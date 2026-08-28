Colombia

Video: control militar en El Charco, Nariño, resultó en una confrontación entre civiles y uniformados

En medio de un procedimiento rutinario, varios ciudadanos que alegaron ser líderes sociales intentaron empujar y amedrentar a los militares, hecho que terminó en una violenta gresca

Las imágenes del altercado ocurrido durante un operativo de seguridad en el municipio de El Charco circularon en plataformas digitales, generaron reacciones divididas y reabrieron discusiones sobre protocolos y límites en la actuación - crédito X

Guardar

Un procedimiento de control de rutina realizado por la Infantería de Marina en El Charco, Nariño, derivó en una confrontación directa entre civiles y militares en el casco urbano del municipio.

El incidente se registró mientras varios ocupantes de una embarcación arribaban a la zona urbana, en medio de operativos habituales para garantizar la seguridad local. De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la tensión escaló cuando uno de los pasajeros de la embarcación habría agredido físicamente a un integrante de la fuerza pública.

Ante la situación, otro uniformado intervino para controlar el altercado y restablecer el orden. El suceso fue grabado en video y difundido ampliamente en redes sociales, lo que multiplicó las reacciones y abrió debate sobre los límites de la autoridad y la conducta civil durante operativos.

PUBLICIDAD

Reacciones y debate social tras la difusión del incidente

Un control de rutina de la Infantería de Marina en El Charco, Nariño, derivó en una confrontación entre civiles y militares en el casco urbano del municipio - crédito X
Un control de rutina de la Infantería de Marina en El Charco, Nariño, derivó en una confrontación entre civiles y militares en el casco urbano del municipio - crédito X

El incidente ocurrido en El Charco provocó que algunos de los involucrados se identificaran como líderes sociales, que exigieron respeto a su labor y a sus derechos en medio del procedimiento militar.

Las imágenes rápidamente circularon en diferentes plataformas digitales, acompañadas de declaraciones en las que los participantes reclamaron garantías por parte de las autoridades, como se refleja en los registros audiovisuales difundidos.

Las respuestas en redes sociales evidenciaron posturas encontradas. Mensajes como “Respeto al ejército, el que la irrespeta y la ve como enemigo, es delincuente o es amigo de los mismos” o “Bien hecho uniformados, ya es hora que no se dejen golpear ni amedrentar” muestran el respaldo alrededor de la relación entre comunidad y fuerza pública. Otros usuarios, por su parte, cuestionaron los métodos de control y exigieron protocolos claros en la actuación de los militares.

PUBLICIDAD

Contexto legal: consecuencias de agredir a un militar en Colombia

La Armada de Colombia destruyó un depósito ilegal de explosivos del grupo armado residual Jaime Martínez en el Bajo Calima, Buenaventura - crédito ARC
El incidente en El Charco se produjo cuando una embarcación llegó a la zona urbana en medio de operativos de seguridad local - crédito ARC

El enfrentamiento en El Charco reavivó el debate sobre las consecuencias legales para los civiles que incurren en conductas violentas contra integrantes de la fuerza pública durante el cumplimiento de sus funciones.

Con base en el Artículo 429 del Código Penal Colombiano, quien ejerza violencia contra un servidor público, incluyendo a miembros de las Fuerzas Militares y/o de la Policía Nacional, enfrenta una pena de prisión que oscila entre cuatro (4) y ocho (8) años. Esta sanción puede aumentar si se generan lesiones personales o si la agresión reviste especial gravedad.

De acuerdo con la legislación, si la agresión causa daño físico, además del delito de violencia contra servidor público, se investiga el delito de lesiones personales, cuyas penas aumentan cuando la víctima es un agente del Estado en ejercicio de sus funciones. La normatividad busca proteger la integridad y la autoridad de los miembros de la fuerza pública durante operativos y controles.

Respaldo presidencial a la fuerza pública en medio de desafíos

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en Buenaventura la reactivación del buque hospital Benkos Biohó - crédito Armada de Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su respaldo a soldados y policías y afirmó que ejercerán sus funciones con apego a la Constitución y la ley - crédito Armada de Colombia

En este contexto de creciente tensión social y cuestionamientos a las fuerzas de seguridad, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó un respaldo absoluto a soldados y policías durante un consejo de seguridad realizado en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

El mandatario, en presencia del ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, el subcomandante de la Policía Nacional Norberto Mojica, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, reiteró que su gobierno defenderá “con decisión” a los uniformados frente a las amenazas del crimen organizado.

La frase “donde no hay seguridad no hay nada” se consolidó como eje central de su intervención ante autoridades civiles y militares. De la Espriella afirmó: “Yo voy a ser el primer defensor de los soldados y policías de la patria, que nunca más serán maltratados, que nunca más serán vilipendiados, que nunca más serán arrodillados”. El presidente subrayó que los miembros de la fuerza pública ejercerán sus funciones “con apego a la Constitución y la ley”, contando con el pleno respaldo del Gobierno nacional.

Temas Relacionados

Fuerza públicaFuerzas Militares de ColombiaSeguridad públicaAgresión a servidor públicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

El atacante ha tenido más protagonismo con el técnico Lucas González y desea volver a ser importante para el club como en su primer ciclo entre 2015 y 2016

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”

El sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella fue designado como representante de la Presidencia de la República ante los consejos superiores de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico

Jennifer Pedraza demandó el nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como representante en consejos superiores universitarios: “Respete”

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

El expiloto colombiano calificó como injusta la decisión de dejar pasar al italiano en la parte final de la carrera en Zandvoort, y pidió que el británico cobre el favor internamente, tras cumplir la instrucción y aguantar a Lewis Hamilton

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno de De la Espriella por su presupuesto para 2027: “¿De dónde saldrá la plata?”

El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta que supera en $58 billones el presupuesto radicado por la administración del expresidente Gustavo Petro

Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno de De la Espriella por su presupuesto para 2027: “¿De dónde saldrá la plata?”

Polo Polo arremetió contra Cepeda por su donación tras el sismo y recordó a Petro por hablar de ‘limosnas’: “Ni siquiera donó el sueldo completo”

El excongresista, a través de su cuenta de X, puso en duda la coherencia de los líderes del Pacto Histórico y señaló la brecha que existiría entre el discurso de personajes como el expresidente y el senador y sus acciones frente a la emergencia

Polo Polo arremetió contra Cepeda por su donación tras el sismo y recordó a Petro por hablar de ‘limosnas’: “Ni siquiera donó el sueldo completo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Deportes

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana

Santa Fe eliminó a River por penales en Buenos Aires y enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de Sudamericana: sufrirá con el calendario