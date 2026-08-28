Colombia

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

El Coliseo MedPlus fue el escenario para el reencuentro este jueves 27 de agosto de la banda estadounidense con el público colombiano, marcado de recuerdos y nostalgia

Maroon 5 salió a las 9:30 p. m. con “Harder to Breathe” y recorrió en Bogotá un repertorio de hits como “This Love”, “Animals”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “Sugar” - crédito Daniela Beltrán

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Miles de seguidores de Maroon 5 se dieron cita en la noche del jueves 27 de agosto, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde la banda estadounidense inauguró la etapa latinoamericana de su gira Love Is Like World Tour. El evento, originalmente reprogramado, se transformó en una celebración colectiva de la música y la memoria.

Antes del ingreso del grupo al escenario, el cronograma se ordenó por bloques: las puertas abrieron a las 5:00 p. m. y a las 8:00 p. m. se presentó Mailbox, el proyecto artístico de Noah Passovoy, productor e ingeniero de sonido de la banda.

En el perímetro interno y externo se habilitaron puntos de venta de comida, suministros y mercancía alusiva a la agrupación, desde chaquetas hasta blusas.

El ingreso también convivió con una variable urbana: el concierto se cruzó con la Ciclovía Nocturna en la capital. Cerca de las 8:00 p. m. el Coliseo MedPlus empezó a llenarse, con presencia de fanáticos, influenciadores y periodistas, además de un cartel en gradería que pedía un saludo especial por cumpleaños.

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Maroon 5 abrió en Bogotá la etapa latinoamericana de su Love Is Like Tour con un concierto en el Coliseo MedPlus el 27 de agosto - crédito Valeria Forero/Páramo
Maroon 5 abrió en Bogotá la etapa latinoamericana de su Love Is Like Tour con un concierto en el Coliseo MedPlus el 27 de agosto - crédito Valeria Forero/Páramo

La jornada estuvo marcada por la venta total de alimentos y productos alusivos a la banda, como relataron varios de los empresarios encargados de los suministros: “Trajimos menos de lo habitual porque era un día entre semana y sabíamos que el evento terminaría temprano”, compartió uno de ellos a Infobae Colombia.

La estrategia resultó exitosa, pues hamburguesas, perros calientes, sandwiches y tacos se agotaron antes de las 8:00 p. m.

Detalles del concierto

El concierto comenzó oficialmente a las 9:30 p. m. con la potencia de Harder to Breathe, mientras Adam Levine saludaba al público colombiano: “Desde lo más profundo de nuestros corazones, estamos muy felices de estar de vuelta. Ha pasado demasiado tiempo. Somos Maroon 5. Hola, buenas noches. Damas y caballeros, esta noche queremos que se lo pasen muy bien”, expresó el vocalista, desatando la ovación de los asistentes.

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El repertorio avanzó con títulos como This Love, Stereo Hearts (cover de Gym Class Heroes), Animals, One More Night, Misery, Sunday Morning y Won’t Go Home Without You. En dos momentos del show, Levine frenó para firmar autógrafos a personas ubicadas cerca del escenario.

Adam Levine envió un mensaje a los afectados por el terremoto y dedicó “Memories” durante el show de Maroon 5 en Bogotá - crédito Valeria Forero/Páramo
Adam Levine envió un mensaje a los afectados por el terremoto y dedicó “Memories” durante el show de Maroon 5 en Bogotá - crédito Valeria Forero/Páramo

Además, el vocalista de la banda estadounidense pidió al público aplausos para el guitarrista principal de la banda, James Valentine, para mostrar su talento y tocar el instrumento, en un solo por varios minutos.

La segunda mitad del set incluyó She Will Be Loved, Maps, Love Somebody, Don’t Wanna Know, What Lovers Do, Girls Like You y Moves Like Jagger.

El concierto de Maroon 5 en Bogotá no solo significó el regreso de la banda a Colombia, sino también un mensaje de solidaridad para quienes enfrentan las secuelas del reciente terremoto.

Durante la presentación, Adam Levine dedicó palabras especiales a los afectados: “A las personas que se vieron afectadas por el terremoto aquí. Solo quiero enviarles un poco de amor a cada una de las personas que se han visto afectadas, que conocen a alguien que se ha visto afectado o que viven en una zona afectada por el terremoto”.

La canción “Memories” fue dedicada por Adam Levine a las víctimas del sismo en Colombia - crédito Daniela Beltrán

En medio de la velada, el artista explicó al público que comprendía la magnitud de una emergencia sísmica: “Sé que es algo difícil. Sé que es un momento difícil. Somos de California. Hemos tenido nuestra buena dosis de terremotos, y no son nada divertidos”, relató Levine, estableciendo un puente emocional con los presentes.

El impacto de las palabras del vocalista se intensificó al anunciar que dedicaría la canción Memories a quienes atravesaron la tragedia. Levine lo expresó así: “Así que les dedico esta canción a todos los que están aquí esta noche”.

La interpretación estuvo acompañada por imágenes en la pantalla principal, mostrando fotografías de personas ausentes de distintos países y circunstancias, lo que provocó una atmósfera de recogimiento y empatía entre los asistentes.

La banda estadounidense cerró su concierto en MedPlus con un el clásico de Payphone - crédito Daniela Beltrán

La energía en el recinto se mantuvo hasta el final. El cierre llegó con los temas Payphone y Sugar, mientras el público coreaba cada letra.

La noche del 27 de agosto en Bogotá quedará grabada como una muestra de la conexión entre artistas y seguidores, marcada por la música, la empatía y la celebración compartida de grandes éxitos.

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