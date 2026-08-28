Lina Tejeiro explicó cómo sus fracasos amorosos marcarán la educación de su hijo: “Que sea el hombre que yo esperaba en mi vida”

La actriz asegura que sus rupturas y aprendizajes personales serán la base para educar a Gael, apostando por la autonomía y los valores afectivos - crédito @ famososhastalaz @linatejeiro / Instagram

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La actriz y empresaria Lina Tejeiro ha compartido abiertamente cómo sus experiencias sentimentales, marcadas por rupturas y decepciones, influirán en la manera en que criará a su hijo Gael, quien nacerá en las próximas semanas.

A través de sus redes sociales, la colombiana respondió inquietudes de sus seguidores sobre su vida amorosa y la visión que tiene respecto a la educación de su primer hijo.

Tejeiro, reconocida por su participación en series como Padres e hijos y La ley del corazón, se ha convertido en una de las voces más francas del entretenimiento colombiano, abordando sin filtros tanto los éxitos como los tropiezos de su vida personal. “Llego a la conclusión de que seguramente hay cosas que tengo que cambiar yo para no seguir eligiendo este tipo de personas, que tengo que trabajar en mí y por algo siempre prefiero estar sola”, reflexionó la actriz sobre sus fracasos amorosos.

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Lina Tejeiro revela cómo sus fracasos amorosos marcarán la educación de su hijo - crédito @linatejeiro/IG

En sus declaraciones, Tejeiro detalló las “red flags” que la llevaron a terminar relaciones pasadas, como el desinterés, la falta de responsabilidad y el incumplimiento de acuerdos básicos. “Le presté el carro a un pretendiente y me lo devolvió pinchado, sin hacerse cargo de arreglarlo”, relató como ejemplo de las actitudes que no tolera. También mencionó el gaslighting y la falta de honestidad como comportamientos inaceptables: “Él mintió sobre su color favorito y le daba me gusta a fotos de otras mujeres en redes”.

Respecto a la educación de Gael, Tejeiro aseguró que la maternidad la enfrenta con una perspectiva renovada. “Tengo muy claro qué es lo que quiero que mi hijo no haga y tener muy presente qué es lo que quiero que mi hijo sea como hombre para que el día que quiera compartir con una mujer sea la clase de hombre que yo hubiera esperado en mi vida”, expresó.

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Para ella, las lecciones de sus relaciones fallidas se traducen en valores que desea transmitir a su hijo: generosidad, amor propio, independencia y responsabilidad afectiva. “Todo lo mal que me ha ido en la soltería y en el amor me ha dado las herramientas para educar a mi hijo con una visión clara de respeto, empatía y responsabilidad afectiva, evitando repetir patrones”, comentó la actriz.

Lina admitió que ha aprendido a priorizar su bienestar y hoy valora la tranquilidad de la soltería, aunque no descarta el amor.- crédito @linatejeiro/Instagram

La actriz admitió que su exigencia la llevó a ignorar señales de alerta, pero con el tiempo ha aprendido a priorizar su bienestar y su tranquilidad. “Ya llevo tantos años soltera que no siento la ausencia de una pareja y a veces considero que estoy más tranquila y feliz así”, confesó. A pesar de todo, no descarta la posibilidad de una relación futura, pero tiene claro lo que busca: “Me encantaría que llegara un hombre a mi vida que resuelva, que no me pida dinero prestado, que no haga chistes malos, que tenga inteligencia emocional y que respete la relación sin necesidad de yo decírselo”.

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Tejeiro también se refirió a la importancia de no idealizar la vida en pareja y de fortalecer el entorno familiar, aun siendo madre soltera. “Estar casada no garantiza estabilidad ni evita el abandono, por eso prefiero que mi hijo crezca en un ambiente seguro, maduro y lleno de amor”, afirmó.

Lina Tejeiro enfrentó una crisis de salud durante su embarazo en MasterChef Celebrity

Durante su paso por MasterChef Celebrity, Lina Tejeiro enfrentó una de las etapas más exigentes de su vida personal y profesional. La actriz descubrió que estaba embarazada en plena competencia, lo que transformó radicalmente su experiencia en el reality.

Las jornadas de grabación, que comenzaban a las cinco de la mañana y se extendían hasta la noche, sumadas a la presión del formato, hicieron que los primeros síntomas del embarazo —como fatiga, sueño constante y disminución de la energía— se volvieran cada vez más evidentes. “Un día lo supe, inmediatamente me hice la prueba y hablé directamente con los jefes y les comenté”, relató Tejeiro en entrevista para Buen día, Colombia.

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El diagnóstico de hipotiroidismo gestacional complicó todavía más el proceso. “Yo ya estaba muy cansada, estaba muy agotada; además, se me desarrolló el hipotiroidismo gestacional y eso lo pone a uno mucho más lento, entonces yo estaba en un estado donde todo para mí era lento, yo solo quería dormir, entonces de verdad yo quería salir”, confesó la actriz. Esta condición, que ralentiza el metabolismo y puede traer complicaciones tanto para la madre como para el bebé, requirió atención médica y restricciones dentro del programa.

La actriz enfrentó una crisis de salud durante MasterChef Celebrity, donde descubrió su embarazo en plena competencia - crédito cortesía Canal RCN

Entre las limitaciones impuestas por su embarazo, Lina mencionó la prohibición de manipular ingredientes crudos, como atún y huevos, lo que redujo su margen de acción en varios retos culinarios. “A lo último fue difícil porque hay muchas cosas que son crudas... y uno en embarazo no puede comer nada crudo, entonces eran cosas que ya no iba a poder hacer”, explicó.

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Tejeiro, quien terminó como cuarta eliminada del reality, contó con el apoyo de su compañero Emmanuel Restrepo para sobrellevar la situación. La noticia de su embarazo fue confirmada públicamente en abril y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron su valentía y honestidad al compartir los desafíos de la maternidad y la exposición mediática.