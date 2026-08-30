Ataque con explosivos contra empresa de recolección de basuras en Popayán: daños en vehículos y base de operaciones

La Policía Metropolitana de Popayán vinculó el ataque con presiones extorsivas contra la operación del relleno sanitario Los Picachos - crédito Urbaser

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Durante la madrugada del domingo 30 de agosto se registró un nuevo episodio de violencia contra Urbaser, empresa responsable de la recolección de basuras en Popayán, Cauca.

Un ataque con explosivos impactó el parqueadero y los vehículos recolectores de la compañía en el barrio Los Faroles, en el sur de la ciudad, generando graves daños materiales y poniendo en vilo la continuidad del servicio.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 a.m., en momentos en que la base operativa de la empresa se encontraba sin personal activo, por lo que no se reportaron personas heridas. Sin embargo, la magnitud de la detonación despertó la alarma de los habitantes, ya afectados por un sismo previo esa misma noche.

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La agresión fue confirmada por la Policía Metropolitana de Popayán, que la sucedió dentro de una serie de presiones extorsivas ejercidas por grupos armados al margen de la ley. Estas organizaciones, según fuentes policiales, mantienen control sobre sectores rurales cercanos al relleno sanitario Los Picachos, donde terminan los residuos sólidos de la ciudad.

Un ataque con explosivos contra Urbaser en Popayán dañó vehículos y parte de la base de operaciones de la empresa - crédito Urbaser

¿Qué dijo la empresa de aseo?

En un comunicado, Urbaser Popayán fue contundente: “Atacar la infraestructura destinada a la prestación del servicio público de aseo constituye una grave vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó la empresa.

La declaración destacó que estos hechos no solo afectan a la compañía, sino que comprometen la salud pública y la seguridad ambiental de toda la capital del Cauca.

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La empresa recordó a la comunidad que detrás de cada ruta de recolección hay personas que arriesgan su seguridad. “La recolección de residuos la realizan personas: conductores, operarios, supervisores y equipos de apoyo que trabajan diariamente por mantener limpia la ciudad y proteger condiciones básicas de salubridad”, expuso el comunicado, enfatizando que la vida de sus trabajadores está en riesgo.

Este nuevo atentado se suma a una cadena de hechos violentos que afectan la prestación de servicios públicos esenciales en Popayán, en medio de la creciente presión de actores armados. Según la policía, estas acciones buscan extorsionar y amedrentar a las empresas operadoras, en un contexto donde la seguridad de los trabajadores y la regularidad del servicio quedan en entredicho.

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Urbaser informó que no hubo personas heridas en el ataque con explosivos, aunque sí se registraron daños materiales en varios vehículos recolectores - crédito Urbaser

La empresa hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles y a la Fuerza Pública, para garantizar tanto la protección de su personal como la prestación continua del servicio de aseo. Urbaser advirtió que en las próximas horas comunicará a la ciudadanía sobre el impacto concreto que los daños sufridos tendrán en la recolección de residuos.

Ninguna ruta ni indicador operativo, concluyó la compañía, puede estar por encima de “la vida y la seguridad de nuestros colaboradores”. Ese mensaje resume la tensión que enfrenta la ciudad: un servicio esencial bajo amenaza, y una población expuesta a los efectos de la violencia y la inestabilidad en sus condiciones básicas de salubridad.

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Atentado con explosivo en Popayán, Cauca, cerca de una planta de Postobón: se encontraron panfletos del ELN

La noche del domingo 26 de julio de 2026 en Popayán, una fuerte explosión cerca de la planta distribuidora de Postobón desencadenó una amplia respuesta de las autoridades. El incidente ocurrió a las 11:11 p. m., cuando un artefacto detonó en la zona, lo que llevó a la Policía Nacional a sellar el área y brindar acompañamiento a los habitantes afectados.

No hubo víctimas ni personas heridas como consecuencia de la explosión, según informaron las autoridades. Equipos especializados comenzaron de inmediato las labores de inspección y análisis en el lugar, hallando panfletos con mensajes atribuidos al ELN. Estos documentos permanecen bajo examen para determinar si existe vínculo directo entre la organización armada y el atentado.

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En el lugar del atentado con explosivo en Popayán aparecieron panfletos alusivos al ELN, cuya autenticidad es materia de verificación - crédito Policía Popayán

Tras el estallido, la Policía Metropolitana de Popayán emitió un comunicado en el que detalló la posible mecánica del ataque: “Según información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por dos personas en motocicleta, quienes presuntamente lanzaron el artefacto antes de huir”. La zona fue asegurada rápidamente por unidades de la Sijín, la Sipol y el Gaula, que reforzaron la seguridad y dieron inicio a las investigaciones.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió el liderazgo de los actos urgentes en coordinación con la Policía, mientras los peritos avanzaban en la recolección de evidencia física y otros elementos materiales probatorios. El objetivo prioritario es identificar a los autores y esclarecer la motivación exacta del ataque.

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El incidente se produjo sin que se reportaran víctimas mortales ni lesionados, según el balance oficial. El dispositivo de emergencia incluyó el acompañamiento a los residentes del sector afectado y la recolección de testimonios que pudieran aportar a la investigación en curso.