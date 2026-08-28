Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Jugadores del Deportivo Pereira entraron en huelga después del 21 de agosto por deudas en sus salarios - crédito Colprensa

Guardar

Deportivo Pereira atraviesa una crisis económica: está en proceso de reorganización por deudas salariales y con sus acreedores. Además, en los últimos días volvió a incurrir en incumplimientos y los jugadores le pusieron un alto a la situación.

Pese a que los Matecañas no tienen nómina en la actualidad por la huelga de futbolistas, la Dimayor anunció el estadio en el que jugarán la Liga BetPlay, pues también se quedó sin escenario porque el Hernán Ramírez Villegas se encuentra inhabilitado tras el terremoto del 10 de agosto.

De esta manera, el club se alista para sus próximos dos encuentros en el campeonato colombiano, aunque sin saber la plantilla que usará, pues mientras los profesionales están en paro hasta que les cancelen los salarios pendientes, existe la opción de la nómina sub-20, tal como hizo en 2025.

PUBLICIDAD

La sede temporal del Pereira

Debido al terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, la Alcaldía de Pereira volverá a intervenir el escenario deportivo, que estaba a punto de ser entregado en agosto, por los daños en la estructura y tardarán más tiempo de lo esperado, pues le informaron al Matecaña que no puede volver hasta 2027.

La Dimayor informó que Deportivo Pereira será local en el estadio de Palmaseca, casa del Deportivo Cali, para las fechas siete y nueve de la Liga BetPlay, en las que se verá con el Independiente Medellín y Millonarios, pues Palmira aceptó acoger a la institución, al menos por esos encuentros.

PUBLICIDAD

Así quedaron los próximos dos partidos del Deportivo Pereira como local en la Liga BetPlay - crédito Dimayor

“Deportivo Pereira agradece el gesto de solidaridad y hermandad del Deportivo Cali, que puso a disposición de nuestro club el estadio Palmaseca, en Palmira, para disputar los partidos en condición de local ante Independiente Medellín y Millonarios, programados para los días 3 y 6 de septiembre, respectivamente”, informó el club en un comunicado.

El Matecaña también anunció que “estos partidos se jugarán a puerta cerrada, como una medida preventiva orientada a garantizar el normal desarrollo de los encuentros y evitar situaciones que puedan afectar la seguridad, entendiendo además las labores prioritarias que continúan adelantando los organismos de socorro y seguridad en Cali y Palmira, ciudades que también se vieron afectadas por el terremoto”.

PUBLICIDAD

Deportivo Pereira agradeció al Deportivo Cali y Palmira por abrirle las puertas para ser local en Palmaseca - crédito Deportivo Pereira

Sin embargo, tal parece que el préstamo del estadio solo será por esos compromisos, por lo que aún falta por ver cuál será la sede temporal del club para lo que queda de 2026, pues en el primer semestre pasó por Armenia y Yopal, donde los aficionados fueron responsables de actos violentos.

¿Y los jugadores?

El viernes 21 de agosto fue la última vez que el conjunto de Risaralda disputó un partido con su plantilla profesional, pues desde ese día, a través de un comunicado, el grupo de jugadores anunció que no volverían a entrenamientos ni encuentros por la deuda salarial, pues a algunos de ellos les deben julio y agosto.

PUBLICIDAD

“El cese, que abarca entrenamientos, concentraciones, desplazamientos y partidos oficiales, responde a la falta de pago del salario de julio de 2026 a la totalidad del plantel profesional, así como los atrasos de más de cuatro quincenas con los trabajadores del área administrativa”, decía el documento.

Jugadores del Deportivo Pereira se cansaron de la falta de salarios en la actualidad y entrarán en cese de actividades - crédito Acolfutpro

Sumado a eso, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales solicitó a la Superintendencia de Sociedades la liquidación judicial del Deportivo Pereira, pues incumplió con los acuerdos de la reorganización empresarial a la que se sometió en enero de 2026, pues acumuló nuevas deudas.

Hasta el momento, el club no se ha pronunciado por la huelga de jugadores ni la solicitud de la Acolfutpro, pues seguramente afrontará lo que queda del semestre con plantilla sub-20, una decisión que tomó en sus últimos cuatro juegos de 2025 por la misma razón.

PUBLICIDAD