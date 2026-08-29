Amenaza armada en fincas de la Zona Bananera: Critican al presidente de la asociación del sector por recrear el hecho con una imagen de IA para sus redes sociales

La incursión armada en Zona Bananera fue reportada en los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca - crédito LUIS EDUARDO NORIEGA/EFE

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Los recientes hechos de violencia en Zona Bananera, Magdalena, provocaron la paralización de actividades en varias fincas, tras la incursión de hombres armados en los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca.

Según la denuncia del gremio, los trabajadores fueron intimidados y obligados a detener sus labores bajo exigencias extorsivas. La situación generó una reacción inmediata tanto de la Asociación de Bananeros del Magdalena como de las autoridades locales.

El presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes, detalló que los responsables portaban fusiles y que, además de paralizar la producción, impusieron amenazas directas a los empleados.

En respuesta al incidente, las autoridades y el gremio bananero comenzaron a recopilar videos, testimonios y demás pruebas con el fin de esclarecer cómo se produjo la incursión y quiénes serían sus autores. Por ahora, no hay información oficial sobre el grupo armado que estaría detrás de los hechos.

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Controversia por el uso de imágenes de IA en la denuncia

En medio de la denuncia, circuló una imagen generada con inteligencia artificial para ilustrar lo ocurrido. Zúñiga Cotes aclaró: “Sí, la imagen es una representación gráfica de los hechos generada en IA. Los videos, fotos, testimonios y denuncias están ya en poder de las autoridades”.

La denuncia sobre la incursión en Zona Bananera difundió una imagen creada con IA como representación gráfica de los hechos - crédito @Zunigacotes/X

La representación muestra a tres hombres armados intimidando a un grupo de trabajadores, una escena que fue rápidamente cuestionada por usuarios en redes sociales.

A pesar de que la asociación aclaró que la imagen era una simulación y que el material real —videos, fotos y testimonios— ya había sido entregado a las autoridades, la decisión de usar una pieza gráfica digital para ilustrar la denuncia fue señalada como una acción que podría deslegitimar el reclamo.

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“Para ser presidente de la asociación bananera caíste muy bajo publicando fotos generadas por IA para crear zozobra en la región. Deberías ser investigado por ello”, cuestionó un usuario. Otros mensajes ironizaban sobre la imagen: “Se les olvidó borrar los logos de Gemini, abajo a mano derecha... Jajajajajajaja”, “Ajá y quién tomó la foto esto es BS!!!”, o “No abuses de la IA”.

Las críticas también apuntaron a la credibilidad de la denuncia. Un usuario argumentó: “La extorsión es un cáncer que golpea a todos, desde propietarios hasta trabajadores. Ejércitos de parásitos. Pero la foto intervenida deslegitima la denuncia”.

El presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes, denunció que los hombres armados portaban fusiles al ingresar a las fincas - crédito @Zunigacotes/X

Reacciones y llamado a intervención nacional

Zúñiga Cotes pidió que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa intervengan de manera urgente, exigiendo acciones concretas para proteger a los trabajadores y frenar la violencia que afecta a la región.

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“Solicitamos al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional acción urgente e intervención inmediata en el territorio para proteger a nuestros trabajadores, comunidades y frenar esta ola de violencia e intimidación que azota la región”, enfatizó el dirigente gremial.

La gobernadora Margarita Guerra se sumó al rechazo y confirmó la denuncia. “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia e intimidación registrados en Zona Bananera, donde hombres armados irrumpieron en fincas de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca, afectando las labores y generando temor entre trabajadores y productores del sector bananero”, sostuvo la mandataria.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó la incursión en las fincas y pidió refuerzo de la Fuerza Pública - crédito @mmarguiguerra/X

Guerra destacó que se están reforzando las capacidades de la Fuerza Pública para dar respuesta a los hechos y proteger tanto a las comunidades como al sector productivo. Además, dirigió un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella: “Su bandera, así como la nuestra, es la seguridad del territorio; por lo que le hacemos un llamado respetuoso para que atienda con urgencia esta situación”.

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Durante 2026, el sector bananero ha emitido repetidas alertas por amenazas, extorsiones e incursiones armadas en la región. La actual situación refuerza la percepción de inseguridad y la urgencia de medidas efectivas por parte del Estado.