de alias Walter Ojos, Fantasma y Juangui, señalados como dinamizadores de actividades criminales en distintos sectores de Pereira.

Los detenidos tendrían funciones de custodia de expendios de droga, intimidación para sostener el control de los puntos de distribución y presión sobre estructuras rivales para conservar el dominio territorial. Por ahora, serán llevados ante las instancias judiciales para su judicialización correspondiente.