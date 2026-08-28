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Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart

En la fecha inaugural de la temporada 2026/2027, el deportista se reportó con un tanto en el marcador para la goleada 5-1 en el Allianz Arena

El colombiano cerró el marcador en el tiempo de reposición y anotó su primer tanto en la temporada 2026/2027 con los bávaros - crédito Espn
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Luis Díaz empezó de manera oficial su camino en la Bundesliga con el Bayern Múnich, en su segundo año en la institución, y el objetivo es salir campeón nuevamente, pues en la temporada pasada celebró el título junto a la Copa de Alemania y la Supercopa, trofeo que también repitió hace poco frente al Borussia Dortmund.

El colombiano se reportó con gol en la goleada 5-1 sobre el Stuttgart en el Allianz Arena, donde el campeón defensor mostró todo su nivel y, desde el primer día, dejó claro que cuenta con una plantilla competitiva para repetir trofeo, en especial con el rendimiento del colombiano.

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De esta manera, “Lucho” quiere mejorar sus cifras de la pasada campaña con los alemanes, pues también le ayuda para encontrarse en buena forma para los próximos encuentros amistosos de la selección Colombia en 2026 y 2027, que servirán como preparación para la Copa América 2028.

Primer gol de Luis Díaz en la temporada

La primera jornada de la Bundesliga venía cargada de emociones porque los bávaros, campeones defensores, también venían de ganarle la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund y eso motivó a la plantilla, jugadores y directivos a vivir una nueva temporada con muchos títulos.

Luis Díaz arrancó como titular en el partido del Bayern contra el Stuttgart, conjunto que esperaba dar un golpe en la mesa desde el debut, pero se encontró con el poder ofensivo de los bávaros desde el minuto 21, cuando Dayot Upamecano abrió el marcador para los locales en el Allianz Arena.

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Luis Díaz le gana el balón a sus rivales del Stuttgart, Leonidas Stergiou y Finn Jeltsch - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz le gana el balón a sus rivales del Stuttgart, Leonidas Stergiou y Finn Jeltsch - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Aunque Josha Vagnoman consiguió el empate parcial para la visita, desde allí todas las acciones fueron para el Bayern con las actuaciones estelares de Michael Olise, autor de dos goles, y Joshua Kimmich como el eje del medio campo para brindar pases filtrados entre la defensa.

Sobre los 92 minutos, Luis Díaz marcó el quinto gol de Múnich tras una asistencia de Ismael Saibari, que encontró mejor posicionado al colombiano porque quedó de frente al arco, sin resistencia alguna, y mandó el balón hacia el palo derecho, para cerrar el encuentro.

Luis Díaz celebró su primera anotación de la temporada con el Bayern, con el que marcó 23 tantos entre 2025 y 2026 - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz celebró su primera anotación de la temporada con el Bayern, con el que marcó 23 tantos entre 2025 y 2026 - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

De esta manera, “Lucho” llegó a 27 goles y 23 asistencias con el Bayern desde su llegada en julio de 2025, cuatro trofeos y el primer tanto en la campaña 2026/2027, cuyo objetivo principal es conseguir la Champions League, el que sería el primer trofeo internacional del atacante.

Goleada de arranque

El Bayern Múnich de Luis Díaz debutó en la Bundesliga con una goleada 5-1 como local ante Stuttgart, en un partido en el que marcaron no solo Luis Díaz, sino también Dayot Upamecano, Michael Olise en dos ocasiones y Aleksandar Pavlović, además de un gol en propia puerta de Josha Vagnoman.

En la primera mitad, Stuttgart tuvo más la pelota en el arranque, pero el Bayern abrió el marcador con un córner desde la izquierda que cabeceó Upamecano en el segundo palo. Antes del descanso, Harry Kane filtró un pase para Díaz, que quedó mano a mano, pero el arquero le atajó el remate.

Bayern Múnich arrancó la Bundesliga y la defensa del título con goleada 5-1 sobre el Suttgart - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bayern Múnich arrancó la Bundesliga y la defensa del título con goleada 5-1 sobre el Suttgart - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La igualdad parcial llegó al inicio del segundo tiempo con un remate de Vagnoman para el 1-1, pero el Bayern retomó el control con dos goles seguidos: primero convirtió Olise y luego el propio Vagnoman anotó en contra.

El cuarto gol nació de una acción de Ismael Saibari, que desbordó y asistió a Pavlović para el 4-1. La misma vía se repitió en el cierre: otra asistencia de Saibari dejó a Díaz en posición de definir y sellar el resultado.

Schalke 04 será el próximo rival del Bayern Múnich en la Bundesliga, en la que lleva dos títulos consecutivos y desea la triple corona para ratificar su dominio en Alemania, en la que también es el actual campeón de la copa local.

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