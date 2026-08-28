Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”

Jennifer Pedraza señaló al presidente Abelardo de la Espriella de incurrir en nepotismo - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS

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La congresista Jennifer Pedraza cuestionó uno de los nombramientos que hizo el presidente Abelardo de la Espriella de cara al inicio de su administración.

Se trata de la desginación de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, primo del jefe de Estado, como representante de la Presidencia de la República ante los consejos superiores universitarios de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico.

De acuerdo con la senadora, el nombramiento de su familiar, va en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia e incurre en un acto de nepotismo. En consecuencia, informó que radicó una demanda de nulidad para tumbar la designación de Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, que es sacerdote, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y capellán de la Presidencia de la República.

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“Parece que el gran jurista @ABDELAESPRIELLA no sabe que la Constitución prohíbe el nepotismo y el nombramiento de primos (hasta 4to grado de consanguinidad) en el ejercicio de funciones públicas. Acabo de radicar una demanda contra el nombramiento del Presidente a su primo como delegado en los Consejos Superiores Universitarios de las Universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, del Valle y del Atlántico”, aseveró Pedraza.

Jennifer Pedraza informó que radicará una demanda contra el nombramiento del presidente a su primo - crédito @JenniferPedraz/X

En efecto, el artículo 126 de la Constitución Política establece la prohibición de designar a personas con cierto grado de parentesco.

“Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”, precisa la normativa.

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Así las cosas, la legisladora presentó la demanda ante un juez de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el documento, solicitó la nulidad electoral parcial del Decreto 1310 del 25 de agosto del 2026 del Ministerio de Educación Superior, “por medio del cual se dan por terminadas y se efectúan nuevas designaciones de representantes del Presidente de la república ante los Consejos Superiores de unas instituciones de educación superior estatales”.

El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación

Como accionados aparecen el Ministerio de Educación Nacional, representado por la jefa de cartera Vivian Morales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella.

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La congresista envió un mensaje al jefe de Estado, instándolo a que respete la normativa vigente y a las instituciones de educación superior públicas. “Presidente, respete la Constitución y a las Universidades Públicas”, señaló.

Al igual que Pedraza, la congresista del Pacto Histórico Isabel Vera se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X. Allí, indicó que la designación del primo del primer mandatario en los consejos superiores de las universidades constituye un caso de conflicto de intereses que debe ser evaluado.

De igual manera, cuestionó el hecho de que haya sido elegido para ser el representante del presidente en los consejos pese a que no es un académico. A su juicio, su labor como sacerdote no es el idóneo para ocupar ese cargo.

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Isabel Vera señaló que el nombramiento del primo del presidente de la República viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés - crédito @IsabelVeraPacto/X

En ese sentido, informó que también demandará su nombramiento. “Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Londoño de La Espriella, a los Consejos Superiores de 5 universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés. Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste NO es el gobierno de los nunca, sino del NEPOTISMO”, escribió en su cuenta de X.