Más de 10 sismos se presentaron durante la madrugada y mañana del domingo 30 de agosto, según el SGC

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae

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Una serie de movimientos sísmicos se presentaron durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto en varias regiones de Colombia, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Los eventos, aunque de baja magnitud, se distribuyeron en diferentes departamentos e involucraron a al menos nueve municipios.

La secuencia inició justo a medianoche, cuando el municipio de Los Santos, en Santander, registró un temblor de magnitud 2,1 con una profundidad de 143 kilómetros. Apenas 12 minutos después, el mismo epicentro experimentó otro sismo, esta vez de magnitud 2,2 y a 135 kilómetros bajo tierra.

A las 12:29 a. m., el municipio de Totoró, en el Cauca, sintió un movimiento sísmico de magnitud 2. El SGC sumó en su reporte un nuevo temblor en Los Santos poco después, de magnitud 2,2 a 154 kilómetros de profundidad.

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El sismo de mayor magnitud reportado por el SGC ocurrió en Istmina, Chocó, con una magnitud de 3,4 y una profundidad de 41 kilómetros - crédito SGC

Ya pasadas las 3:00 a. m., Sipí, en el departamento del Chocó, fue el escenario de un sismo de magnitud 2,7 y una profundidad de 43 kilómetros. Más tarde, a las 4:17 a. m., se reportó un temblor en Dibulla, La Guajira, de magnitud 2,1.

Cerca de las 5:48 a. m., en Istmina, Chocó, se presentó un sismo de magnitud de 3,4, con profundidad a 41 km. Las actividades telúricas continuaron hasta la mañana. A las 6:34, nuevamente Totoró experimentó un sismo de magnitud 2, según los datos oficiales.

Sismos registrados en la mañana del 30 de agosto

Durante la jornada matutina, el municipio de Istmina volvió a sacudirse a las 9:17 a. m. por un sismo de magnitud 2,9, con un foco a 36 kilómetros de profundidad. Apenas cinco minutos después, Cimitarra, en Santander, registró otro movimiento, esta vez de magnitud 2,1.

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Los reportes concluyen con dos eventos adicionales: uno en Dabeiba, Antioquia, a las 10:30 con magnitud 2,5, y otro en Hobo, Huila, a las 11:08 con magnitud 2,3.

Varios temblores sacudieron Colombia durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

Durante la madrugada y la mañana del domingo 30 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó múltiples sismos de baja magnitud en distintos departamentos del país.

Todos los sismos ocurrieron con profundidades variables, desde 36 hasta 154 kilómetros, lo que indica que la actividad se concentró tanto en zonas superficiales como en capas más profundas de la corteza terrestre.

La recurrencia de los temblores en municipios como Los Santos y Totoró se ha convertido en un fenómeno frecuente, según los registros históricos de la entidad.

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Temblores en Colombia durante el sábado 29 de agosto

Una secuencia de ocho sismos sacudió la madrugada y la mañana del sábado a diversas regiones de Colombia, la mayoría con epicentro en el departamento de Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 3,9 y tuvo como epicentro el municipio de Medio San Juan, próximo a Andagoya.

El sismo de mayor magnitud en Chocó ocurrió en Medio San Juan y fue ajustado de 4,0 a 3,9 - crédito SGC

Los temblores se concentraron principalmente en Chocó, donde seis movimientos telúricos se produjeron en poco más de cinco horas. Las localidades más afectadas fueron Istmina, Medio San Juan y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 3,9 y profundidades entre 40 y 43 kilómetros.

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Entre las 3:39 y las 8:58 a. m., los habitantes de Chocó vivieron varios sismos consecutivos. El primer temblor fue detectado en Istmina a las 3:39 a. m., con una magnitud de 3,0, seguido catorce minutos después por otro de 2,8 en la misma zona. El evento más fuerte, inicialmente reportado como de 4,0 y luego ajustado a 3,9 por el SGC, se localizó a 14 kilómetros de Sipí, 45 de Nóvita y 56 de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Además de la actividad en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano notificó temblores en otras zonas del país. A las 7:20 a. m., Los Santos, en Santander, registró un sismo de magnitud 2,6 a una profundidad de 135 kilómetros. Horas antes, a la 1:23 a. m., el área de Aldana, Nariño, cercana al volcán Cumbal, fue escenario de un movimiento sísmico de magnitud 2,4.

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