Colombia

“Nos muestran las maravillas de arriba, pero no lo de abajo”: Crecen críticas por el caos del Metro; camiones están quedando atrapados en un enorme hueco en Los Mártires

El concejal Jesús David Araque denunció la situación a través de sus redes sociales. Aseguró que al comunidad lleva siete meses esperando una solución a la problemática

El concejal Jesús David Araque informó que los habitantes están cansados del daño en la vía y planean hacer una protesta - crédito @araqueconcejal/X

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El concejal de Bogotá Jesús David Araque denunció a través de sus redes sociales las condiciones en las que se encuentra una vía del barrio Eduardo Santos, ubicado en la localidad de Los Mártires, donde suelen pasar camiones, tractomulas y maquinaria amarilla. Al parecer, esta es una consecuencia de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá que se adelantan cerca de la estación de Transmilenio Usme.

En el corredor vial hay un hueco en el que los vehículos suelen quedarse atascados. Volquetas y camiones han terminado casi volcadoss. De acuerdo con una ciudadana que acompañó la denuncia del concejal, la calle no ha sido intervenida por las autoridades y la comunidad lleva siete meses esperando que tapen el socavón.

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El cabildante indicó que, aunque ha estado trabajando para solucionar la problemática que enfrenta la comunidad del barrio Eduardo Santos, no ha obtenido resultados. Aseguró que los vecinos “no aguantan más”, porque “los mandan de un lado a otro” para intentar resolver la situación. La desesperación de los ciudadanos es tal, que están planeando hacer una protesta.

La vía es transitada por camiones, tractomulas y volquetas que suelen quedarse atrapadas en el huevo que se formó como consecuencias de las obras del metro - crédito @araqueconcejal/X
La vía es transitada por camiones, tractomulas y volquetas que suelen quedarse atrapadas en el huevo que se formó como consecuencias de las obras del metro - crédito @araqueconcejal/X

Yo no sé si esto son trochas o lagunas. Pero sin lugar a dudas, esto es una afectación para la comunidad. Hemos venido haciendo mesas de trabajo, pero lastimosamente no hay soluciones”, dijo el concejal.

Aunque reconoció la importancia del proyecto del metro, que para finales de julio alcanzó un 81,25% de avance, insistió en la importancia de que las autoridades atiendan las reclamaciones de la ciudadanía, que se ha visto afectada por los efectos colaterales de las obras.

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“Esto ya no es un cráter, es una piscina. Vemos que este es un proyecto que queremos en nuestra ciudad, que todos como ciudadanos amamos el Metro de Bogotá y es uno de los proyectos bandera. Pero también la comunidad ha presentado diferentes solicitudes desde hace más de siete meses. Hacemos estas denuncias porque vemos que no hay soluciones. Eso es lo que necesitamos”, aseguró.

El Metro de Bogotá superó el 80% de avance en su construcción y ya acumula más de 16 kilómetros de viaducto levantados, entrando en la etapa final de las obras - crédito Alcaldía de Bogotá
El Metro de Bogotá superó el 80% de avance en su construcción - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta no es la única situación que han denunciado los ciudadanos afectados por las obras del metro de Bogotá. En junio de 2026, el concejal Julián Forero “Fuchi”, líder de conductores, hizo una crítica pública por la intervención del espacio público, que en algunas zonas ya está deteriorado, y por la acumulación de escombros y de polvo, que está afectando a la ciudadanía que vive y se moviliza por sectores como Bosa, Kennedy y el sur de la ciudad, así como a los comerciantes. Además de eso, la movilidad ha empeorado.

En su denuncia, el cabildante cuestionó directamente al alcalde Carlos Fernando Galán por presuntamente no exponer ni atender las problemáticas derivadas de la construcción del metro.

“El alcalde Galán nos muestra un metro en pruebas por el viaducto y las maravillas de lo que ocurre arriba, pero poco se habla de las problemáticas que se viven debajo (...). Son los barrios los que terminan pagando el precio de los retrasos, el caos y los trancones que genera una obra de esta magnitud”, detalló.

El concejal Julián Forero “Fuchí” cuestionó la falta de articulación entre entidades del Distrito en los primeros tramos de la Línea 1 en Bogotá - crédito Julián Forero/Instagram

El concejal Jairo Avellaneda también dio a conocer la difícil realidad que ahora enfrentan los empresarios y comerciantes de la ciudad por el metro. Según precisó, los trabajadores han experimentado una disminución en sus ingresos debido a los cierres de las vías y la reducción de la movilidad. Esta situación se está presentando, sobre todo, en la avenida Primero de Mayo, localidad de Kennedy.

No puede ser que quienes han sostenido durante años la economía de estos sectores hoy tengan que asumir solos las consecuencias de unas obras que son responsabilidad del distrito”, aseveró el cabildante.

Para responder a estos problemas, se han llevado a cabo algunas mesas de trabajo con la Empresa Metro de Bogotá.

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