Colombia

Contraloría mantuvo advertencia sobre riesgos por el manejo de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda: hay problemas para superar la crisis

El organismo de control indicó que hay vencimientos de deuda que muestran concentraciones críticas en tres años: 2026, 2029 y 2030

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
La Contraloría advirtió que la adjudicación TES se hizo bajo tasas superiores a las registradas en la subasta anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Guardar

Hace un mes, la Contraloría General de la República hizo una advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionada con el manejo que se le estaba dando a la deuda pública. Transcurrido el tiempo, la entidad presentó un balance de seguimiento, en el cual informó que todavía hay riesgos y que la deuda y los intereses asociados siguen aumentando.

“Uno de los factores que motivó la advertencia de la Contraloría fue la identificación de vencimientos de deuda que continúan mostrando concentraciones críticas en los años 2026, 2029 y 2030″, detalló el organismo de control en un comunicado.

De igual manera, indicó que la adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) que se efectuó el 13 de mayo de 2026, durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, representa un deterioro en las condiciones de financiamiento de la administración nacional. Esto, debido a que la adjudicación que se hizo bajo tasas superiores a las registradas en la subasta anterior, llevada a cabo el 29 de abril. La situación podría generar un incremento en la carga futura del servicio de la deuda pública.

PUBLICIDAD

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
La Contraloría General advirtió sobre decisiones que estárian afectando la reducción de la deuda - crédito Colprensa

Además de esto, el organismo de control criticó la expedición de la Resolución No. 0946 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se realizó el 5 de mayo. A través de ese documento, la cartera autorizó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación y, según la Contraloría, esto permite la adjudicación de hasta el 100% del monto inicialmente convocado cuando la demanda alcance tres veces la oferta. Ese porcentaje supera el límite que históricamente se había manejado: 50%, con una demanda de 2,5 veces la oferta.

Esta modificación podría resultar contraria al objetivo de reducir el endeudamiento, en la medida en que flexibiliza las condiciones para nuevas colocaciones de deuda. Esta situación resulta particularmente sensible en el escenario actual, en el que las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de los títulos de largo plazo”, explicó el ente de control.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de esta decisión pueden ser varias, entre ellas, el incremento de compromisos financieros con tasas altas. En ese sentido, advirtió que si la adjudicación de deuda se mantiene con las tasas de interés actuales, la meta del déficit para 2026 (-5,1% del Producto Interno Bruto-PIB) podría no cumplirse; este podría crecer tanto como para superar el nivel que alcanzó en 2025 (-6,4% del PIB).

Los beneficios en el cambio de moneda podrían disminuir debido a la apreciación del franco suizo frente al dólar - crédito Arnd Wiegmann/Reuters
Los beneficios en el cambio de moneda podrían disminuir debido a la apreciación del franco suizo frente al dólar - crédito Arnd Wiegmann/Reuters

Por otro lado, la Contraloría hizo énfasis en riesgos derivados de la apreciación del franco suizo frente al dólar. Aseguró que los beneficios en el cambio de moneda podrían disminuir.

Podría implicar un mayor costo en dólares por cada franco y reducir los beneficios cambiarios y fiscales anunciados por el Gobierno nacional. Frente a esta situación, la Contraloría, en el marco de sus competencias, continuará vigilando el cierre de la operación que, según se ha informado, se dará en las próximas semanas”, detalló.

Con respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que es de $555,7 billones, informó que la mayor ejecución registrada corresponde al rubro de deuda, con un 37,5%, pero el de inversión apenas fue del 19%. En medio de ese panorama resaltan indicadores positivos, como el aumento del PIB de 2,2% y la disminución del desempleo, que cayó al 8,8% en marzo.

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, según el Dane - crédito Dane
La Contraloría aseguró que, aunque la reducción del desempleo es positiva, la economía colombiana se enfrenta a muchos riesgos por el manejo de la deuda - crédito Dane

El organismo de control reconoció que estos últimos datos evidencian que la economía del país es resiliente, pero aclaró que los riesgos siguen presentes y que hay retos importantes como la inflación, el déficit fiscal y el gasto en intereses de la deuda pública.

Así las cosas, la Contraloría decidió mantener la Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda con respecto al comportamiento de la deuda.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaDeuda de ColombiaMinisterio de HaciendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Incendios forestales en Colombia, hoy 29 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

La entidad confirmó que las zonas afectadas en Policarpa, Nariño y Coello, Tolima, fueron controladas

Incendios forestales en Colombia, hoy 29 de agosto, EN VIVO: Ungrd confirmó que hay 19 conflagraciones activas en seis departamentos

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños románticos en redes sociales uno al otro: calientan motores para el estreno de su colaboración

La cantante colombiana compartió imágenes junto al músico estadounidense justo después de una publicación sentimental, hecho que disparó las teorías entre los seguidores de ambos

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños románticos en redes sociales uno al otro: calientan motores para el estreno de su colaboración

SIC vigilará precios de los productos tras el terremoto en Colombia: comerciantes no podrán aumentar costos sin justificación

La medida establece reglas para evitar aumentos sustanciales e injustificados en productos y servicios necesarios durante la emergencia

SIC vigilará precios de los productos tras el terremoto en Colombia: comerciantes no podrán aumentar costos sin justificación

Gustavo Bolívar confesó que Petro llegó a su casa con un “sofá” tras salir del poder: “Sale tan pobre como entró”

El exsenador aseguró que el expresidente pasó temporalmente en su vivienda de Bogotá mientras definía sus próximos pasos y habló además sobre su situación patrimonial

Gustavo Bolívar confesó que Petro llegó a su casa con un “sofá” tras salir del poder: “Sale tan pobre como entró”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños románticos en redes sociales uno al otro: calientan motores para el estreno de su colaboración

Karol G y Bruno Mars encienden rumores con guiños románticos en redes sociales uno al otro: calientan motores para el estreno de su colaboración

Karina García relató cómo aconsejó a una amiga devolver un perro por no ser de raza pura: “Parecía una rata”

Maluma colaboró con Hot Wheels diseñando un carro de colección inspirado en su álbum ‘Loco x volver’

Luisa Castro desmintió a Yaya Muñoz y negó haberla sacado de ‘Stream Fighter’: “No estaba ni en el radar”

Julieta Piñeres enseñó su receta de croquetas en 10 minutos para “mamás embaladas” y desató comentarios

Deportes

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, Liga BetPlay: minuto a minuto en directo del partido en el Romelio Martínez

Del fútbol a controlar el fuego: Maicol Medina, el excampeón de Liga que ayuda a combatir los incendios en Tolima

Daniel Muñoz estaría cerca de fichar por Nottingham Forest: aseguran que pagarían millonaria suma por la figura de la selección Colombia

Deportes Tolima confirmó que el partido contra Cúcuta se jugará a puertas cerradas por amenazas recibidas

Tadej Pogačar abandonó la Vuelta a España 2026 y movió la clasificación general: así le fue a los ciclistas colombianos