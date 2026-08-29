Colombia

Extranjero ofrece $1.000 de recompensa para encontrar a colombiana que habría robado $25.000 dólares en Cartagena

Robert Eaton aseguró que un ciudadano neerlandés habría perdido dinero, criptomonedas, tarjetas y su teléfono después de conocer a una mujer por una aplicación de citas. También entregó recomendaciones para evitar posibles robos de esta manera

Testimonio señala que una víctima perdió 25.000 dólares y sus bitcoins tras quedar inconsciente - crédito @remotelivinggringo/IG

Guardar

Un supuesto caso de hurto ocurrido después de una cita pactada mediante una aplicación volvió a generar preocupación entre extranjeros que utilizan plataformas digitales para conocer personas en Colombia.

Robert Eaton aseguró que un marinero neerlandés habría perdido alrededor de 25.000 dólares (casi 80 millones de pesos colombianos) después de encontrarse con una mujer identificada en su relato como María José.

Según la versión divulgada por Eaton, el hombre conoció a la mujer a través de la aplicación para citas Bumble y, después de un primer encuentro que calificó como positivo, ambos habrían acordado una segunda cita en un apartamento. Allí, de acuerdo con el testimonio, el ciudadano extranjero habría quedado inconsciente y posteriormente descubrió que varios de sus bienes habían desaparecido.

PUBLICIDAD

Un marinero holandés perdió 25 000 dólares en Cartagena, y ahora estamos ofreciendo una recompensa de mil dólares para que nos ayuden a encontrar a la mujer que lo hizo. Se emparejó con María José en Bumble. La primera cita fue perfecta. Tomaron unas copas en un restaurante, tuvieron una buena conversación. Ella no le pidió nada”, relató Eaton.

Un extranjero denuncia un hurto tras una cita por Bumble en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG
Un extranjero denuncia un hurto tras una cita por Bumble en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG

El hombre continuó describiendo cómo, según su versión, se desarrolló el segundo encuentro y qué habría ocurrido después de que el ciudadano neerlandés consumiera varias bebidas.

“En la segunda cita, se registraron en un departamento. Después de unas cuantas copas, el sueño lo golpeó como un muro. Ella le ofreció un masaje. Lo acostó en la cama. Se despierta solo. Su celular y su tarjeta bancaria habían desaparecido”, aseguró.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos que Eaton destacó en su publicación fue que el teléfono sustraído no solamente tenía información personal, también herramientas que permitían acceder a servicios financieros y cuentas digitales.

“Su autenticador y su administrador de contraseñas estaban en ese celular. Le vaciaron sus bitcoins mientras estaba inconsciente. La identificación que ella usó era falsa”, afirmó.

El extranjero aprovechó el relato para advertir a otras personas sobre la falsa sensación de seguridad que, según él, puede generar el hecho de que alguien presente un documento de identidad al ingresar a un establecimiento o inmueble.

Una recompensa de 1.000 dólares busca ubicar a una mujer señalada por un presunto robo a un marinero neerlandés - crédito @remotelivinggringo/IG
Una recompensa de 1.000 dólares busca ubicar a una mujer señalada por un presunto robo a un marinero neerlandés - crédito @remotelivinggringo/IG

Chicos, el hecho de que muestren una identificación para entrar no significa que sea real. No significa que estén a salvo”, sostuvo.

Eaton insistió en que, desde su perspectiva, el supuesto caso no debería interpretarse simplemente como una situación desafortunada ocurrida durante una cita, sino como una modalidad que buscaría generar confianza antes de cometer el presunto delito.

“Ahora, veamos cómo funciona esto porque se trata de un modelo de negocio, no de mala suerte. Señal de alerta número uno: la primera cita perfecta. Sin preguntas, sin rarezas. Esa es la táctica, chicos. La confianza es el producto que se está construyendo, y puede ser muy difícil darse cuenta cuando estás en medio de ello porque la confianza te desarma”, explicó.

Las señales de alerta que mencionó

En su publicación, Eaton enumeró varias situaciones que, según su interpretación, podrían representar señales de alerta durante una cita con alguien conocido mediante una aplicación.

La primera estaría relacionada con una interacción que transcurre aparentemente sin inconvenientes y en la que la otra persona no muestra comportamientos que generen desconfianza. Para Eaton, precisamente esa sensación de tranquilidad podría hacer que alguien baje la guardia.

Robert Eaton ofrece una recompensa tras el supuesto robo de 25.000 dólares a un marinero neerlandés en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG
Robert Eaton ofrece una recompensa tras el supuesto robo de 25.000 dólares a un marinero neerlandés en Cartagena - crédito @remotelivinggringo/IG

Señal de alerta número dos: a ella le parece bien ir rápidamente a un lugar privado. Chicos, una chica local con interés real también protege su propia seguridad. Si se apresura a estar a solas con un desconocido, debes preguntarte por qué”, señaló.

La tercera advertencia estuvo relacionada con las bebidas durante el encuentro.

Señal de alerta número tres: ella se encarga de las bebidas, las sirve, las trae o hace que apartes la vista en cualquier momento”, manifestó.

Finalmente, Eaton habló de lo que describió como un “colapso repentino”, aunque sus afirmaciones sobre las sustancias mencionadas no constituyen por sí mismas una confirmación médica de lo ocurrido en este caso.

Señal de alerta número cuatro: el colapso repentino. La escopolamina y los benzodiazepínicos, chicos, no se sienten como estar borracho. Te golpean como una pared. Si te da somnolencia de la nada, ese es el momento en el que, literalmente, acabas de...”, expresó en el video.

Tras relatar el supuesto hurto, Eaton anunció una recompensa de 1.000 dólares (3 millones de pesos colombianos) para quien entregue información que permita localizar a la mujer y que conduzca a una detención.

El extranjero aseguró que la información que reciba será entregada directamente a las autoridades y pidió a quienes puedan identificarla que no intenten confrontarla personalmente.

Temas Relacionados

Robert Eatonaplicación de citasRobo aplicación de citasRobo neerlandésMarinero neerlandésColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros unen esfuerzos para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

En un video, la estrella de Hollywood pidió unirse a la causa y contribuir con aportes para las familias que perdieron sus hogares, sumándose a otras celebridades que han apoyado a Colombia tras la tragedia

Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros unen esfuerzos para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

8 ciudadanos requeridos por EE. UU. y Austria fueron entregados por la Policía Nacional y se recibió por extradición a un integrante de Los Paisas

Un dato relevante de esta operación es la entrega de personas acusadas de delitos graves, entre ellas figuras señaladas por liderar redes de narcotráfico y explotación sexual

8 ciudadanos requeridos por EE. UU. y Austria fueron entregados por la Policía Nacional y se recibió por extradición a un integrante de Los Paisas

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 29 de agosto: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 29 de agosto: ganadores del último sorteo

Álvaro Uribe hizo particular solicitud al Congreso de la República tras polémica por proceso judicial en su contra: “Estoy listo para responder”

El expresidente y líder del Centro Democrático fue llamado a indagatoria por su presunta participación en la masacre de El Aro, ocurrida en 1997

Álvaro Uribe hizo particular solicitud al Congreso de la República tras polémica por proceso judicial en su contra: “Estoy listo para responder”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros unen esfuerzos para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros unen esfuerzos para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

Creadora de contenido mostró cómo fue comer en las calles de París y las ratas se robaron el protagonismo: “Son demasiadas”

Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Deportes

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El portero de la selección Colombia Álvaro Montero se destacó en Argentina con una atajada y así lo calificaron: “Bienvenido sea”

Luis Díaz entregó su concepto sobre el futbolista que debería ganar el Balón de Oro: “Es el primero de los más candidatos”

Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá