Extranjero ofrece $1.000 de recompensa para encontrar a colombiana que habría robado $25.000 dólares en Cartagena

Testimonio señala que una víctima perdió 25.000 dólares y sus bitcoins tras quedar inconsciente - crédito @remotelivinggringo/IG

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Un supuesto caso de hurto ocurrido después de una cita pactada mediante una aplicación volvió a generar preocupación entre extranjeros que utilizan plataformas digitales para conocer personas en Colombia.

Robert Eaton aseguró que un marinero neerlandés habría perdido alrededor de 25.000 dólares (casi 80 millones de pesos colombianos) después de encontrarse con una mujer identificada en su relato como María José.

Según la versión divulgada por Eaton, el hombre conoció a la mujer a través de la aplicación para citas Bumble y, después de un primer encuentro que calificó como positivo, ambos habrían acordado una segunda cita en un apartamento. Allí, de acuerdo con el testimonio, el ciudadano extranjero habría quedado inconsciente y posteriormente descubrió que varios de sus bienes habían desaparecido.

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“Un marinero holandés perdió 25 000 dólares en Cartagena, y ahora estamos ofreciendo una recompensa de mil dólares para que nos ayuden a encontrar a la mujer que lo hizo. Se emparejó con María José en Bumble. La primera cita fue perfecta. Tomaron unas copas en un restaurante, tuvieron una buena conversación. Ella no le pidió nada”, relató Eaton.

Un extranjero denuncia un hurto tras una cita por Bumble en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG

El hombre continuó describiendo cómo, según su versión, se desarrolló el segundo encuentro y qué habría ocurrido después de que el ciudadano neerlandés consumiera varias bebidas.

“En la segunda cita, se registraron en un departamento. Después de unas cuantas copas, el sueño lo golpeó como un muro. Ella le ofreció un masaje. Lo acostó en la cama. Se despierta solo. Su celular y su tarjeta bancaria habían desaparecido”, aseguró.

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Uno de los elementos que Eaton destacó en su publicación fue que el teléfono sustraído no solamente tenía información personal, también herramientas que permitían acceder a servicios financieros y cuentas digitales.

“Su autenticador y su administrador de contraseñas estaban en ese celular. Le vaciaron sus bitcoins mientras estaba inconsciente. La identificación que ella usó era falsa”, afirmó.

El extranjero aprovechó el relato para advertir a otras personas sobre la falsa sensación de seguridad que, según él, puede generar el hecho de que alguien presente un documento de identidad al ingresar a un establecimiento o inmueble.

Una recompensa de 1.000 dólares busca ubicar a una mujer señalada por un presunto robo a un marinero neerlandés - crédito @remotelivinggringo/IG

“Chicos, el hecho de que muestren una identificación para entrar no significa que sea real. No significa que estén a salvo”, sostuvo.

Eaton insistió en que, desde su perspectiva, el supuesto caso no debería interpretarse simplemente como una situación desafortunada ocurrida durante una cita, sino como una modalidad que buscaría generar confianza antes de cometer el presunto delito.

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“Ahora, veamos cómo funciona esto porque se trata de un modelo de negocio, no de mala suerte. Señal de alerta número uno: la primera cita perfecta. Sin preguntas, sin rarezas. Esa es la táctica, chicos. La confianza es el producto que se está construyendo, y puede ser muy difícil darse cuenta cuando estás en medio de ello porque la confianza te desarma”, explicó.

Las señales de alerta que mencionó

En su publicación, Eaton enumeró varias situaciones que, según su interpretación, podrían representar señales de alerta durante una cita con alguien conocido mediante una aplicación.

La primera estaría relacionada con una interacción que transcurre aparentemente sin inconvenientes y en la que la otra persona no muestra comportamientos que generen desconfianza. Para Eaton, precisamente esa sensación de tranquilidad podría hacer que alguien baje la guardia.

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Robert Eaton ofrece una recompensa tras el supuesto robo de 25.000 dólares a un marinero neerlandés en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG

“Señal de alerta número dos: a ella le parece bien ir rápidamente a un lugar privado. Chicos, una chica local con interés real también protege su propia seguridad. Si se apresura a estar a solas con un desconocido, debes preguntarte por qué”, señaló.

La tercera advertencia estuvo relacionada con las bebidas durante el encuentro.

“Señal de alerta número tres: ella se encarga de las bebidas, las sirve, las trae o hace que apartes la vista en cualquier momento”, manifestó.

Finalmente, Eaton habló de lo que describió como un “colapso repentino”, aunque sus afirmaciones sobre las sustancias mencionadas no constituyen por sí mismas una confirmación médica de lo ocurrido en este caso.

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“Señal de alerta número cuatro: el colapso repentino. La escopolamina y los benzodiazepínicos, chicos, no se sienten como estar borracho. Te golpean como una pared. Si te da somnolencia de la nada, ese es el momento en el que, literalmente, acabas de...”, expresó en el video.

Tras relatar el supuesto hurto, Eaton anunció una recompensa de 1.000 dólares (3 millones de pesos colombianos) para quien entregue información que permita localizar a la mujer y que conduzca a una detención.

El extranjero aseguró que la información que reciba será entregada directamente a las autoridades y pidió a quienes puedan identificarla que no intenten confrontarla personalmente.

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