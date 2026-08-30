Presidente del Concejo de Bogotá respaldó a Abelardo de la Espriella en su cruzada contra fotomultas: “Se les acabará el negocio” 

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El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, expresó su apoyo público a la iniciativa impulsada por Abelardo de la Espriella para transformar el sistema detección vial a través de las cámaras de fotomultas en la capital colombiana.

La polémica sobre el verdadero propósito de estos dispositivos se intensificó tras las recientes declaraciones del presidente De la Espriella, que oficialmente dijo: “Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos. Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50% el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”, dijo.

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Este fue el mensaje de Papo Amín sobre la transformación del sistema de fotodetección vial en Colombia - crédito @papoaminCD/X

Estas declaraciones fueron secundadas por el cabildante, que sostuvo en otro mensaje que las cámaras de detección de infracciones no contribuyen a la seguridad vial sino que buscan recaudar dinero a costa de los ciudadanos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Amín afirmó: “El fin de las cámaras de fotomultas NO es salvar vidas, están para recaudar y abusar de TODOS los colombianos. 4 años dando esta lucha, defendiendo los conductores y lo seguiré haciendo. Gracias al gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA se les acabará el negocio (sic)”.

De hecho, en una intervención ante el Concejo, Amín profundizó en sus críticas hacia la Secretaría de Movilidad. “Las cámaras de foto comparendo no están salvando vidas, son cámaras de recaudo. Este tema no es nuevo. Llevo más de cuatro años en esta misma lucha”, sostuvo el presidente del Concejo.

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Además, cuestionó las políticas viales actuales y la empatía de las autoridades hacia los conductores: “Lo que sí no puedo creer, secretaria, es que si usted, que no maneja, no sea capaz de ponerse en los zapatos de los que sí manejamos. Pongámonos en los zapatos de los que sí manejamos, porque muchas veces vamos en un carro, secretaria, y hoy los carros tienen tanta tecnología que con acelerarlo un poquito se va a más de cincuenta kilómetros por hora”.

Papo Amín criticó los límites de seguridad estipulados para recorrer Bogotá - crédito imagen suministrada a Infobae - @papoaminCD/X

Los límites de seguridad según Amín: “Ridículos”

Amín también calificó de desproporcionados los límites de velocidad impuestos en los principales corredores viales de la ciudad.

“El límite de cincuenta kilómetros por hora en los principales corredores viales de Bogotá es completamente ridículo. Oigan esto, colegas, que es importante. De ese 94% —del total de comparendos impartidos—, un poco más del 60% son comparendos por ir a velocidades entre 56 kilómetros y 60 kilómetros por hora”, expuso ante los miembros del Concejo.

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El presidente del órgano legislativo local denunció que la política de fotomultas evidencia un supuesto ánimo recaudatorio por parte de la Secretaría de Movilidad. “Ahí vemos el ánimo de la Secretaría de Movilidad de multar realmente a todo el que medio se pasa un poco del límite de velocidad, secretaria. Bogotanos y amigos, seguiré dando la lucha para detener este injusto recaudo que nos hacen a todos”.

Lo que comunicó De la Espriella

El presidente, además, planteó la eliminación del requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y la reducción en un 25% del costo de los cursos para obtener descuentos en las multas, con la intención de que las autoridades de tránsito puedan impartirlos directamente.

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De la Espriella aseguró que revisará el costo de las licencias de conducción, buscará eliminar trámites y costos innecesarios asociados a su expedición y propondrá ampliar su vigencia a ocho o diez años. Sobre el sistema de fotomultas, anunció controles más estrictos para su autorización y la calibración de los equipos involucrados. “Endureceré los controles para su autorización porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo”, afirmó.

Este fue el anuncio de Abelardo de la Espriella sobre la política de tránsito en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El plan incluye también una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), con el objetivo de identificar y eliminar duplicidades o reducir de manera significativa las tarifas que se cobran a los ciudadanos. Sobre la revisión técnico-mecánica, De la Espriella manifestó que evaluará los costos y la periodicidad.

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“No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar. Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos”, concluyó.