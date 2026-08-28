Natalia París relató su historia como DJ y los sabotajes de los que fue víctima en sus inicios: “Utilizaba esa energía del adversario a mi favor”

Durante su paso por el pódcast Octava Sessions con Cato Anaya, la paisa relató los prejuicios que enfrentó en la escena de la música electrónica cuando decidió volverse DJ - crédito @octavaclub/Instagram

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Natalia París llegó a la música electrónica desde un lugar poco convencional. Antes de pararse detrás de una consola, el mundo la conocía como modelo y empresaria, y cuando anunció su incursión como DJ no faltaron las burlas y los ataques contra la paisa.

Desde entonces transcurrieron 12 años y su constancia la llevó a presentarse en todo tipo de escenarios nacionales e interacionales, con una propuesta centrada en el afro house, al que le suma percusión en vivo, efectos visuales y una dimensión que ella misma denomina “sonido sanador”.

Su formación musical viene de lejos. Desde la infancia estudió piano, solfeo, flauta y técnica vocal, una base que su madre —egresada de la Filarmónica de Antioquia— sembró en ella a través de la música clásica. Ese sustrato se tradujo, años después, en una búsqueda sonora particular: integrar frecuencias binaurales y tambores en sus sets con el propósito de elevar la energía del público y transmitir mensajes de gratitud y positividad.

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En Octava Sessions, el espacio del productor y DJ Cato Anaya realizado en alianza con Spotify, París habló con franqueza sobre los episodios que marcaron esta aventura en la música, relatando los prejuicios que enfrentó al irrumpir en una escena que le puso trampas desde adentro.

Natalia París afirmó que otros DJs le ponían trampas en cabina y que esa presión la llevó a pulir su técnica en los platos al máximo - crédito @nataliaparisartist/Instagram

La paisa recordó que no fue recibida con los brazos abiertos. Los prejuicios vinieron de adentro del gremio y contó cómo otros DJ le ponían trampas en cabina para hacerla equivocar, la presionaban y la cuestionaban. Ella, en lugar de retroceder, convirtió cada uno de esos obstáculos en un aliciente para mejorar.

“Me encontré con un mundo que me hizo una presión muy grande, pero gracias a esa presión que sentí de la mayoría de los DJ, fui creciendo. Como que yo estaba en una zona de confort y no sabía que había que tener una técnica. Simplemente escuchaba y decían: ‘No tiene técnica’. Y yo decía: ‘¿Pero qué es la técnica? Quiero aprender la técnica’. Entonces iba y me metía en clases y aprendía la técnica. Después decían: ‘Sí, pero no hace tal cosa’. Y yo decía: ‘¿Qué es esto? ¿Qué tengo que aprender?’”, recordó.

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El ciclo se repetía. Cada señalamiento se convertía en un nuevo objetivo. Y cada vez, dice, utilizaba esa energía en su contra para avanzar.

“Utilizaba esa energía del adversario a mi favor para crecer. Por ahí dicen que entre más duro es la batalla es porque el universo sabe lo grande que tú puedes llegar a ser y te está entrenando”, afirmó.

Para ganar experiencia en el escenario, se hizo residente de Teatrino, la sala de música electrónica de Theatron —la discoteca LGBT+ más grande de Latinoamérica, en el sector de Chapinero en Bogotá—, donde su mentor la fue formando con paciencia. Pero incluso allí sus detractores le ponían trampas para forzarla a equivocarse. Ese aprendizaje ‘a las malas’ le dejó una herramienta que, aseguró, ninguna academia podría haberle dado, al punto que pudo sortear una situación similar por parte de un DJ internacional de primer nivel.

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La residencia de Natalia París en la sala Teatrino de Theatron le dio experiencia para enfrentar las trampas y sabotajes que a menudo le realizaban DJs nacionales e internacionales, según relató - crédito @nataliaparisartist/Instagram

“Me ha pasado con DJ internacionales, no quiero nombrar, uno muy importante, que me puso esa misma trampita. Pero yo simplemente ya sabía cómo era y no caí en la trampa gracias a ese training que me dieron los DJ acá”, afirmó.

Hoy recuerda ese período con otra perspectiva. “Llegaba a mi casa defraudada, porque yo ya tenía la experiencia de haber sido residente en Teatrino, ya había aprendido la técnica, pero me hacían equivocar. Y ahora digo: gracias a Dios, porque es que ya soy capaz de enfrentar esos mismos retos”, sostuvo.

El curioso mecanismo de Natalia París para organizar sus sets

Al disponer de millones de canciones, géneros que se multiplican cada día y sets que deben fluir sin pausa, la paisa afirmó que su solución a ese caos no está en la memoria, sino en un sistema de organización tan personal como efectivo: le pone nombres de personas a sus carpetas musicales.

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“Por ejemplo, mi hija Mariana es superalegre. Entonces, las que se llaman Mariana yo sé que son alegres. Rafa, que ha sido mi mánager por mucho tiempo, tiene un gusto exquisito. Todas las canciones que se llaman Rafa yo sé que son finas”, explicó.

Natalia París reveló que organiza sus sets de música electrónica con carpetas que llevan nombres de personas para identificar el estilo de las canciones - crédito @nataliaparisartist/Instagram

El sistema, dijo París, nació de una necesidad práctica: es imposible memorizar el nombre de cada pista y de cada productor cuando el catálogo crece sin parar.

“Tengo ilimitadas playlists, y todos los días las repito, hago ejercicio con ellas. Obsesivamente las escucho en el avión una y otra vez, una y otra vez, porque uno tiene que tener esa memoria para estar ahí improvisando y saber a dónde va”, contó.

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A ese sistema de nombres suma otro criterio: la potencia. Para esto, aplica una escala del uno al ocho que le indica en qué momento del set está y qué energía debe proyectar.

“Potencia fuerte, fuerte, le pongo el número ocho, que es el número del poder. Eso ya es cuando la fiesta está explotadísima, en su éxtasis puro. Y potencia del amor, potencia suavecito. Vas del uno al ocho y así también vas pintando un cuadro, creando una historia de amor”, describió.

El orden, insiste, es la condición que hace posible la improvisación. Sin una arquitectura clara detrás, la libertad en el escenario no existe.

“Es imposible aprenderse los nombres de todas las canciones, son ilimitadas. Ilimitadamente todos los días llega nueva y nueva y nueva música. Un truco para esa improvisación es tener un orden estricto, saber a dónde vas”, afirmó.

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