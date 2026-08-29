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Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

El exjefe de gobierno apareció en la sede deportiva del club y sorprendió a todos, mientras el club se alista para la octava jornada de la Liga BetPlay

Boris Johnson
Boris Johnson, exministro del Reino Unido, sorprendió a Atlético Nacional con una visita a su sede - crédito Atlético Nacional
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Atlético Nacional es uno de los clubes más populares no solo del fútbol colombiano, sino a nivel internacional por sus títulos, jugadores e historia en Sudamérica e incluso el mundo por sus participaciones en la Copa Intercontinental 1989 y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2016.

Prueba de esa fama del verde es la visita de nada menos que Boris Johnson, el exprimer ministro del Reino Unido que sorprendió a los directivos del club, así como a los aficionados que lo vieron con la camiseta del cuadro antioqueño y recorriendo la sede deportiva.

De otro lado, el club se prepara para su próximo partido ante Alianza, desde las 8:30 p. m. del 29 de agosto en el estadio Armando Maestre de Valledupar, donde el equipo de Lucas González quiere un nuevo triunfo que lo acerque a los primeros puestos de la Liga BetPlay.

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“Quien nos visita se lleva un pedazo de Nacional”

Mientras la plantilla profesional se alistaba para salir de viaje desde su sede deportiva, ubicada en Guarne, Antioquia, al norte de Medellín, al igual que los jugadores de las nóminas juveniles y trabajadores de la institución, el viernes 28 de agosto se dio una visita inesperada.

El ex primer ministro del Reino Unido conoció la sede del más veces campeón de Colombia, Atlético Nacional, un lugar que sigue cautivando a quienes la visitan”, fue lo que escribió el club en sus redes sociales, con fotos del exjefe de gobierno al lado de varias personas.

Boris Johnson
Boris Johnson tuvo un recorrido por toda la sede deportiva de Atlético Nacional, en Guarne, Antioquia - crédito Atlético Nacional

Incluso se vio a Antonio José Ardila, uno de los máximos directivos de Atlético Nacional, en varias fotos con el también exalcalde de Londres y uno de los impulsores del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se concretó en enero de 2020, y ahora se encuentra de vacaciones.

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“Johnson recorrió nuestra casa verdolaga en Guarne - Antioquia, esa que guarda la historia, la pasión y la identidad de nuestra hinchada. No se fue sin ponerse la camiseta y chutar el balón, dejándose contagiar por un ratico de esa pasión verde. Una vez más, queda claro: quien nos visita, se lleva un pedazo de Nacional en el corazón”, mencionó el verde.

Boris Johnson
Boris Johnson al lado de Antonio José Ardila, uno de los máximos directivos del verde - crédito Atlético Nacional

Cabe recordar que Johnson también envió un mensaje de apoyo al país tras el sismo del 10 de agosto, de 7,4 grados de magnitud: “Mis condolencias al pueblo de Colombia por el terrible terremoto de hoy. Ánimo al nuevo presidente Abelardo de la Espriella en la organización de lo que estoy seguro será una recuperación rápida”.

Bajas en el verde

Atlético Nacional presentó su convocatoria con bajas para enfrentar a Alianza Valledupar por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026 – II, con la ausencia confirmada de Elkin Rivero, que sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho y estará cerca de tres semanas fuera de las canchas.

Además de Rivero, Elías Cabrera tiene un golpe en la parte interna de la pantorrilla izquierda y ya inició entrenamientos grupales controlados, mientras que Andrés Román sufrió una contusión en el cuadrado lumbar derecho y quedará disponible para el próximo compromiso del “Verdolaga”.

Atlético Nacional
Atlético Nacional presentó su lista de convocados para el encuentro ante Alianza por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

El equipo antioqueño marcha quinto en la tabla de posiciones con siete puntos y llega tras vencer al Deportivo Cali por 2-1 en Medellín por la séptima fecha, el mismo marcador que con Fortaleza en El Campín por la quinta jornada del campeonato colombiano.

En su recorrido del torneo, el club verde debutó con una goleada ante Jaguares como visitante por 3-0, en medio de desmanes de sus aficionados en Montería, y luego perdió el clásico ante América de Cali con un gol de Yeison Guzmán a los 46 minutos, en el Pascual Guerrero.

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