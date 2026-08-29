Gustavo Bolívar confesó que Petro llegó a su casa con un “sofá” tras salir del poder: “Sale tan pobre como entró”

En una entrevista con Daniel Coronell, el exsenador Gustavo Bolívar confirma que alojó al expresidente Gustavo Petro en su casa tras dejar el poder - crédito Daniel Coronell/YouTube

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Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, reveló públicamente detalles sobre la situación de vivienda del expresidente Gustavo Petro luego de culminar su mandato, el 7 de agosto.

El exfuncionario confirmó que el exjefe de Estado se mudó temporalmente a su residencia en Bogotá llevando consigo únicamente sus pertenencias básicas en un trasteo, lo que llamó la atención.

Las precisiones sobre el paradero y las condiciones económicas del exmandatario se dieron durante entrevistas concedidas a varios medios de comunicación. En las conversaciones, Gustavo Bolívar explicó el contexto de la situación y los motivos personales que llevaron a Petro a solicitar su hospitalidad.

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Gustavo Bolívar reveló que Gustavo Petro pasó temporalmente en su vivienda los primeros días posteriores a la entrega de la Presidencia, mientras definía sus próximos compromisos - crédito Joel González/Presidencia

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, Bolívar reveló que el exjefe de Estado prefirió no pasar sus últimas horas de gobierno en la sede presidencial de la Casa de Nariño. Ante esa decisión, el exsenador le facilitó su domicilio de forma temporal mientras preparaba una serie de compromisos internacionales.

“El expresidente me solicitó que no quería dormir su última noche en el palacio y que quería estar ahí unos días mientras viajaba, y yo le facilité la casa. Ahí estuvo unos días, pero ya creo que él se va a México. Es un viaje corto”, contó Bolívar.

Gustavo Bolívar revela por qué prestó su casa a Petro

Algo curioso es que el exdirector de Prosperidad Social abordó la situación financiera actual del exmandatario y relacionó el estado de las cuentas de Petro con el proceso de divorcio que adelanta con su expareja Verónica Alcocer, al señalar que el líder político de izquierda no acumuló propiedades durante sus años de servicio público.

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Según Bolívar, Petro le pidió no pasar su última noche de gobierno en la Casa de Nariño y solicitó un lugar donde permanecer temporalmente antes de viajar - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Petro es un tipo que sale sin plata de la presidencia. Ha habido actos de corrupción, eso nunca lo hemos negado y lo hemos censurado, pero Petro no es un tipo que roba. Petro sale con lo que entró. Es un hombre que vive con lo que tiene. Y si uno mira las cosas con las que salió de Palacio, pues es lo básico, o sea, la ropa, los regalos. Es un hombre que sale tan pobre como entró”, dijo Bolívar.

Cabe recordar que, según información de conocimiento público, el expresidente tiene una vivienda en Chía que permanece hipotecada, por lo que aún estaría pagando el crédito.

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Durante su mandato, Petro y Alcocer se separaron, un asunto que provocó controversia y que continúa en disputa legal; en distintas ocasiones, el exmandatario señaló que solo reclamará la parte que le corresponde legalmente, equivalente al 50%, hechos que nombró el exsenador.

El exsenador relacionó parte de la situación patrimonial de Gustavo Petro con el proceso de divorcio que adelanta con Verónica Alcocer - crédito @Veronicalcocerg/X

El trasteo de Petro: ¿qué bienes habría llevado consigo?

Luego de que sus declaraciones desataran una fuerte polémica mediática, el libretista amplió sus afirmaciones en una entrevista con la revista Semana y detalló los bienes con los que, según su versión, llegó el exmandatario a la propiedad. Bolívar aseguró además que presenció personalmente el traslado de las pertenencias procedentes de la Casa de Nariño.

“Llegó con unos cuadros, un televisor y un sofá. Eso es todo lo que tiene el presidente hoy. Un tipo que sale pobre como entró. No tiene dinero y, como entró, salió. Yo recibí su trasteo. De la Casa de Nariño salió para mi vivienda. Es desprendido totalmente de todo”, dijo el medio citado.

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Asimismo, Bolívar precisó que le entregó la residencia de manera completa al exjefe de Estado para que pudiera organizarse libremente durante este periodo de transición. El exsenador explicó que su residencia principal está ubicada actualmente en los Estados Unidos, por lo que no comparte el inmueble de manera permanente con el exmandatario.

El exdirector de Prosperidad Social explicó que el préstamo de la vivienda fue un gesto de solidaridad hacia un amigo - crédito John Paz/Colprensa

“No vivo con él. Cuando me avisaron que quería tener un espacio temporal para definir qué iba a hacer, le respondí que sí. Fue el 6 de agosto. Le entregué la casa y me fui a vivir a otro lado, porque resido más en Estados Unidos que en Colombia”, sostuvo Bolívar sobre la dinámica del préstamo de la propiedad.

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La polémica frase de Bolívar que revivió al prestar su casa al expresidente

Por otra parte, durante una entrevista concedida a la periodista Eva Rey en La FM, el exfuncionario fue cuestionado sobre las razones por las cuales el exjefe de Estado no se trasladó a una vivienda propia al término de su mandato.

Bolívar reiteró que su gesto obedeció a la solidaridad que existe entre amigos frente a la carencia de activos inmobiliarios del expresidente.

Gustavo Bolívar aseguró que entregó su vivienda al expresidente y se trasladó a otro lugar, debido a que actualmente reside principalmente en Estados Unidos - crédito Presidencia

“Él no necesita estar en mi casa, sino que necesita una casa. Y pues los amigos estamos para ayudar a los otros amigos. Entonces, yo le dije: ‘Bueno, ahí tiene la mía”. Gustavo Petro es un hombre sin dinero, no tiene propiedades. Pueden consultar y no tiene sino una sola propiedad, que obviamente la debe compartir o dejársela a la familia después del divorcio. Él está mirando también qué hacer con su vida, si se va a vivir a otro país o si se queda aquí”, señaló en el espacio radial.

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El exsenador desestimó los comentarios sarcásticos y las especulaciones difundidas en redes sociales sobre la relación entre ambos dirigentes políticos. Indicó que este tipo de publicaciones buscan ridiculizar el respaldo que brindó en un momento personal complejo para el exmandatario.

Y es que estos rumores surgieron a raíz de las palabras que Bolívar le dedicó a Petro durante un Consejo de Ministros transmitido el 4 de febrero de 2025.

En aquella intervención, el entonces funcionario expresó: “Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente. Yo a usted lo amo, presidente, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase”.

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