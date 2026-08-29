Defensoría del Pueblo se refirió a las denuncias que interpuso Jennifer Pedraza en la Fiscalía: la acusaron de pertenecer al ELN

La congresista Jennifer Pedraza denuncia penalmente por calumnia e injuria a quienes la vinculan con el ELN - crédito @jenniferpedrazas/TikTok

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La Defensoría del Pueblo se refirió la noche del viernes 28 de agosto, y en respuesta a la senadora Jennifer Pedraza, que el día anterior presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación luego de que circularan en redes sociales acusaciones que la vinculaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y manipulación no autorizada de su imagen.

A raíz de lo anterior, la congresista de Dignidad y Compromiso pidió la intervención directa de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para investigar a los responsables de difundir los señalamientos y del uso indebido de su imagen en contenidos digitales editados con logotipos del grupo armado ilegal.

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Por tal motivo, desde la Defensoría se alertó sobre los riesgos que enfrenta la senadora Pedraza luego de la circulación de señalamientos sin fundamento que la colocan como integrante del grupo armadol ilegal, y los calificó como “difamatorios”.

La Defensoría del Pueblo invitó a no replicar mensajes con acusaciones sin tener fundamentos, luego del caso que denunció la senadora Jennifer Pedraza - crédito @DefensoriaCol/X

En el pronunciamiento también se advirtió que ponen en peligro la vida e integridad tanto de la congresista como de su equipo de trabajo (UTL o Unidad de Trabajo Legislativo), además de afectar el ejercicio libre y seguro de su función.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, asociar a una persona con un grupo armado ilegal sin pruebas no está amparado por la libertad de expresión y puede constituir una forma de persecución relacionada con posturas políticas. Además, la institución insistió en la importancia de garantizar que quienes asumen posiciones críticas puedan hacerlo sin exponerse a estigmatizaciones que incrementen los riesgos para su seguridad.

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En respuesta a la situación, la Defensoría le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad los hechos denunciados por la senadora Pedraza, esclarecer el origen y la difusión de las acusaciones, y determinar las responsabilidades correspondientes.

Al final, el comunicado también exhorta a quienes participan en el debate público, así como a quienes difunden contenidos en redes sociales, a ejercer la crítica con responsabilidad y evitar acusaciones sin sustento que puedan poner en riesgo a quienes sostienen posiciones diferentes.

El comunicado de la Defensoría del Pueblo se emitió la noche del viernes 27 de agosto de 2026, mientras que la senadora interpuso las denuncias ante la Fiscalía el martes 25 de agosto - crédito @DefensoriaCol/X

Por último, desde la Defensoría se invitó a todos los partidos políticos a rechazar las acusaciones contra la senadora y reiterar su compromiso con la defensa del pluralismo democrático y la libertad de expresión.

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Jennifer Pedraza pidió a la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo que tome acciones

“No permitiré que se ponga en riesgo mi vida y la de mi equipo en todo el país, tampoco permitiré que jueguen con mi buen nombre. Llegaremos hasta las últimas instancias para que los responsables respondan ante la justicia”, afirmó Pedraza en una publicación desde su cuenta de X el martes 25 de agosto, y advirtió sobre las consecuencias personales y para su equipo de trabajo.

De acuerdo con los detalles de la denuncia, el 25 de agosto de 2026 comenzó la circulación de un video titulado “JENNIFER PEDRAZA UNIDA CON EL ELN”.

La senadora Jennifer Pedraza presentó dos denuncias ante la Fiscalía por señalamientos que la vinculan con el ELN y por la presunta manipulación de su imagen - crédito @JenniferPedraz/X

En la grabación, un ciudadano radicado en Antioquia —ahora denunciado por injuria y calumnia agravadas— aseguró: “Señora Jennifer Pedraza, explíquele a Colombia su relación con el ELN. Es que es increíble que por los medios de difusión de esta guerrilla esté circulando un video suyo y aplaudido por todos esos guerrilleros”.

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El mismo individuo, según el expediente, insistió en que los videos de la congresista estaban siendo compartidos con el logo del ELN y lanzó una acusación directa: “Señora Jennifer Pedraza, su unión ideológica con el ELN quedó más que demostrada”.

La segunda acción legal se dirige contra quienes editaron y difundieron el video en redes sociales, añadiendo la iconografía y el discurso del grupo armado.

Por lo anterior, Pedraza fundamentó su denuncia en la necesidad de sancionar el uso de plataformas digitales como instrumento para la difusión masiva de contenido falso, en virtud del artículo 223 del Código Penal colombiano.

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Jennifer Pedraza acudió a la Fiscalía tras denunciar publicaciones en las que fue señalada de tener vínculos con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X

En una declaración en video, la senadora explicó que este episodio de acusaciones se desencadenó luego de sus críticas a la gestión del ministro de Vivienda durante la emergencia ocasionada por el reciente sismo nacional.

“Y eso es lo que está haciendo un personaje desconocido en Antioquia buscando fama, a punta de calumniarme e inventarse que tengo nexos con el ELN, sencillamente por haber denunciado que el ministro de Vivienda se fue de vacaciones en pleno terremoto mientras el país estaba intentando recomponerse”, dijo la congresista.

La protesta de Pedraza fue visible en el Congreso, donde llegó con un cartel que decía “Beltrán, firme por las vacaciones” y exigió la salida inmediata del ministro Jaime Andrés Beltrán, tras revelarse que el funcionario viajó con su familia a Santa Marta durante la crisis.

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Según Pedraza, este tipo de señalamientos buscan descalificar y silenciar voces críticas en el Congreso, y sostuvo: “Por mis críticas al gobierno de Petro dijeron que yo era aliada del paramilitarismo y de grupos de derecha. Y hoy no es la excepción que me digan guerrillera, sencillamente porque quieren en el Congreso gente que les aplauda todo lo que hacen”.

Jennifer Pedraza criticó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por viajar a Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, y hasta pidió su renuncia - crédito @JenniferPedraz/X

La senadora recordó que no es la primera vez que enfrenta campañas de desinformación y amenazas.

“Esta es la vieja confiable para callar los liderazgos que les incomodan. En el 2018 con el gobierno de Duque, se inventaron hasta que yo era la esposa de Timochenko. Después, por firmar el acuerdo estudiantil con el gobierno, me amenazaron con meterme ‘seis tiros en la cabeza’”, puntualizó la congresista.

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De momento, el ente investigador asumió la investigación de las denuncias por injuria y calumnia agravadas y la manipulación digital, así como la difusión de material audiovisual falso.