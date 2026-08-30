Colombia

En medio de escándalo, Lili Pink decidió reinventarse: ahora apuestan por el mercado de la belleza

La polémica marca de ropa interior ya abrió una tienda física con su nueva línea de productos de bienestar

Esta es la primera tienda de Lili Beauty, la nueva línea del grupo que integra la controversial marca Lili Pink - crédito suministrado a Infobae
Esta es la primera tienda de Lili Beauty, la nueva línea del grupo que integra la controversial marca Lili Pink - crédito suministrado a Infobae
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La marca colombiana Lili Pink anunció la apertura de la primera tienda física de Lili Beauty, la nueva iniciativa de productos de belleza y bienestar que le servirá a la empresa mantenerse en el mercado en medio del controversial proceso investigativo por presuntos contrabando y lavado de activos.

Con más de 500 tiendas propias y franquiciadas en Colombia, operación en 31 de los 32 departamentos del país y más de 2.200 empleos directos y 400 indirectos, el grupo Fast Moda S.A.S., que integra las marcas YOI y Lili Beauty, se decidió por abrirse a un nuevo segmento en el mercado.

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El nuevo establecimiento se encuentra en el Centro Comercial Cosmocentro de Cali, y representa el lanzamiento de una expansión nacional de la firma, cuyo fin es fortalecer su ecosistema de marcas y consolidar su presencia en un segmento dinámico.

Esta es la nueva tienda de Lili Beauty, la nueva línea de Lili Pink - crédito suministrado a Infobae
Esta es la nueva tienda de Lili Beauty, la nueva línea de Lili Pink - crédito suministrado a Infobae

Información conocida por Infobae Colombia apuntó que la marca quiere responder a las demandas de consumidoras interesadas en explorar tendencias, inspirarse y acceder a experiencias de autocuidado.

En medio de un panorama judicial que tiene expectantes a los colombianos, la línea Lili Beauty fue concebida para acompañar a las mujeres en sus rituales cotidianos, en vista de que, solo en el primer semestre de 2026, la unidad de Belleza y Bienestar de Fast Moda S.A.S. a través de sus marcas experimentó un crecimiento del 40% frente al mismo periodo del año anterior. Las categorías de cuidado corporal y fragancias registraron aumentos superiores al 60%, mientras que maquillaje y cuidado facial superaron el 200%.

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Entre las categorías disponibles en la nueva tienda figuran productos de cuidado corporal con hidratantes y mantequillas corporales; fragancias, que incluirá perfumes y lociones; cuidado de la piel, con líneas faciales y mascarillas; maquillaje, donde destacan productos para labios y maquillaje básico; cuidado de la salud, con accesorios y soluciones para el cuidado personal; y estilo de vida, que ofrecerá termos, bolsos, accesorios y bisutería.

También presentarán una familia de productos diseñada para el relax y el bienestar, con velas aromáticas y alternativas para el autocuidado en casa.

Sebastián Ulchur
Sebastián Ulchur es el gerente de Lili Pink desde que se registró la intervención por parte de la Fiscalía - crédito Suministrada a Infobae

“Más que una tienda, estamos creando una experiencia cercana, dinámica y en constante evolución”, explicó Verónica Pachón, gerente de Mercadeo y Producto de Fast Moda.

El grupo prevé la llegada de esta línea a ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, con la meta de inaugurar el primer punto en la capital antes de finalizar 2026, como también aseguró Sebastián Ulchur, gerente y representante legal de Fast Moda, desde que el grupo fue intervenido por la Fiscalía.

En qué quedó el caso Lili Pink: juez negó prisión preventiva a ocho investigados

Un juez de control de garantías de Bogotá resolvió no imponer prisión preventiva a ocho personas investigadas por su presunta vinculación con un esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la empresa Lili Pink.

La decisión se adoptó el lunes 24 de agosto de 2026 y, en consencuencia, los señalados enfrenten el proceso judicial en libertad mientras avanza la investigación.

Entre los beneficiados por la decisión figuran Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.

créditos archivo Colprensa | Fiscalía | Lili Pink
Caso Lili Pink Abogados defensores hicieron revelador señalamiento sobre las audiencias de imputación “Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito” - créditos archivo Colprensa | Fiscalía | Lili Pink

El despacho judicial consideró insuficiente la fundamentación de la Fiscalía General de la Nación para restringir la libertad de los acusados, al considerar que no se alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa.

Según el expediente presentado en audiencia, la Fiscalía sostiene que desde 2013 operó una red criminal transnacional en Colombia y Panamá. Esta estructura, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, habría utilizado empresas fachada y sociedades comerciales para introducir mercancías al país y ocultar el origen de los recursos obtenidos, principalmente mediante operaciones de comercio exterior

La fiscal delegada afirmó que el monto del presunto lavado ascendería a $730.000 millones, con un supuesto enriquecimiento de $430.000 millones por parte de los investigados.

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