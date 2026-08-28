Colombia

El ‘narcochofer’ tendrá un año más de beneficios judiciales y seguirá como testigo clave en el caso UNP por el traslado de más de 160 kilos de cocaína

Manuel Antonio Castañeda continuará compareciendo, mientras avanzan las investigaciones derivadas de la información que entregó sobre el uso de vehículos de la entidad para el transporte de droga

Narcochofer pidió acogerse a principio de oportunidad con la Fiscalía
Un juez de control de garantías prorrogó por un año el principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como ‘El Narcochofer’ - crédito Montaje Infobae/UNP y X
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El caso de Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como “el narcochofer”, continuará bajo el mecanismo de principio de oportunidad. Un juez de control de garantías autorizó una nueva prórroga de un año al beneficio judicial que le fue concedido por su colaboración con la Fiscalía, particularmente por la información que ha entregado sobre el uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar drogas y sobre otras actividades presuntamente ilícitas.

La determinación se tomó luego de establecer que aún existen diligencias judiciales en las que Castañeda debe participar como testigo de cargo. Su declaración ha sido incorporada a diferentes investigaciones que surgieron a partir de los datos suministrados por el procesado después de su captura.

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El principio de oportunidad había sido aprobado inicialmente el 5 de septiembre de 2024 y tuvo una primera extensión el 28 de agosto de 2025. En la audiencia más reciente, ninguna de las partes que intervino, entre ellas el Ministerio Público, la representación de las víctimas y la defensa, presentó oposición a la nueva prórroga.

El compromiso del ‘narcochocher’ para continuar declarando en los procesos judiciales

En Neiva, un juez fue suspendido de su cargo por enviar a la cárcel a un hombre que mató a una mujer - crédito Corte Suprema de Justicia
El procesado deberá comparecer a las diligencias en las que fue ofrecido como testigo de cargo, debido a que sus declaraciones hacen parte de las obligaciones asumidas dentro del principio de oportunidad - crédito Corte Suprema de Justicia

Para el juez, Manuel Antonio Castañeda Bernal ha demostrado disposición para cumplir las obligaciones que adquirió al acogerse al principio de oportunidad. Entre ellas está su participación en los procesos judiciales en los que la Fiscalía considera necesario contar con su testimonio.

El despacho señaló que todavía es necesario que el procesado acuda a las diligencias para las cuales fue convocado, debido a que sus declaraciones hacen parte de los compromisos asumidos con el ente acusador. La decisión también aclaró que el hecho de que algunos de esos testimonios todavía no se hayan realizado no puede atribuirse a una falta de colaboración por parte de Castañeda.

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En ese sentido, el juez sostuvo que “la imposibilidad de materializar dichos testimonios no obedece a conductas renuentes o reticentes del procesado, sino a circunstancias propias del desarrollo de los procesos judiciales y a las diferentes etapas procesales en que actualmente se encuentran las investigaciones correspondientes”.

Con esa consideración, el despacho concluyó que había razones para mantener vigente el beneficio y permitir que se completen las actuaciones pendientes.

Las investigaciones que surgieron de sus declaraciones

La información suministrada por Castañeda ha sido utilizada por la Fiscalía en diferentes investigaciones, entre ellas procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción dentro de la UNP y con estructuras dedicadas al narcotráfico - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
La información suministrada por Castañeda ha sido utilizada por la Fiscalía en diferentes investigaciones, entre ellas procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción dentro de la UNP y con estructuras dedicadas al narcotráfico - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La información entregada por Castañeda Bernal ha sido utilizada por la Fiscalía en expedientes diferentes al proceso que se originó con su captura. Uno de los casos más recientes mencionados por el ente acusador es el de Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono.

Vélez Romero fue judicializado y es señalado por la Fiscalía como presunto jefe financiero de los Comandos de Frontera. Además, durante el anterior Gobierno nacional fue designado como facilitador de paz.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el ‘narcochofer’ habría señalado a “El Mono” como una de las personas encargadas de coordinar el envío de cargamentos de droga. También lo identificó como propietario de la sustancia y como quien habría suministrado contactos institucionales utilizados para facilitar el traslado de los cargamentos en vehículos de la UNP.

Alias 'Matamba' (izquierda) y Manuel Antonio Castañeda (derecha). Colprensa.
Manuel Antonio Castañeda ha servido de testigo contra funcionarios que participaron en la fuga de alias Matamba - crédito Colprensa y Fiscalía General de la Nación

Sus declaraciones también han sido relacionadas con investigaciones sobre personas vinculadas a la entidad encargada de los esquemas de protección. Entre los resultados de esas indagaciones aparece Ronald Rodríguez, exsubdirector de la UNP, quien fue capturado en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades dentro de la entidad.

Castañeda Bernal también aportó información que permitió avanzar hacia Luis Eduardo Duque Casas, alias Capi, y John Fredy Gallo Bedoya, alias El Pájaro, personas señaladas de estar relacionadas con la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba.

Según los antecedentes expuestos sobre su colaboración, el procesado igualmente entregó información sobre integrantes de la Policía que presuntamente habrían participado en actividades ilegales y sobre la manera en que se habrían coordinado determinadas operaciones relacionadas con el narcotráfico.

Otro de los asuntos incluidos en sus declaraciones fue el caso de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, antiguo máximo jefe del Clan del Golfo y actualmente extraditado a Estados Unidos. Las investigaciones relacionadas con la fuga de “Otoniel” de la cárcel La Picota, en Bogotá,ocurrida en marzo de 2022, han contemplado la posible participación de personas vinculadas a la UNP.

De acuerdo con los datos aportados por Castañeda, integrantes de la entidad habrían proporcionado apoyo logístico al entonces jefe del Clan del Golfo.

La captura que dio origen a su colaboración

Las capturas se realizaron en departamentos como Atlántico, Arauca y Caquetá, además de municipios del Caribe colombiano- crédito VisualesIA
Con la nueva decisión, Castañeda continuará bajo el principio de oportunidad durante un año más y deberá seguir atendiendo las diligencias judiciales en las que su testimonio haya sido solicitado por la Fiscalía - crédito VisualesIA

El proceso contra Manuel Antonio Castañeda Bernal se remonta a diciembre de 2022, cuando fue detenido en flagrancia en una vía de Totoró, Cauca. En ese momento se movilizaba en una camioneta perteneciente a la UNP en la que fueron encontrados más de 160 kilos de cocaína.

Castañeda Bernal ya había tenido un antecedente relacionado con el transporte de drogas. En agosto de 2020 había estado involucrado en un caso ocurrido en Pereira.

Después de su captura de 2022, permaneció bajo custodia en una guarnición militar de Facatativá. Durante ese periodo manifestó haber recibido amenazas de muerte y expresó preocupación por el avance de las actuaciones relacionadas con el principio de oportunidad.

En abril de 2024, el ‘narcochofer’ solicitó a la entonces fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se avanzara en el acuerdo que había establecido con el ente investigador. El principio de oportunidad se convirtió así en el mecanismo mediante el cual Castañeda Bernal asumió compromisos de colaboración con la justicia a cambio del tratamiento judicial acordado con la Fiscalía.

Con la decisión adoptada ahora, el beneficio continuará vigente durante otros 12 meses, mientras avanzan las investigaciones en las que sus declaraciones fueron ofrecidas como elemento testimonial.

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Manuel Antonio CastañedaEl NarcochoferPrincipio de oportunidadCorrupción en la UNPFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

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