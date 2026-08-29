Colombia

Accidente en la Autopista Norte paraliza salida de Bogotá hacia Chía

Un accidente ocurrido en la calle 235 de la Autopista Norte dejó a cientos de vehículos detenidos durante horas, complicando la movilidad de quienes salían de la capital

Choque en la calle 235 provoca caos vehicular y largas demoras en la capital - crédito @Mi_carro_Yyo/X
Choque en la calle 235 provoca caos vehicular y largas demoras en la capital - crédito @Mi_carro_Yyo/X
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Una fuerte congestión vehicular complicó la movilidad para quienes intentaban salir de Bogotá la tarde de este sábado, 29 de agosto de 2026. El tráfico se vio afectado por un accidente registrado en la calle 235 de la Autopista Norte, lo que desencadenó largas filas y retrasos considerables en dirección a Chía.

Según reportes de la Concesionaria Ruta Norte, el incidente ocurrió alrededor de las 02:00 p. m. El choque obligó a la intervención de agentes de tránsito para gestionar el flujo y acompañar las maniobras necesarias en la zona.

A pesar de los esfuerzos, las demoras persistieron durante horas, dejando a numerosos vehículos prácticamente detenidos mientras continuaban las labores de atención y remoción en el lugar.

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Las autoridades reiteraron recomendaciones a los conductores para que tomen rutas alternas y mantengan la paciencia ante el colapso vial.

El evento evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura en momentos de alta demanda y la importancia de la respuesta oportuna de los equipos de emergencia para restablecer el tránsito. Al cierre de la tarde, el tráfico seguía avanzando lentamente, con muchos viajeros aún esperando poder salir de la capital.

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