Colombia

Gustavo Bolívar denunció “dinamita” interna y externa contra Gustavo Petro e Iván Cepeda en el Pacto Histórico: “Duele ver cómo vapulean”

El exsenador y exdirector del DPS se pronunció tras las recientes tensiones al interior del Pacto Histórico, luego del cruce de mensajes entre Iván Cepeda y Carolina Corcho

El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. (Colprensa-John Paz)
El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue a través de su cuenta oficial de X - crédito John Paz/Colprensa
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Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se pronunció en su cuenta oficial de X tras las recientes tensiones en el Pacto Histórico y los cuestionamientos al expresidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda.

Según Gustavo Bolívar, la colectividad está siendo “dinamitada” por la ultraderecha y por la militancia que, a su juicio, cae en la trampa de los errores que puede cometer el Pacto Histórico.

“Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la trampa y entra en esa conversación. Es decir, desde afuera y desde dentro llueve dinamita (sic)”, expresó.

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Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, se pronunció en su cuenta oficial de X tras las recientes tensiones en el Pacto Histórico - crédito @GustavoBolivar/X

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá señaló que, de fondo, existe una “ambición de poder” que, según él, se evidencia en la organización anticipada de las candidaturas presidenciales.

“Y en el fondo lo que hay es una ambición de poder casi enfermiza que se manifiesta en la organización de candidaturas presidenciales, cuatro años antes, sin que antes hayamos arreglado la casa (sic)”, afirmó.

Por ese motivo, afirmó que sin un partido organizado y sin tener espacios en 2027, cualquier aspiración presidencial carece de posibilidades.

“Sin Partido organizado, sin ganar espacios en 2027 cualquier campaña presidencial prematura carece de posibilidad (sic)”, expresó.

Gustavo Bolívar indicó que le duele ver cómo “vapulean” al exmandatario Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, y destacó el trabajo de ambos por el progresismo en Colombia.

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“Duele ver cómo vapulean a Petro y a Cepeda, dos compañeros que con los errores que puedan tener han arriesgado sus vidas por hacer del progresismo lo que es hoy: el partido político más grande de Colombia (sic)”, indicó.

El exdirector del DPS aseguró que olvidar lo hecho por Gustavo Petro solo con el propósito de un fin personal “es bajo y ruin”. Señaló que muchos son conocidos gracias a los nombramientos realizados por el exmandatario.

“Olvidarse de quién es Petro, de lo que ha hecho, de lo que ha arriesgado, de lo que ha enfrentado, solo por partir el movimiento en busca de un fin personal es bajo y ruin. Todos, con pocas excepciones, tienen un nombre y una curul gracias a lo que Petro ha construido. Muchos (as) son reconocidos (as) porque Petro los nombró ministros y ministras, porque les facilitó estar en una lista cerrada al Congreso o a los concejos. Desconocer eso es deslealtad absoluta (sic)”, puntualizó.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar aseguró que olvidar lo hecho por Gustavo Petro solo con el propósito de un fin personal “es bajo y ruin” - crédito @GustavoBolivar/X

Y agregó: “Sentir que porque ahora tienen una curul quieran borrar una lucha y una historia de 40 años es torpe mezquino y desagradecido. No se trata de culto al caudillismo. Se trata de respeto por las luchas y la trayectoria de un líder que nos puso en el mapa político. Además es torpe. Las bases nos están mirando. Saben a quien pertenecen esas cuentas desde las que están tratando de dividir el Partido (sic)”.

Gustavo Bolívar explicó que no se trata de impedir la crítica, sino que, según él, jamás debe hacerse “pisoteando” a los líderes del Pacto Histórico o aprovechando el mal momento por el que puedan estar pasando.

“Y no es porque no se pueda criticar. Hoy critiqué la equivocación de los 5 compañeros de la Comisión de Acusaciones, que no se pueden crucificar después de dedicar sus vidas a esta lucha. También he criticado la corrupción y lo que ha hecho Juliana Guerrero. A Gabriela nunca la he visto y no me parece una delincuente más, si una provocadora que nos divide. Se trata de corregir y seguir adelante, pero jamás JAMÁS JAMÁS JAMÁS pisoteando a nuestros líderes. JAMÁS aprovechando el mal momento por el que estén pasando para ponerles el pie en la cabeza dentro del fango de estiércol donde se revuelcan las ambiciones personales de seres mezquinos y enfermos (as) de poder (sic)”, puntualizó.

Por tal motivo, el exsenador pidió unidad y afirmó que el verdadero reto es ganar en las elecciones de 2027 y enfrentar como adversario al presidente Abelardo de la Espriella. Solicitó, además, que se acuerden las reglas y los estatutos dentro del Pacto Histórico.

Gustavo Bolívar enfatizó que, a pesar de las acusaciones, el presidente Gustavo Petro mostrado respeto hacia las decisiones de las instituciones - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Bolívar pidió unidad y afirmó que el verdadero reto es ganar en las elecciones de 2027 y enfrentar como adversario al presidente Abelardo de la Espriella - crédito Joel González/Presidencia

“Compañeros (as) Unámonos y sigamos adelante. El verdadero reto es ganar en 2027. El verdadero adversario es el que está gobernando, no el que gobernó llevando luz y esperanza a 4 millones de pobres. Respeten. Sean agradecidos y agradecidas. Más bien pongámonos de acuerdo en las reglas, en los estatutos para que nadie pisotee a nadie. Para que gane el que más trabaje y no el que más cizaña siembre. Váyanos al Congreso del Pacto sin guantes de boxeo (sic)”, aseveró.

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