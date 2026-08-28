Colombia

Dolly Parton bailó con el Ballet Nacional de Colombia: esta es la historia

La reciente muerte de la leyenda country trae de vuelta el recuerdo de su participación espontánea en una presentación de cumbia y currulao en el festival internacional de su parque en Tennessee

El Ballet Nacional de Colombia y Dolly Parton compartieron escenario en Dollywood, una anécdota que revive tras la partida de la estrella - crédito @balletnacionalcol/ Instagram
El Ballet Nacional de Colombia y Dolly Parton compartieron escenario en Dollywood, una anécdota que revive tras la partida de la estrella - crédito @balletnacionalcol/ Instagram
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La industria musical y millones de seguidores en todo el mundo lamentan la reciente muerte de Dolly Parton, quien falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer. Considerada una de las mayores leyendas de la música country, Parton no solo dejó un legado artístico inmenso, sino que también se destacó por su filantropía y por crear puentes culturales a través de la música y el espectáculo.

La artista falleció rodeada de sus seres queridos en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, según confirmó su familia y su publicista, y será recordada como un símbolo de calidez, humor y generosidad en la industria musical.

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En medio de los homenajes a su vida y obra, resurge una historia que muestra el alcance internacional de su legado: el encuentro entre Dolly Parton y el Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio durante el Festival de las Naciones celebrado en Dollywood, el parque temático que Parton fundó en Tennessee. En 2014, la compañía de danza colombiana fue invitada a participar en este evento multicultural, que desde 2001 ha buscado acercar culturas de todo el mundo a través de la música y las artes escénicas.

Dolly Parton celebró la cultura colombiana con el Ballet Nacional en Dollywood en 2014 - crédito @balletnacionalcol/ Instagram
Dolly Parton celebró la cultura colombiana con el Ballet Nacional en Dollywood en 2014 - crédito @balletnacionalcol/ Instagram

El Ballet Nacional de Colombia, con sede en Bogotá y dirigido por la coreógrafa Sonia Osorio, ofreció más de veinte presentaciones en el escenario de Dollywood, llevando al público estadounidense un repertorio vibrante de cumbia, currulao y otros bailes folclóricos colombianos. La presencia de la agrupación marcó un hito para la difusión de la cultura nacional en uno de los espacios de entretenimiento más reconocidos del sur de Estados Unidos.

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Uno de los momentos más recordados de esa edición fue el día en que Dolly Parton subió al escenario para compartir con los bailarines colombianos. Si bien la estrella no participó en cada función, su entusiasmo la llevó a sumarse en una de las noches, moviendo las caderas y levantando su vestido al estilo del folclor nacional. “No me sé todos los pasos”, confesó Parton entre risas, mientras intentaba seguir el ritmo y celebraba la diversidad cultural junto a la agrupación.

El Ballet Nacional de Sonia Osorio despidió a Parton con un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciéndole por su legado y por haber compartido escenario - crédito @balletnacionalcol/ Instagram
El Ballet Nacional de Sonia Osorio despidió a Parton con un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciéndole por su legado y por haber compartido escenario - crédito @balletnacionalcol/ Instagram

“En paz descanse, Dolly Parton ✨🕊️. Hoy despedimos con tristeza a una mujer que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de millones de personas. Su talento, carisma, generosidad y legado permanecerán para siempre. 🤍Gracias, Dolly, por regalarnos canciones, historias y momentos que vivirán por generaciones; fue un placer compartir escenario . 🌹🎶Que brille para siempre tu luz. Descansa en paz. 🕊️💐“, fue el mensaje que escribió la cuenta oficial de Ballet Nacional de Sonia Osorio.

La huella de Dolly Parton, entre éxitos musicales, premios y una obra filantrópica

El impacto de Dolly Parton en la música y la sociedad estadounidense va mucho más allá de su exitosa carrera artística. Reconocida mundialmente por canciones como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You, Parton acumuló a lo largo de siete décadas numerosos premios, entre ellos nueve Grammy, el CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award y el Kennedy Center Honors.

La agrupación colombiana llevó la cumbia y el currulao al público estadounidense, marcando un hito para la difusión cultural de Colombia en Estados Unidos - crédito @balletnacionalcol/ Instagram
La agrupación colombiana llevó la cumbia y el currulao al público estadounidense, marcando un hito para la difusión cultural de Colombia en Estados Unidos - crédito @balletnacionalcol/ Instagram

Su influencia en el country y en la cultura popular se extendió a través de colaboraciones que marcaron la historia musical, y en 2026 la Americana Music Association la distinguió con el Lifetime Achievement Award, resaltando su aporte como compositora y figura central en la evolución de la música estadounidense de raíz.

Más allá de los escenarios, Parton construyó un legado de filantropía que transformó vidas en distintos continentes. Su programa Imagination Library, inspirado en la experiencia de su padre analfabeto, se convirtió en la mayor iniciativa de donación de libros para la primera infancia en el mundo. Desde 1995, la fundación entregó más de 300 millones de libros gratuitos a niños en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Australia, fomentando la lectura y la alfabetización desde edades tempranas.

Dolly Parton
Dolly Parton impulsó la lectura infantil con Imagination Library, donando más de 300 millones de libros a niños en cinco países - crédito AP

La cantante también se destacó por su compromiso con la educación, la salud pública y la asistencia social. Destinó millones de dólares a la investigación médica, participando en la financiación de vacunas como la de Moderna contra el COVID-19, y otorgó becas universitarias tanto a estudiantes de su natal Tennessee como a empleados de Dollywood. Organizó campañas de ayuda tras desastres naturales, como incendios y huracanes, y promovió la igualdad y la inclusión a través de su apoyo a causas sociales y a comunidades marginadas.

Por su labor humanitaria, Dolly Parton recibió distinciones como la Carnegie Medal of Philanthropy y el Jean Hersholt Humanitarian Award de la Academia de Hollywood, consolidando una imagen pública asociada al servicio, la empatía y el compromiso social. Su vida y obra continúan inspirando a millones, y su capacidad para tender puentes —como lo evidenció en su encuentro con el Ballet Nacional de Colombia.

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