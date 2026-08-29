Colombia

Cambiaron el esquema de seguridad de la familia de Miguel Uribe Turbay por alerta de infiltración que dio la Fiscalía

María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial asesinado tras sufrir un atentado en pleno evento político en el 2025, confirmó en sus redes sociales el hecho y agradeció al equipo de seguridad que la escoltó en el último año

María Claudia Tarazona presente en homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso
María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, cambió de esquema de seguridad- crédito suministrada a Infobae Colombia
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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, confirmó a través de su cuenta de X que el esquema de seguridad de su familia fue reemplazado tras las alertas por una supuesta infiltración en el equipo de protección.

El cambio se realizó este viernes, 28 de agosto de 2026, luego de que la Fiscalía General de la Nación informó sobre posibles colaboraciones entre miembros del esquema y personas señaladas en la investigación por el atentado contra el congresista asesinado.

Tarazona comunicó la novedad y agradeció el respaldo de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, ratificó que la medida obedeció a una orden del ente investigador.

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También aseguró que, pese a la situación, está convencido de que la mayoría del personal de la entidad cumplió su labor con integridad y profesionalismo.

“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la @PoliciaColombia y a la Unidad De Protección Nacional”.

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Esta fue la publicación de María Claudia Tarazona en X sobre el cambio en su esquema de seguridad - crédito @mariac_tarazona/X
Esta fue la publicación de María Claudia Tarazona en X sobre el cambio en su esquema de seguridad - crédito @mariac_tarazona/X

La decisión se adoptó después de que la Fiscalía revelara, a partir de testimonios y videos, que algunos integrantes del dispositivo de seguridad habrían suministrado información sobre los movimientos de Uribe Turbay antes del magnicidio.

La información del ente de control es que un menor de edad que participó en la logística del atentado relató que “el escolta del senador” daba datos a quienes planificaron el ataque. La información fue respaldada por grabaciones en las que se observa comunicación directa entre los sospechosos y uno de los escoltas, según conoció Semana.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones para establecer la veracidad de los hechos y determinar la identidad de la persona que habría facilitado información a los responsables del magnicidio.

El ente investigador indaga la presunta colaboración de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que habrían mantenido contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace de la organización criminal Segunda Marquetalia, sindicada de participar en la planeación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado por un atentado que ocurrió el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Miguel Uribe Turbay fue asesinado por un atentado que ocurrió el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Según las investigaciones, los teléfonos de los escoltas y de alias El Viejo coincidieron en dos ocasiones: el 29 de enero de 2025 en el barrio Modelia, y a comienzos de abril de 2025 cerca del Congreso de la República.

Tarazona había desmentido cambio de esquema previo

El 22 de agosto se comunicó el cambio de cuerpo de seguridad de la familia Uribe Turbay; sin embargo, María Claudia Tarazona afirmó que el esquema de seguridad asignado a su familia permanecía sin cambios.

Ese día, en un mensaje público, Tarazona manifestó que ningún miembro del Gobierno nacional se había comunicado con ella y que sus solicitudes de revisión del esquema no habían recibido respuesta.

El ministro Rodrigo Lara aseguró que la seguridad de la familia de Miguel Uribe es una prioridad para el Gobierno nacional - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro Rodrigo Lara aseguró que la seguridad de la familia de Miguel Uribe es una prioridad para el Gobierno nacional - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su declaración, María Claudia Tarazona sostuvo: “La Fiscalía ha dado a conocer que el esquema de seguridad que hoy tiene asignado mi familia, presuntamente, está infiltrado. Algunos de sus integrantes habrían, presuntamente, colaborado suministrando información para el magnicidio de mi esposo Miguel Uribe Turbay. A la fecha, el esquema no ha sido cambiado”. Agregó que ha insistido ante las autoridades por diferentes medios, incluyendo cartas y peticiones oficiales, pero no ha recibido respuesta.

Tras ese mensaje, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró en su cuenta de X que “la información que se ha conocido sobre la presunta complicidad o cercanía de miembros del esquema de Miguel Uribe con sus asesinos es muy preocupante. Esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Nos preocupa profundamente la infiltración del crimen en la @UNPColombia”, precisó el jefe de la cartera.

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