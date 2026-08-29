Colombia

“Me puedo morir”: niño de 7 años con cardiopatía clama ayuda al presidente por trabas de la Nueva EPS para acceder a exámenes; el mandatario respondió

El mensaje urgente de un menor en Cúcuta sobre las trabas de la Nueva EPS activó la gestión del presidente De la Espriella y de la ministra de Salud para garantizarle atención urgente y acceso a un trasplante

El caso de Lucas, quien espera un trasplante de corazón y enfrenta demoras de la Nueva EPS, movilizó a autoridades y ciudadanos que exigen soluciones inmediatas para pacientes vulnerables - crédito @ColombiaOscura/ X

Guardar

Un video que se hizo viral en redes sociales puso en evidencia la situación crítica de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años residente en Cúcuta, Norte de Santander, que enfrenta una cardiopatía congénita y depende del uso permanente de oxígeno.

En la grabación, el menor explica que ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y que su condición se debe a que “solamente tengo medio corazón”.

La petición de Lucas está dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, a quien solicita apoyo para superar las trabas administrativas que su madre ha enfrentado durante un año con la Nueva EPS, entidad que no ha autorizado los exámenes médicos ni el cateterismo en una clínica de cuarto nivel, requisitos indispensables para que el niño pueda ingresar a una lista de trasplante de corazón.

PUBLICIDAD

El menor explica: “Pedirte un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel para que me ingrese a una lista de trasplante de corazón. Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que usted me ayude. Yo no quiero morir. Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero seguir aprendiendo, pero si no me hace ese trasplante, pronto me puedo morir. Muchas gracias”.

Presidente De la Espriella ordena atención inmediata para niño de 7 años tras súplica viral por salud - crédito @ColombiaOscura/ x - Luisa Gonzalez/ Reuters
Presidente De la Espriella ordena atención inmediata para niño de 7 años tras súplica viral por salud - crédito @ColombiaOscura/ x - Luisa Gonzalez/ Reuters

La difusión masiva del video movilizó a miles de ciudadanos, quienes comenzaron a compartir el mensaje y a exigir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

Ante la viralidad del caso, el presidente Abelardo de la Espriella respondió a través de su cuenta en X, indicando que asumía el caso de Lucas como una prioridad: “He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente. No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda. Ministra @AnaVesga_G: Ubique a su familia, revise de inmediato su situación con la Nueva EPS y garantice que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones. Estaré pendiente de este caso”.

En cumplimiento de la instrucción presidencial, la ministra de Salud, Ana María Vesga, activó los protocolos institucionales y solicitó públicamente información para ubicar a la familia del menor.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente en X, asumiendo el caso como prioritario e instruyendo a la ministra de Salud a intervenir - crédito @ABDELAESPRIELLA/ X
El presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente en X, asumiendo el caso como prioritario e instruyendo a la ministra de Salud a intervenir - crédito @ABDELAESPRIELLA/ X

Más tarde, la ministra confirmó que el caso ya estaba en manos de su despacho, en coordinación con la Nueva EPS y la Fundación Cardiovascular de Colombia. Vesga describió la situación de vulnerabilidad de Lucas y su entorno familiar: “Lucas tiene 7 años, ocho hermanos y su padre también está enfermo. Andrea, su madre, lleva más de un año esperando una respuesta y viendo como se agotan los días para su pequeño hijo. @NuevaEPSCol y la @fcvcolombia @VictorRaulCas devuelven hoy la esperanza a esta familia en Cúcuta. No están solos, ningún paciente lo está. No más indolencia. Cada vida cuenta y ese es nuestro propósito”.

Mientras se coordinan las gestiones para los exámenes y el eventual trasplante de corazón, la familia de Lucas permanece a la espera de que se concrete la atención requerida. El seguimiento al caso continúa, tanto por parte de las autoridades como de la opinión pública, en un contexto donde la vida y el acceso efectivo a la salud se mantienen en el centro del debate.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, activó los protocolos y solicitó colaboración para localizar a la familia de Lucas y agilizar la gestión - crédito @AnaVesga_G / X
La ministra de Salud, Ana María Vesga, activó los protocolos y solicitó colaboración para localizar a la familia de Lucas y agilizar la gestión - crédito @AnaVesga_G / X

La reacción de la sociedad no se hizo esperar: miles de mensajes de apoyo y esperanza inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo al menor y su familia.

Temas Relacionados

Lucas Francesco Murillo GarcíaAbelardo de la EspriellaNueva EPSMinistra de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía frustra atentado en Cali y captura a tres integrantes de disidencias Farc con explosivos

La Policía detuvo a un presunto disidente de las Farc en la vía Jamundí-Cali mientras transportaba cuatro barras de pentolita, evitando un ataque contra instalaciones de la Fuerza Pública en la capital vallecaucana

Policía frustra atentado en Cali y captura a tres integrantes de disidencias Farc con explosivos

Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Juan Camilo Hernández, Nelson Deossa y Dávinson Sánchez serán los representantes “Cafeteros” en el torneo de clubes más importante del mundo

Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

Familiares exigen esclarecer la muerte de un joven atrapado en una máquina en una empresa de carnicos en Antioquia

El hecho ocurrió durante el turno nocturno, y según las primeras versiones recopiladas por las autoridades, la víctima quedó atrapada tras caer al interior de la máquina, donde sufrió lesiones mortales de manera instantánea

Familiares exigen esclarecer la muerte de un joven atrapado en una máquina en una empresa de carnicos en Antioquia

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. aseguró plenas garantías procesales a familia colombiana detenida por el ICE en Atlanta

Nora Elena Cardona Bravo, Leonardo Pineda Hernández y Sofía Pineda Cardona siguen bajo custodia de las autoridades migratorias

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. aseguró plenas garantías procesales a familia colombiana detenida por el ICE en Atlanta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París reveló que otros DJs la “saboteaban” en cabina y contó la inesperada estrategia que usó para sobrevivir en el gremio

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Deportes

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede