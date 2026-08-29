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Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Los castigos emitidos por el Distrito no solo fueron contra los involucrados en las riñas del 22 de agosto, sino también para cientos de abonados

La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El fútbol colombiano no sale de la polémica por la violencia en el fútbol colombiano, que nuevamente aparece adentro de los estadios por los disturbios entre hinchas del América de Cali y Santa Fe el 22 de agosto, lo que provocó que el encuentro entre los clubes se suspendiera por media hora.

Ante eso, el Distrito anunció las primeras sanciones contra los clubes por la batalla campal en la cancha, con castigos ejemplares y de alta duración, pero que también afectan a otros aficionados que no tuvieron nada que ver y no saben qué pasará para los próximos encuentros.

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También se presenta el golpe al bolsillo para las instituciones, pues las decisiones por los disturbios también se verán en los próximos compromisos de Santa Fe o América de Cali en la capital colombiana, sobre todo para los cardenales, porque será por un buen tiempo y con novedad para el próximo clásico bogotano.

¿En qué partidos Santa Fe será sancionado por los disturbios?

En la noche del 22 de agosto, debido a uno de los llamados “trapos” que unos hinchas del América se querían llevar en El Campín, cientos de simpatizantes de Santa Fe, de su barra “La Guardia Albirroja Sur”, corrieron desde el costado sur a norte para pelear con miembros de “El Barón Rojo Sur” y “Disturbio Rojo”, lo que provocó una batalla campal en el campo de juego, suspensión de media hora del partido y 17 heridos.

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La Comisión de Fútbol de Bogotá sancionó a Santa Fe sin poder usar las tribunas norte y sur por lo que resta de 2026, además de que su barra no podrá ingresar elementos como banderas ni instrumentos musicales durante 20 fechas, mientras que los hinchas del América no podrán ingresar a partidos del club en Bogotá.

El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido se tuvo que suspender por alrededor de 30 minutos por los disturbios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Se trata de los primeros castigos a los clubes y aficionados involucrados en los desmanes, pues falta por conocerse la decisión de la Dimayor al respecto, ya que el compromiso demoró en reanudarse por la intervención de la fuerza pública para retomar el control.

De esta manera, Santa Fe no contará con dos tribunas para sus partidos de local en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, sea cual sea la instancia, aunque no afectará su partido contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, el martes 8 de septiembre en el estadio El Campín.

Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fue necesaria la intervención del UNDMO para controlar a los fanáticos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Como si fuera poco, la sanción también aplicará en el estadio de Techo, sea local o visitante, por lo que no le será permitido usar la gradería norte del escenario deportivo por lo que resta de la temporada 2026, además de que tampoco se le permitirá público visitante.

Partidos de Santa Fe bajo sanción de tribunas

Liga BetPlay

Fecha 16: Santa Fe vs. Millonarios

Fecha 9: Santa Fe vs. Fortaleza

Fecha 10: Santa Fe vs. Tolima

Fecha 12: Santa Fe vs. Deportivo Cali

Fecha 14: Santa Fe vs. Bucaramanga

Fecha 18: Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Fecha 19: Internacional de Bogotá vs. Santa Fe (Techo)

Situación médica de Rodallega y Toscano

Santa Fe publicó el parte médico de Hugo Rodallega y Kilian Toscano tras el partido ante River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde el equipo bogotano avanzó en la definición por penales. El club informó que su capitán sufrió una sobrecarga muscular y que el volante presentó un trauma ocular por un impacto del balón.

Según el reporte médico del club, Rodallega dejó la cancha en los minutos finales del tiempo reglamentario por una molestia física y no pudo participar en la tanda de penales. Los exámenes determinaron una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna izquierda y el delantero quedará en observación para definir sus tiempos de recuperación.

Santa Fe
Hugo Rodallega y Kilian Toscano son bajas de Santa Fe en Liga BetPlay, tras el partido ante River por Copa Sudamericana - crédito Santa Fe

En el caso de Toscano, el informe indicó que debió salir antes de tiempo tras recibir un balonazo en la cabeza y el rostro. El diagnóstico fue un trauma ocular y palpebral en el ojo derecho; el cuerpo médico estableció un tratamiento para asegurar la recuperación de la visión y de las estructuras palpebrales antes de autorizar su regreso a trabajos de alta exigencia.

El entrenador Pablo Repetto también confirmó el regreso del mediocampista Ewil Murillo a la convocatoria para el duelo de Liga ante Junior en Barranquilla, programado para este sábado 29 de agosto. El jugador viaja con el plantel luego de casi tres meses sin citaciones.

Murillo, en tanto, volvió a la nómina luego de que se frustrara una posible llegada al fútbol de Brasil por inconvenientes físicos detectados durante evaluaciones médicas. Una vez restablecido, el mediocampista fue reincorporado al grupo que afrontará el próximo compromiso.

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