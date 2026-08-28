Técnico del Sporting de Lisboa frente a los rumores de la salida del equipo del colombiano Luis Suárez: “Le hablo como a todos los demás”

Luis Suárez apunta a repetir como titular en el Sporting en el próximo partido tras varias semanas de silbidos, rumores y versiones sobre un desacuerdo interno-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

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Luis Suárez apunta a repetir como titular en el Sporting en el próximo partido, una decisión con peso deportivo y también anímico después de varias semanas marcadas por silbidos de la afición, versiones sobre un desacuerdo interno y rumores que lo vincularon con Barcelona y Nottingham Forest sin que, según el club, existieran contactos con la directiva por el delantero.

La apuesta del entrenador Rui Borges llega después del triunfo por 3-1 ante Alverca, un partido en el que el atacante colombiano de 28 años participó con el tercer gol. La continuidad también se apoya en su evolución física y en la intención del técnico de reforzar su estado mental sobre el campo.

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Rui Borges mantendrá la base del once que venció a Alverca

Rui Borges sostiene la continuidad de Luis Suárez después del triunfo por 3-1 ante Alverca, en el que el delantero colombiano participó con el tercer gol-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Borges mantendrá su confianza en el delantero tras haberlo alineado ya en el último encuentro. El medio portugués encuadra esa decisión en un contexto de semanas agitadas para Suárez, cuyo nombre quedó expuesto por episodios fuera del campo y por la reacción de parte de la grada en su regreso a Alvalade.

El episodio más visible con la afición se produjo al final de la segunda jornada contra Vitória de Guimarães, cuando fue abucheado. Ese partido marcó además su vuelta a Alvalade después de que un candidato en las elecciones del Fenerbahçe prometiera su regreso si ganaba unos comicios que finalmente perdió.

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El técnico restó importancia a la controversia alrededor del colombiano y lo dejó claro en la víspera del partido ante Río Ave, el 28 de agosto de 2026, a partir de las 2:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio dos Arcos en la ciudad vila do Conde (Portugal):

“Está entrenando bien, concentrado y convocado para mañana [hoy 28 de agosto de 2026]. Le hablo como a todos los demás. Siempre ha sido claro”, dijo.

La posible titularidad de Suárez gana relieve por la recuperación del atacante griego Fotis Ioannidis, que ya está disponible. El internacional griego de 26 años se reincorporó después de unos dolores lumbares que le impidieron jugar contra el equipo de Ribatejo.

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Borges explicó en rueda de prensa en Alcochete que Ioannidis “entrenó toda la semana” y que está “en forma y listo para jugar”. También precisó que los únicos ausentes son João Simões, Salvador Blopa y Nuno Santos.

El entrenador repetirá el once que derrotó al equipo de Sérgio Ferreira el 22 de agosto de 2026. La decisión incluye la continuidad del español Iván Fresneda por la derecha y una defensa central formada por el belga Zeno Debast el senegalés Ibrahima Ba.

El cuarteto defensivo se completa con el uruguayo Maxi Araújo, que será el capitán del Sporting ante la ausencia de Inácio en el once inicial. En el medio, la pareja prevista es la del español Sergi Altimira y el volante marfileño Issa Doumbia.

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El frente ofensivo volvería a quedar en manos del colombiano

Luis Suárez ha estado en la mira de los aficionados por algunos incidentes durante la pretemporada - crédito Sporting CP

Por delante se perfila un tridente con el delantero mozambiqueño Geny Catamo por la derecha, el volante uruguayo Zalazar por el centro y Flávio Gonçalves por la izquierda. En punta, la previsión del diario sitúa otra vez a Suárez como referencia ofensiva.

La alineación probable del Sporting, de acuerdo con la publicación, quedaría con Rui Silva; Fresneda, Debast, Ibrahima Ba y Maxi Araújo; Altimira y Doumbia; Geny, Zalazar y Flávio Gonçalves; y Luis Suárez.

Sporting de Lisboa tendrá partidos exigentes ante Barcelona y Manchester City

El cuadro de los "Leones" también recibirá al Manchester United de Inglaterra y al Galatasaray de Turquía-crédito UEFA Champions League

El sorteo de la UEFA Champions League realizado el 27 de agosto de 2026 definió los rivales del Sporting de Lisboa.

La fase de liga empezará el 8 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027, con ocho jornadas. El calendario completo con fechas y horarios se conocerá, a más tardar, el 29 de agosto de 2026.

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El cuadro de la capital portuguesa tendrá que recibir al FC Barcelona (vigente campeón de España), y tendrá que visitar al Manchester City que atraviesa la era post-Guardiola con el italiano Enzo Maresca.

A continuación, estos son los juegos que tendrá el delantero samario en la fase de liga:

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Barcelona FC (España)

Manchester City (Inglaterra) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Manchester United (Inglaterra)

AS Roma (Italia) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. Galatasaray (Turquía)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting Lisboa (Portugal)

Sporting Lisboa (Portugal) vs. LASK Linz (Austria)

Lens (Francia) vs. Sporting Lisboa (Portugal)