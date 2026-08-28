Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay y dio salto en la reclasificación: quedó cerca de la Copa Sudamericana

Millonarios aspira no solo a salir campeón de la Liga BetPlay 2026-II, sino a asegurar cupo a torneo internacional para 2027 - crédito @LigaBetPlayD/X

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Millonarios viene en mejoría en el segundo semestre de 2026, producto del trabajo del técnico Fabián Bustos que, pese a que aún la plantilla no está consolidada para pelear el título, de a poco se le ve forma para acercarse al liderato y los resultados avalan el proceso en la Liga BetPlay.

Prueba de ello es que los azules se acercan a los cupos de la Copa Sudamericana en reclasificación, luego de vencer a Llaneros en Villavicencio y, a falta de varios encuentros aplazados, el equipo bogotano aspira a asegurar tiquete a torneo internacional en 2027, por los beneficios económicos y reconocimiento.

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El Embajador ahora le apunta a Internacional de Bogotá, equipo complicado y el encuentro será en el estadio El Campín el domingo 30 de agosto, por la octava jornada de la Liga BetPlay en la que se encuentra en buen camino para pisarle los talones al líder América de Cali.

Así va Millonarios en la reclasificación

Luego del fracaso del primer semestre, así como un mal inicio del actual campeonato, los azules encontraron el camino para ratificar no solo el trabajo del entrenador argentino, sino a una plantilla que depuró muchos futbolistas y contrató de la mejor manera posible, prueba de ello fue la llegada de hombres como Jhomier Guerrero, Andrey Estupiñán, Javier Burrai, Francisco Chaverra, entre otros.

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En este momento, Millonarios ahora es séptimo con 36 puntos en la tabla de reclasificación, gracias a las 10 unidades en el segundo semestre de la Liga BetPlay y los 26 de sumó en el pasado torneo, en el que ni siquiera llegó a los playoffs, y le apunta a asegurar cupo internacional.

Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, luego del triunfo de Millonarios sobre Llaneros en la séptima fecha de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Como se estableció en las normas de la Dimayor, los clubes que se ubiquen primero y segundo de la tabla anual de 2026 accederán a Copa Libertadores, mientras que el tercero, cuarto y quinto pasarán a la Sudamericana, todo esto siempre y cuando ninguno de ellos saliera campeón de liga o Copa Colombia.

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Millonarios solo está a cuatro puntos de alcanzar la Copa Sudamericana, cuyo último tiquete, en la actualidad, se encuentra en manos del Once Caldas con 40 unidades, así que dependerá de la campaña de los azules para superar a los manizaleños y darle una alegría a los hinchas.

Millonarios y Once Caldas están separados por cuatro puntos por el último cupo a la Copa Sudamericana 2027 - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

De otro lado, el conjunto de Fabián Bustos se encuentra a 14 unidades del tiquete a la Copa Libertadores, pues América, segundo en la reclasificación, suma 50 puntos y le saca una ventaja considerable en esa pelea, pues también es el líder invicto del campeonato y muy sólido para bajarse de allí.

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Victoria en Villavicencio

Millonarios ganó 0-2 a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026, en un partido marcado por la expulsión de Jhon Vásquez a los 12 segundos.

La roja directa llegó tras una acción revisada por el VAR, cuando los taches de Vásquez impactaron en la canilla de Sebastián Valencia. La decisión generó reclamos en el equipo local desde el inicio del encuentro.

Pese a jugar con uno menos, Llaneros tuvo la primera opción clara: Yorleys Mena ganó el duelo con Stiven Barreiro, quedó mano a mano y buscó definir ante Javier Burrai, pero el remate terminó en el techo del arco.

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Llaneros perdió por 2-0 contra Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay en Villavicencio - crédito Millonarios FC

La apertura del marcador llegó al 29′, con un pase filtrado de Daniel Ruiz para Francisco Chaverra, que controló, resistió la marca y definió de zurda. Antes del descanso, Roameth Romaña atajó un tiro libre de Valencia y Burrai respondió abajo ante un cabezazo de Howell Mena.

En el segundo tiempo, Millonarios tuvo dos goles anulados: uno de Danovis Banguero que no valió por fuera de juego y mano, y otro de Ruiz que fue invalidado por posición ilícita, vía VAR. Romaña evitó el segundo con una atajada ante un cabezazo de Chaverra.

El 0-2 llegó al 82′, con una habilitación de Carlos Darwin Quintero para Andrey Estupiñán, que se fue solo y definió para sentenciar el partido. Con este resultado, Millonarios quedó tercero con 10 puntos y Llaneros se mantuvo segundo con 11. Este domingo, Millonarios enfrentará a Inter Bogotá y Llaneros visitará a Independiente Medellín.

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