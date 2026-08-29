Policía frustra atentado en Cali y captura a tres integrantes de disidencias Farc con explosivos

La incautación de cuatro barras de pentolita y el arresto de los sospechosos refuerzan la ofensiva estatal contra el accionar de las disidencias armadas en el suroccidente colombiano - crédito @PoliciaCali/ X

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La intervención oportuna de la Policía Nacional evitó un posible atentado terrorista en Cali, luego de la captura de alias Jordan, presunto integrante de la estructura criminal Jaime Martínez, disidencia de las Farc.

El operativo tuvo lugar en la vía que comunica a Jamundí con la capital del Valle, donde las autoridades interceptaron una motocicleta en la que se transportaban cuatro barras de pentolita, un potente explosivo de uso militar.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, alias Jordan fue detenido en flagrancia mientras movilizaba el material explosivo, que, de acuerdo con las investigaciones, estaba destinado a ser utilizado en acciones terroristas contra instalaciones policiales o militares en la ciudad. Junto a él, fueron capturadas dos personas más que cumplían la función de ‘campaneros’, es decir, encargados de vigilar el trayecto y alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública, facilitando así el traslado de los explosivos hacia su objetivo.

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Alias Jordan es capturado con explosivos y se frustra atentado en el Valle del Cauca - crédito Policia metropolitana de Santiago de Cali

El decomiso incluyó dos motocicletas y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades. Personal especializado procedió a la detonación controlada de la pentolita, neutralizando así cualquier riesgo para la población civil y las fuerzas de seguridad. Todos los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que inició el proceso judicial por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de este tipo de hechos. De acuerdo con el oficial, la información suministrada por habitantes de la zona rural de Jamundí permitió anticipar el desplazamiento de los presuntos integrantes de la estructura armada y frustrar el ataque antes de que los explosivos llegaran a Cali. “Con este importante resultado, frustramos posibles acciones terroristas contra instalaciones policiales y militares en la capital vallecaucana. Quiero hacer un reconocimiento especial a la valiente comunidad de la zona rural de Jamundí porque, gracias a la información oportuna suministrada, logramos anticiparnos y salvar vidas”, expresó el general Benavidez.

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Durante la inspección, las autoridades hallaron una maleta con cuatro artefactos explosivos ocultos en una caja - crédito @PoliciaCali/ X

Las investigaciones señalan que alias Jordan actuaba bajo las órdenes de alias Pincher y respondía a la estructura que lidera alias Iván Mordisco, jefe del frente Jaime Martínez. Esta facción ha sido responsable de varios ataques y hechos violentos en el suroccidente colombiano, especialmente en zonas rurales de Jamundí y áreas limítrofes con el departamento del Cauca.

En las imágenes difundidas por las autoridades, se observa que durante la inspección fue localizada una maleta que contenía cuatro artefactos explosivos ocultos dentro de una caja.

El tramo vial entre Cali y Jamundí permaneció cerrado durante varias horas mientras se llevaban a cabo las actividades de verificación y manejo del artefacto explosivo. La presencia policial se mantuvo en la zona hasta garantizar la normalidad y la seguridad de los transeúntes. Al respecto, la Policía reiteró su compromiso de no ceder “ni un solo centímetro a la criminalidad” y anunció que continuará trabajando por la tranquilidad de Cali y su área metropolitana.

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La acción coordinada entre Policía, Ejército y comunidad demuestra la importancia de la cooperación ante las amenazas armadas en el Valle del Cauca - crédito @PoliciaCali/ X

El caso evidencia la capacidad de reacción y coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ejército y la comunidad, en un contexto marcado por la persistencia de amenazas de grupos armados ilegales en el Valle del Cauca. Las autoridades recalcaron la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con la ciudadanía para prevenir ataques que pongan en riesgo la integridad de los habitantes y de los miembros de la Fuerza Pública.

Con este resultado, se fortalece la estrategia de seguridad en Cali y municipios aledaños, mientras avanza la judicialización de los responsables y se intensifica la vigilancia sobre posibles movimientos de estructuras armadas que buscan afectar la estabilidad de la región.

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