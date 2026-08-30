Colombia

Más de 10 sismos se presentaron durante la madrugada y mañana del domingo 30 de agosto, según el SGC

El departamento de Chocó y Santander fueron las zonas dónde más ocurrieron movimientos telúricos, 4 y 3, respectivamente en la jornada matutina

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Guardar

Una serie de movimientos sísmicos se presentaron durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto en varias regiones de Colombia, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Los eventos, aunque de baja magnitud, se distribuyeron en diferentes departamentos e involucraron a al menos nueve municipios.

La secuencia inició justo a medianoche, cuando el municipio de Los Santos, en Santander, registró un temblor de magnitud 2,1 con una profundidad de 143 kilómetros. Apenas 12 minutos después, el mismo epicentro experimentó otro sismo, esta vez de magnitud 2,2 y a 135 kilómetros bajo tierra.

A las 12:29 a. m., el municipio de Totoró, en el Cauca, sintió un movimiento sísmico de magnitud 2. El SGC sumó en su reporte un nuevo temblor en Los Santos poco después, de magnitud 2,2 a 154 kilómetros de profundidad.

PUBLICIDAD

El sismo de mayor magnitud reportado por el SGC ocurrió en Istmina, Chocó, con una magnitud de 3,4 y una profundidad de 41 kilómetros - crédito SGC
El sismo de mayor magnitud reportado por el SGC ocurrió en Istmina, Chocó, con una magnitud de 3,4 y una profundidad de 41 kilómetros - crédito SGC

Ya pasadas las 3:00 a. m., Sipí, en el departamento del Chocó, fue el escenario de un sismo de magnitud 2,7 y una profundidad de 43 kilómetros. Más tarde, a las 4:17 a. m., se reportó un temblor en Dibulla, La Guajira, de magnitud 2,1.

Cerca de las 5:48 a. m., en Istmina, Chocó, se presentó un sismo de magnitud de 3,4, con profundidad a 41 km. Las actividades telúricas continuaron hasta la mañana. A las 6:34, nuevamente Totoró experimentó un sismo de magnitud 2, según los datos oficiales.

Sismos registrados en la mañana del 30 de agosto

Durante la jornada matutina, el municipio de Istmina volvió a sacudirse a las 9:17 a. m. por un sismo de magnitud 2,9, con un foco a 36 kilómetros de profundidad. Apenas cinco minutos después, Cimitarra, en Santander, registró otro movimiento, esta vez de magnitud 2,1.

PUBLICIDAD

Los reportes concluyen con dos eventos adicionales: uno en Dabeiba, Antioquia, a las 10:30 con magnitud 2,5, y otro en Hobo, Huila, a las 11:08 con magnitud 2,3.

Varios temblores sacudieron Colombia durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
Varios temblores sacudieron Colombia durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

Durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó múltiples sismos de baja magnitud en distintos departamentos del país.

Todos los sismos ocurrieron con profundidades variables, desde 36 hasta 154 kilómetros, lo que indica que la actividad se concentró tanto en zonas superficiales como en capas más profundas de la corteza terrestre.

La recurrencia de los temblores en municipios como Los Santos y Totoró se ha convertido en un fenómeno frecuente, según los registros históricos de la entidad.

Temblores en Colombia durante el sábado 29 de agosto

Una secuencia de ocho sismos sacudió la madrugada y la mañana del sábado a diversas regiones de Colombia, la mayoría con epicentro en el departamento de Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 3,9 y tuvo como epicentro el municipio de Medio San Juan, próximo a Andagoya.

El sismo de mayor magnitud en Chocó ocurrió en Medio San Juan y fue ajustado de 4,0 a 3,9 - crédito SGC
El sismo de mayor magnitud en Chocó ocurrió en Medio San Juan y fue ajustado de 4,0 a 3,9 - crédito SGC

Los temblores se concentraron principalmente en Chocó, donde seis movimientos telúricos se produjeron en poco más de cinco horas. Las localidades más afectadas fueron Istmina, Medio San Juan y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 3,9 y profundidades entre 40 y 43 kilómetros.

Entre las 3:39 y las 8:58 a. m., los habitantes de Chocó vivieron varios sismos consecutivos. El primer temblor fue detectado en Istmina a las 3:39 a. m., con una magnitud de 3,0, seguido catorce minutos después por otro de 2,8 en la misma zona. El evento más fuerte, inicialmente reportado como de 4,0 y luego ajustado a 3,9 por el SGC, se localizó a 14 kilómetros de Sipí, 45 de Nóvita y 56 de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Además de la actividad en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano notificó temblores en otras zonas del país. A las 7:20 a. m., Los Santos, en Santander, registró un sismo de magnitud 2,6 a una profundidad de 135 kilómetros. Horas antes, a la 1:23 a. m., el área de Aldana, Nariño, cercana al volcán Cumbal, fue escenario de un movimiento sísmico de magnitud 2,4.

Temas Relacionados

Temblor hoyDomingo 30 agostoSGCSantander y ChocóColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: hay 17 conflagraciones activas en Tolima

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 30 de agosto, EN VIVO: hay 17 conflagraciones activas en Tolima

Abelardo de la Espriella prometió dos apartamentos más en Cali: Ellas son las niñas que le pidieron casa al presidente por el terremoto

La jornada de entrega de viviendas para damnificados por el sismo de 7,4 del lunes 10 de agosto pasó de cuatro a seis inmuebles luego de dos solicitudes públicas aceptadas en el acto

Abelardo de la Espriella prometió dos apartamentos más en Cali: Ellas son las niñas que le pidieron casa al presidente por el terremoto

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por el riesgo en cinco municipios del Atlántico tras incremento de violencia

El pronunciamiento del domingo 30 de agosto advierte posibles vulneraciones de derechos por choques entre estructuras ilegales en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo, en una zona clave para el control territorial

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por el riesgo en cinco municipios del Atlántico tras incremento de violencia

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

La Roma y Galatasaray serían dos posibles destinos para Ríos, que perdió la titular en la Tricolor con el joven jugador del Real Racing Club de Santander

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

Daniel Quintero se molestó con Federico Gutiérrez tras supuesta versión de que podría pedir su extradición a Estados Unidos: “Errático y desesperado”

El alcalde de Medellín entregará en Florida estados financieros, giros y versiones de testigos sobre una presunta red que habría movido fondos públicos de la anterior administración hacia el exterior

Daniel Quintero se molestó con Federico Gutiérrez tras supuesta versión de que podría pedir su extradición a Estados Unidos: “Errático y desesperado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

Concierto de Conciertos tiene nueva fecha y cambios en el cartel: todo lo que debe saber

El DJ John Summit anunció que su debut en Colombia será un concierto benéfico para las familias afectadas por el terremoto

Jorge Cárdenas contó que perdió la casa en la que creció durante el terremoto en Cali: “Ahí vivimos muchas cosas”

Shakira canceló sus fechas en Doha y Abu Dabi por la tensión militar en Oriente Medio

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños en redes sociales: calientan motores para el estreno de su colaboración

Deportes

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

Richard Ríos obstaculiza la llegada de Gustavo Puerta al Benfica: el club portugués dispuesto a ceder al volante de la selección Colombia

Luis Suárez cambió los abucheos por aplausos en Portugal: la estadística que revela el compromiso del colombiano en el Sporting CP

Blessd debutó como futbolista profesional en la Liga BetPlay de Futsal con El Carmen Bendito FT: así fue su primer partido

Santiago Buitrago es el nuevo líder de la montaña en La Vuelta a España 2026 tras la etapa 9

Cayó el tercer entrenador de la Liga BetPlay II-2026 mientras se disputa la fecha 8