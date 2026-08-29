Contraloría mantuvo advertencia sobre riesgos por el manejo de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda: hay problemas para superar la crisis

La Contraloría advirtió que la adjudicación TES se hizo bajo tasas superiores a las registradas en la subasta anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

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Hace un mes, la Contraloría General de la República hizo una advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionada con el manejo que se le estaba dando a la deuda pública. Transcurrido el tiempo, la entidad presentó un balance de seguimiento, en el cual informó que todavía hay riesgos y que la deuda y los intereses asociados siguen aumentando.

“Uno de los factores que motivó la advertencia de la Contraloría fue la identificación de vencimientos de deuda que continúan mostrando concentraciones críticas en los años 2026, 2029 y 2030″, detalló el organismo de control en un comunicado.

De igual manera, indicó que la adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) que se efectuó el 13 de mayo de 2026, durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, representa un deterioro en las condiciones de financiamiento de la administración nacional. Esto, debido a que la adjudicación que se hizo bajo tasas superiores a las registradas en la subasta anterior, llevada a cabo el 29 de abril. La situación podría generar un incremento en la carga futura del servicio de la deuda pública.

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La Contraloría General advirtió sobre decisiones que estárian afectando la reducción de la deuda - crédito Colprensa

Además de esto, el organismo de control criticó la expedición de la Resolución No. 0946 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se realizó el 5 de mayo. A través de ese documento, la cartera autorizó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación y, según la Contraloría, esto permite la adjudicación de hasta el 100% del monto inicialmente convocado cuando la demanda alcance tres veces la oferta. Ese porcentaje supera el límite que históricamente se había manejado: 50%, con una demanda de 2,5 veces la oferta.

“Esta modificación podría resultar contraria al objetivo de reducir el endeudamiento, en la medida en que flexibiliza las condiciones para nuevas colocaciones de deuda. Esta situación resulta particularmente sensible en el escenario actual, en el que las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de los títulos de largo plazo”, explicó el ente de control.

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Las consecuencias de esta decisión pueden ser varias, entre ellas, el incremento de compromisos financieros con tasas altas. En ese sentido, advirtió que si la adjudicación de deuda se mantiene con las tasas de interés actuales, la meta del déficit para 2026 (-5,1% del Producto Interno Bruto-PIB) podría no cumplirse; este podría crecer tanto como para superar el nivel que alcanzó en 2025 (-6,4% del PIB).

Los beneficios en el cambio de moneda podrían disminuir debido a la apreciación del franco suizo frente al dólar - crédito Arnd Wiegmann/Reuters

Por otro lado, la Contraloría hizo énfasis en riesgos derivados de la apreciación del franco suizo frente al dólar. Aseguró que los beneficios en el cambio de moneda podrían disminuir.

“Podría implicar un mayor costo en dólares por cada franco y reducir los beneficios cambiarios y fiscales anunciados por el Gobierno nacional. Frente a esta situación, la Contraloría, en el marco de sus competencias, continuará vigilando el cierre de la operación que, según se ha informado, se dará en las próximas semanas”, detalló.

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Con respecto al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que es de $555,7 billones, informó que la mayor ejecución registrada corresponde al rubro de deuda, con un 37,5%, pero el de inversión apenas fue del 19%. En medio de ese panorama resaltan indicadores positivos, como el aumento del PIB de 2,2% y la disminución del desempleo, que cayó al 8,8% en marzo.

La Contraloría aseguró que, aunque la reducción del desempleo es positiva, la economía colombiana se enfrenta a muchos riesgos por el manejo de la deuda - crédito Dane

El organismo de control reconoció que estos últimos datos evidencian que la economía del país es resiliente, pero aclaró que los riesgos siguen presentes y que hay retos importantes como la inflación, el déficit fiscal y el gasto en intereses de la deuda pública.

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Así las cosas, la Contraloría decidió mantener la Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda con respecto al comportamiento de la deuda.