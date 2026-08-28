Colombia

Papá de Diana Troncoso, sobreviviente del sismo en Cali, reaccionó a la entrega de un apartamento por parte del Gobierno: “No esperábamos tanto”

Álvaro Troncoso Torres aseguró que la vivienda quedará a nombre de su hija. Además, agradeció a la administración de Abelardo de la Espriella y a la constructora Marval, que donó el inmueble

El Gobierno entregará las viviendas junto con la constructora Marval - crédito @alejoeder/X
El Gobierno entregó las viviendas junto con la constructora Marval. Cuatro familias son beneficiarias - crédito @alejoeder/X
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El presidente Abelardo de la Espriella y la constructora Marval entregaron cuatro viviendas que fueron donadas por la empresa a algunas familias de Cali que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Las personas beneficiarias son: Diana Troncoso, una mujer que sobrevivió al desplome del edificio Torres del Limonar y que permaneció más de 24 horas bajo los escombros; Ana María Saavedra, una joven que perdió a sus padres y a sus dos hermanas (trillizas); y Cristian López y Maryori Basto, que perdieron sus viviendas por el sismo.

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Diana Troncoso permaneció bajo los escombros al menos 24 horas - crédito Sergio Acero/Reuters
Diana Troncoso permaneció bajo los escombros al menos 24 horas - crédito Sergio Acero/Reuters

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, destacó la ayuda gestionada por el Gobierno nacional y el sector privado y celebró el hecho de que la empresa sea de Bucaramanga, Santander.

“Días que le devuelven la esperanza a Colombia. El presidente @ABDELAESPRIELLA entregó cuatro apartamentos donados por la empresa santandereana @Marval_SA a familias damnificadas por el terremoto en Cali. Como santandereano, me llena de orgullo que una empresa de mi región sea la encargada de devolverles la sonrisa a quienes lo perdieron todo. Unidos reconstruimos a Colombia”, escribió el jefe de cartera en su cuenta de X.

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El ministro Jaime Andrés Beltrán destacó la entrega de viviendas a personas damnificadas en Cali - crédito @soyjaimeandres/X
El ministro Jaime Andrés Beltrán destacó la entrega de viviendas a personas damnificadas en Cali - crédito @soyjaimeandres/X

Ante los medios de comunicación, Álvaro Troncoso Torres, padre de Diana Troncoso, se refirió a la entrega de la vivienda por parte del Gobierno y de la compañía. Aseguró que el apartamento supone una ayuda muy importante para la familia, que ahora mismo no tiene un hogar fijo.

De acuerdo con sus declaraciones, junto con su esposa, Leonor Escobar Arboleda, están viviendo en la casa de unos amigos. Sin embargo, el tiempo que pueden permanecer allí es limitado. “Nosotros estamos viviendo en este momento en un apartamento que nos han prestado unos amigos, pero tenemos plazo hasta cierto tiempo, pero ya con esto nos da una esperanza muy grande para seguir adelante y sobre todo en la recuperación de nuestra hija”, precisó Álvaro Troncoso ante la prensa.

Aseguró que ese nuevo apartamento es un “hogar” para su familia, que les permitirá salir adelante y enfrentar las secuelas del terremoto. Además, afirmó que para ellos es una “alegría increíble” contar con un techo y expresó su agradecimiento al Gobierno nacional, a las autoridades locales y a la constructora Marval.

Álvaro Troncoso Torres y Leonor Escobar Arboleda, padres de Diana Marcela Troncoso Escobar, recibieron un apartamento donado por la constructora Marval. El inmueble quedará a nombre de Diana - crédito @alejoeder/X
Álvaro Troncoso Torres y Leonor Escobar Arboleda, padres de Diana Marcela Troncoso Escobar, recibieron un apartamento donado por la constructora Marval. El inmueble quedará a nombre de Diana - crédito @alejoeder/X

Estamos muy agradecidos con el señor alcalde (Alejandro Éder), con la gente de la ciudad, con todo el mundo, con el señor presidente (Abelardo de la Espriella), con esto, con Marval, porque la verdad no esperábamos tanto”, confesó.

De igual manera, informó que, junto con su esposa, decidieron que el apartamento quedará a nombre de su hija, pues consideran que Diana Troncoso debe ser la propietaria del inmueble debido a lo que vivió durante el terremoto.

Sobre el estado de salud en el que se encuentra su hija, Álvaro Troncoso contó que, aunque siente mucho dolor por las afectaciones físicas que sufrió tras el desplome del edificio, se siente motivada porque su familia sobrevivió a la tragedia y está fuera de peligro. Además, ha recibido la ayuda de la empresa Comfandi, a la cual está vinculada laboralmente, por lo que espera recuperarse pronto para retomar sus labores.

“Ella dice: ‘La única forma de agradecerle a mi empresa es retornar y hacer mi trabajo como lo venía haciendo’”, detalló.

Diana Troncoso sigue recuperándose de las heridas que sufrió por el desplome del edificio en Cali durante el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters
Diana Troncoso sigue recuperándose de las heridas que sufrió por el desplome del edificio en Cali durante el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters

Además, informó que su hija pasó por una cirugía, realizada en la madrugada del 28 de agosto, que consistió en el cierre de una herida profunda que no estaba cicatrizando correctamente. Debido a esa intervención quirúrgica, debe permanecer ocho días más hospitalizada, para garantizar su adecuada recuperación.

A pesar de las dificultades que se han presentado en el proceso de recuperación, su padre insistió en que tiene el ánimo y la esperanza de retomar su vida. “Muy motivada, muy alegre, muy consciente”, dijo.

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