Ministro de Vivienda solo trabajó una hora durante su visita a Santa Marta, en plena tragedia por el terremoto: De la Espriella estaría informado

Jaime Andrés Beltrán sí estuvo durante cerca de tres días en Santa Marta, en donde también habría asistido a un matrimonio junto con su esposa, Paula Ramírez - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, permaneció en Santa Marta (Magdalena) durante tres días, del 14 al 16 de agosto de 2026, pese a que el país afrontaba la emergencia causada por el terremoto que afectó la región.

La revelación se conoció en la noche del jueves 27 de agosto, un día después de que el debate de control político citado en la Comisión Séptima del Senado fue postergado a petición del funcionario.

Según información enviada al Senado de la República, solo se reportó una reunión virtual de una hora como actividad oficial durante su estadía, pese a la gravedad de la situación que atravesaban regiones como Valle, el Eje Cafetero y Chocó, tras el fuerte movimiento sísmico que estremeció al país en la mañana del 10 de agosto, de magnitud 7,4 y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar en Chocó.

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Con esta misiva, el Ministerio de Vivienda respondió preguntas sobre controversial viaje a Santa Marta de Jaime Andrés Beltrán - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ante los cuestionamientos del Congreso, el Ministerio de Vivienda entregó un documento con respuestas escritas y, entre las preguntas formuladas, como si el ministro tenía autorización formal para ausentarse de sus funciones, llamó la atención su respuesta.

“No se presentó alguna ausencia en el ejercicio de las funciones por parte del Ministro de Vivienda. No se hizo alguna solicitud en ese sentido”, precisó el ministerio.

Jaime Andrés Beltrán trabajó con De la Espriella en la reconstrucción, antes del escándalo

Es válido precisar que el 13 de agosto, dos días después de la tragedia, el titular de la cartera estuvo en el Palacio de San Carlos junto al presidente De La Espriella, en una reunión con el sector de la construcción en la que se determinaron directrices sobre la manera de responder a la crisis. De hecho, le encomendó que diseñara un cronograma con las acciones que deben adelantarse en dicho frente.

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Tras la polémica suscitada con su viaje a Santa Marta, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció el inicio de fases de reconstrucción en zonas afectadas - crédito @soyjaimeandres/X

“En unión con los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones y los empresarios aquí presentes, vamos a enfrentar esta crisis en tres momentos”, dijo ese día Beltrán frente al jefe de Estado.

“A largo plazo, presidente, es que las más de 44.000 familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas”, destacó el ministro, que también estuvo en territorio durante los días subsiguientes y posteriores a este episodio.

En cuanto al protocolo que deba regular la presencia física del ministro en casos de emergencia, la entidad indicó que no existe una disposición interna del ministerio que imponga a Betrán permanecer físicamente en un lugar determinado durante una emergencia nacional. “La ubicación desde la cual se ejerzan las funciones no constituye, por sí misma, un criterio suficiente para determinar su cumplimiento”, agregó el ministerio.

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La agenda de Beltrán en medio de la tragedia: una reunión virtual de una hora

El único evento de trabajo consignado por el ministerio en el periodo comprendido ocurrió el lunes 17 de agosto, entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m., en modalidad virtual, con los siete viceministros. Según el documento oficial, el objetivo fue “evaluar, ajustar y coordinar las actividades realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”, para lo cual solo se destinó una hora.

Ministro de Vivienda fue visto en Santa Marta en medio de la contingencia en Colombia luego del terremoto del 10 de agosto - crédito Desigual

En la respuesta se especificó que la reunión de seguimiento tenía como fin “revisar las actuaciones adelantadas por los viceministros de Vivienda y de Agua y Saneamiento Básico, coordinar las acciones derivadas de la emergencia y establecer las prioridades sectoriales para las jornadas siguientes”. Todo esto, en un fin de semana en el que al titular de la cartera se le vio disfrutando de una playa en la Bahía de América.

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Sobre la comunicación con la Presidencia de la República, el ministerio sostuvo en el documento remitido al Congreso que “el presidente de la República sí fue informado” del viaje y estadía de Beltrán.

“Sin embargo, no existe copia oficial de dicha comunicación”, se agregó en la misiva oficial del ministerio, en el que no se precisó si hubo más reuniones en las que estableciera contacto con gobernantes de las zonas afectadas.

Y con respecto a las decisiones para el alojamiento temporal de las familias damnificadas, el ministerio indicó que “la permanencia física del ministro en Santa Marta no implicó, por sí misma, la interrupción o desatención de sus responsabilidades” y que las instrucciones y decisiones se adoptaron “conforme a las necesidades y prioridades del sector”; todo esto pese a que solo teletrabajó una hora de las 53 en la ciudad.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto, que dejó al Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero devastados - crédito Ministerio de Vivienda

Críticas desde el Congreso a Jaime Andrés Beltrán no se hicieron esperar

Las explicaciones oficiales no convencieron a todos los sectores políticos, como pudo verse en el fuerte pronunciamiento de la senadora Jennifer Pedraza, que cuestionó la versión oficial del ministerio a través de su cuenta en redes sociales. “Una sola hora de reunión virtual fue todo lo que reportan como trabajo durante su escapada. Mientras Colombia buscaba sobrevivientes, Beltrán paseaba por el Caribe”, denunció Pedraza.

Además, resaltó la falta de documentación sobre la autorización del jefe de Estado. “Dicen que el presidente De la Espriella sabía, pero no existe documento que pruebe la autorización. ¿Quién le dio permiso?”, agregó la parlamentaria, que también le puso la lupa a la decisión de mantener a Beltrán al frente de la reconstrucción, al recordar que se le vio en la playa con su esposa e hijos, y no atendiendo la emergencia.

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“53 horas de playa y varios escándalos después, el premio: Jaime Andrés Beltrán queda al frente de la reconstrucción y el Gobierno sigue repartiéndole cuotas. ¡El descaro!”, remató Pedraza.

La senadora Jennifer Pedraza cuestionó las respuestas entregadas por el Ministerio de Vivienda sobre el polémico viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta - crédito @JenniferPedraz/X

El costo del viaje y la ausencia de decisiones verificables

La información enviada al Congreso reveló que el desplazamiento del ministro y su equipo de seguridad a Santa Marta implicó un gasto de $14’397.280, todo para una hora de labores al frente del ministerio. Y es que, pese a la magnitud de la emergencia y el despliegue logístico de otras dependencias del Estado, lo cierto es que Beltrán justificó su viaje con la necesidad de ver a su familia, con la que no había tenido tiempo.

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A su vez, frente a la pregunta sobre las decisiones administrativas tomadas y sus resultados, el ministerio reiteró que la reunión virtual del 17 de agosto fue la principal actividad realizada para responder a la emergencia, lo que encendió aún más el debate sobre los estándares de respuesta institucional del funcionario, que recibió el espaldarazo del jefe de Estado, como se conoció ese mismo lunes 17 de agosto.