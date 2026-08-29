Alias Yako, implicado en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay seguiría cobijado por la JEP

El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto, tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, luego de sufrir un atentado en un acto público en el occidente de Bogotá - crédito Jesús Avilés/Infobae

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene bajo protección a Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, pese a que enfrenta señalamientos de integrar la estructura que planeó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Según un documento fechado en mayo de 2026, el tribunal no ha expulsado a este compareciente, que se encuentra en paradero desconocido desde hace medio año, según la Agencia de Reincorporación Nacional.

De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, el tribunal tomó la decisión de no analizar los beneficios de la justicia transicional respecto al homicidio, ya que los hechos investigados tuvieron lugar después del acuerdo de paz de 2016. No obstante, la JEP abrió una etapa probatoria para determinar si alias Yako incumplió las condiciones impuestas, entre ellas su posible regreso a la Segunda Marquetalia.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene bajo protección a Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, pese a que enfrenta señalamientos de integrar la estructura que planeó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito JEP

En el transcurso de estos seis meses sin noticias de Téllez, ni su abogado ni la Agencia de Reincorporación han conseguido establecer contacto. Esta situación dificulta el avance de los procedimientos y deja sin respuesta la cuestión sobre quién debe responder ante la ausencia del compareciente.

El documento también revela que la JEP decidió no abrir un incidente de incumplimiento por hechos vinculados al narcotráfico en 2019, al considerar que estos ocurrieron luego del proceso de paz.

El nombre de Téllez fue mencionado por Simeón Pérez Marroquín (alias El Viejo), que sirvió de enlace entre los autores materiales del crimen y la Segunda Marquetalia. Junto a él, figuran otros integrantes señalados: Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Gener García Molina (Jhon 40), José Manuel Sierra Sabogal (Zarco Aldinever), Jhon Jairo Bedoya Arias (Rumba), Alberto Cruzlobo (Enrique Marulanda) y Diógenes Medina Hernández (Chalo).

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La JEP mantiene bajo protección a alias Yako a pesar de las graves acusaciones y de no haber logrado ubicarlo por un periodo prolongado.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá, considerado un ataque a la democracia colombiana - crédito redes sociales

Cambiaron esquema de seguridad de la familia de Miguel Uribe Turbay por alerta de infiltración

La Fiscalía General de la Nación reforzó las investigaciones tras descubrir posibles colaboraciones entre miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y personas vinculadas a la planificación del atentado que terminó con su vida. Este hallazgo llevó a una decisión inmediata: la viuda del congresista, María Claudia Tarazona, anunció el reemplazo completo del equipo encargado de su protección familiar.

El cambio de escoltas ocurrió el viernes 28 de agosto de 2026, en respuesta directa a las pruebas aportadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios y videos que evidencian interacción entre los presuntos responsables y al menos uno de los escoltas asignados al entoncves senador y precandidato presidencial. Según lo informado por el organismo investigador, un menor de edad que participó en la logística del ataque relató que “el escolta del senador” proporcionaba información sobre los movimientos del parlamentario a quienes planificaban el crimen.

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Esta fue la publicación de María Claudia Tarazona en X sobre el cambio en su esquema de seguridad - crédito @mariac_tarazona/X

La decisión tuvo como base una orden expresa del ente investigador, tal como lo confirmó Tarazona en su cuenta de X. En su mensaje, agradeció el respaldo recibido: “El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año”, escribió, aludiendo a la transición de personal.

Tarazona aprovechó su publicación para subrayar que la determinación fue motivada exclusivamente por los hechos revelados por la Fiscalía. Resaltó también la integridad de la mayoría de quienes la protegieron: “Aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la @PoliciaColombia y a la Unidad De Protección Nacional”, concluyó.

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La medida se produce en un contexto de alta sensibilidad, ya que las autoridades buscan determinar si dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantuvieron contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace de la organización criminal Segunda Marquetalia, presuntamente implicada en la planeación del homicidio.