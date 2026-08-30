Cuatro hombres armados con ametralladoras atracaron una tienda Ara en Magdalena

La inseguridad volvió a sacudir a Guacamayal este sábado 29 de agosto cuando cuatro hombres armados asaltaron una tienda Ara en la Zona Bananera, Magdalena. El atraco, registrado en video y aún bajo investigación, evidencia el creciente clima de violencia en la región y ha generado nuevos llamados de urgencia por parte de las autoridades y la comunidad - crédito @idinaelferca19 / X

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La preocupación por la seguridad en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, se intensificó tras un nuevo episodio de violencia registrado este sábado 29 de agosto.

Un grupo de cuatro hombres con los rostros cubiertos y armados protagonizó un atraco en una tienda Ara ubicada en el corregimiento de Guacamayal, incidente que fue captado en video y que ahora forma parte de la investigación liderada por las autoridades.

Las imágenes difundidas mostraron a los presuntos responsables saliendo del establecimiento y huyendo a bordo de dos motocicletas. En el video, al menos dos de los individuos exhibieron armas largas, un detalle que incrementó el temor entre los habitantes de la zona.

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La tienda Ara de Guacamayal fue escenario de un atraco cometido por cuatro hombres armados, hecho que elevó la preocupación por la seguridad en Zona Bananera - crédito @idinaelferca19 / X

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido cifras sobre el monto sustraído durante el robo ni han confirmado la existencia de heridos o capturas derivadas del hecho. Tampoco se ha difundido si los responsables ya han sido identificados.

En redes sociales, algunos usuarios han señalado que los asaltantes portaban ametralladoras, por ahora no hay una confirmación sobre el tipo de armas empleadas. Lo único que se puede afirmar a partir de las imágenes es la utilización de armas largas por parte de los delincuentes.

Nueva alerta de seguridad en Zona Bananera

El suceso en la tienda Ara no es el único incidente que mantiene en vilo a los habitantes del municipio. Apenas un día antes, el viernes 28, se reportó la incursión de hombres armados en fincas de los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca.

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Según denunció el presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), José Francisco Zúñiga Cotes, los sujetos portaban fusiles y forzaron a los trabajadores a detener sus labores, imponiendo además exigencias extorsivas.

La denuncia sobre la incursión en Zona Bananera difundió una imagen creada con IA como representación gráfica de los hechos - crédito @Zunigacotes/X

Zúñiga Cotes afirmó en redes sociales: “Hombres armados con fusiles irrumpieron hoy en fincas de los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca para paralizar labores e imponer extorsiones a los trabajadores”. El dirigente gremial solicitó una respuesta urgente de las autoridades nacionales y confirmó que se están recogiendo videos, testimonios y denuncias relacionadas con estos hechos.

La solicitud al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional es clara, en palabras de Zúñiga Cotes: “Solicitamos al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional acción urgente e intervención inmediata en el territorio para proteger a nuestros trabajadores, comunidades y frenar esta ola de violencia e intimidación que azota la región”. Asbama, además, anunció que emitirá un comunicado oficial con información adicional en las próximas horas.

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Autoridades locales exigen intervención urgente

La reacción institucional no se hizo esperar. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció rechazando los episodios de violencia que afectan tanto a zonas rurales como urbanas de la región: “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia e intimidación registrados en Zona Bananera, afectando las labores y generando temor entre trabajadores y productores del sector bananero”, expresó la mandataria.

La gobernadora Margarita Guerra condenó las incursiones armadas en la zona rural y pidió acciones inmediatas para frenar la ola de violencia que afecta a trabajadores y productores - crédito @mmarguiguerra / X

Por ahora, no se dispone de información oficial que relacione a algún grupo armado específico con los hechos. Mientras tanto, la alcaldía de Zona Bananera, liderada por Clareth Margarita Olaya Jiménez, ha solicitado apoyo a la gobernación y al Gobierno Nacional, pidiendo además la militarización del municipio y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública.

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Desde la administración municipal se enfatizó: “No podemos permitir que la violencia y la delincuencia continúen afectando la tranquilidad de nuestras familias. Por esta razón, desde la Administración Municipal solicitamos de manera urgente a la Policía Nacional, Ejército Nacional, Gobernación del Magdalena y demás autoridades competentes la realización inmediata de un Consejo Extraordinario de Seguridad y Defensa”.

La alcaldesa Olaya Jiménez reiteró la urgencia de “la militarización del municipio de Zona Bananera, así como el fortalecimiento inmediato de la presencia de la Fuerza Pública, el incremento del pie de fuerza y la implementación de operativos permanentes en los diferentes corregimientos y zonas estratégicas del territorio”.

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Ante la escalada de hechos violentos, la comunidad espera respuestas concretas de las autoridades, mientras la seguridad y la tranquilidad de la región permanecen en suspenso.