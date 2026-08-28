Colombia

Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”

El sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella fue designado como representante de la Presidencia de la República ante los consejos superiores de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico

Jennifer Pedraza señaló al presidente Abelardo de la Espriella de incurrir en nepotismo - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS
Jennifer Pedraza señaló al presidente Abelardo de la Espriella de incurrir en nepotismo - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS
Guardar

La congresista Jennifer Pedraza cuestionó uno de los nombramientos que hizo el presidente Abelardo de la Espriella de cara al inicio de su administración.

Se trata de la desginación de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, primo del jefe de Estado, como representante de la Presidencia de la República ante los consejos superiores universitarios de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico.

De acuerdo con la senadora, el nombramiento de su familiar, va en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia e incurre en un acto de nepotismo. En consecuencia, informó que radicó una demanda de nulidad para tumbar la designación de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, que es sacerdote, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y capellán de la Presidencia de la República.

PUBLICIDAD

“Parece que el gran jurista @ABDELAESPRIELLA no sabe que la Constitución prohíbe el nepotismo y el nombramiento de primos (hasta 4to grado de consanguinidad) en el ejercicio de funciones públicas. Acabo de radicar una demanda contra el nombramiento del Presidente a su primo como delegado en los Consejos Superiores Universitarios de las Universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, del Valle y del Atlántico”, aseveró Pedraza.

Jennifer Pedraza informó que radicará una demanda contra el nombramiento del presidente a su primo - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza informó que radicará una demanda contra el nombramiento del presidente a su primo - crédito @JenniferPedraz/X

En efecto, el artículo 126 de la Constitución Política establece la prohibición de designar a personas con cierto grado de parentesco.

Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”, precisa la normativa.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la legisladora presentó la demanda ante un juez de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el documento, solicitó la nulidad electoral parcial del Decreto 1310 del 25 de agosto del 2026 del Ministerio de Educación Superior, “por medio del cual se dan por terminadas y se efectúan nuevas designaciones de representantes del Presidente de la república ante los Consejos Superiores de unas instituciones de educación superior estatales”.

El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación
El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación

Como accionados aparecen el Ministerio de Educación Nacional, representado por la jefa de cartera Vivian Morales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella.

La congresista envió un mensaje al jefe de Estado, instándolo a que respete la normativa vigente y a las instituciones de educación superior públicas. “Presidente, respete la Constitución y a las Universidades Públicas”, señaló.

Al igual que Pedraza, la congresista del Pacto Histórico Isabel Vera se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X. Allí, indicó que la designación del primo del primer mandatario en los consejos superiores de las universidades constituye un caso de conflicto de intereses que debe ser evaluado.

De igual manera, cuestionó el hecho de que haya sido elegido para ser el representante del presidente en los consejos pese a que no es un académico. A su juicio, su labor como sacerdote no es el idóneo para ocupar ese cargo.

Isabel Vera señaló que el nombramiento del primo del presidente de la República viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés - crédito @IsabelVeraPacto/X
Isabel Vera señaló que el nombramiento del primo del presidente de la República viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés - crédito @IsabelVeraPacto/X

En ese sentido, informó que también demandará su nombramiento. “Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño de La Espriella, a los Consejos Superiores de 5 universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste NO es el gobierno de los nunca, sino del NEPOTISMO”, escribió en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaAbelardo de la EspriellaRodolfo Andrés Londoño de la EspriellaConsejos superiores universitariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video: control militar en El Charco, Nariño, resultó en una confrontación entre civiles y uniformados

En medio de un procedimiento rutinario, varios ciudadanos que alegaron ser líderes sociales intentaron empujar y amedrentar a los militares, hecho que terminó en una violenta gresca

Video: control militar en El Charco, Nariño, resultó en una confrontación entre civiles y uniformados

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

El concierto benéfico del 29 de agosto en el estadio El Campín amplió su cartel con tres nuevas figuras y buscará reunir a más de 25.000 personas para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el centro y occidente del país

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

El colombiano acumula cuatro títulos con el conjunto “Bávaro” y encara esta edición de la liga alemana como el máximo favorito a quedarse con el título

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana

Los azules no solo subieron en la tabla del campeonato luego del 2-0 en Villavicencio, sino que metieron presión en la pelea por los torneos de la Conmebol en 2027

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana

Ministro de Vivienda solo trabajó una hora durante su visita a Santa Marta, en plena tragedia por el terremoto: De la Espriella estaría informado

Según documentos del Ministerio de Vivienda remitidos al Senado, durante su estadía se reportó únicamente una reunión virtual como actividad oficial, lo que generó críticas sobre la atención de la emergencia y el nivel de respuesta institucional

Ministro de Vivienda solo trabajó una hora durante su visita a Santa Marta, en plena tragedia por el terremoto: De la Espriella estaría informado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Deportes

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario

Colombia se consagró campeón de los Panamericanos de la Juventud Sorda 2026: así quedó la tabla de medallería

El futuro de la selección Colombia estaría en España: estos son los jugadores de doble nacionalidad con proyección

Millonarios venció a Atlético Nacional y ‘lo hundió’ en la tabla de posiciones: el equipo bogotano es líder

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección