Colombia

Polo Polo arremetió contra Cepeda por su donación tras el sismo y recordó a Petro por hablar de ‘limosnas’: “Ni siquiera donó el sueldo completo”

El excongresista, a través de su cuenta de X, puso en duda la coherencia de los líderes del Pacto Histórico y señaló la brecha que existiría entre el discurso de personajes como el expresidente y el senador y sus acciones frente a la emergencia

Miguel Polo Polo no desperdició la oportunidad para arremeter contra el Gobierno de Gustavo Petro, al alnzar duras críticas y acusaciones contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd - crédito Jesús Aviles/Infobae
El exrepresentante Miguel Polo Polo sigue cuestionando los pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro; esta vez por cuenta del terremoto - crédito Jesús Avilés/Infobae
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El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo criticó la donación hecha por el senador Iván Cepeda al departamento del Chocó, tras el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026. El episodio se inscribe en la controversia generada por las declaraciones del expresidente Gustavo Petro, que en la réplica transmitida en cadena nacional calificó de “limosnas” los aportes del sector privado para la reconstrucción.

En su pronunciamiento, Polo Polo puso en duda la congruencia de los líderes del Pacto Histórico luego de que Gustavo Petro desestimó públicamente la magnitud de las donaciones empresariales, que al momento de la intervención del ex jefe de Estado se acercaban al billón de pesos; pero que a la fecha ya superan los $2 billones, y continúan registrándose en diferentes sectores de la economía nacional, con el mismo propósito.

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Miguel Polo Polo atizó sus críticas al Pacto Histórico
Con este mensaje en X, el exrepresentante Miguel Polo Polo atizó sus críticas al Pacto Histórico y, en especial, a sus líderes, Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito @MiguelPoloP/X

“El Pacto Histórico salió a decir, en su paupérrima réplica, que el billón de pesos donado por las familias más ricas del país y los empresarios eran ‘limosnas’. Acto seguido, Iván Cepeda, quien fue su candidato presidencial, dona 18 millones de pesos de su prima para el Chocó. Ni siquiera donó el sueldo completo. ¡Mandan mucha cáscara! Esa gente da vergüenza”, expresó el exparlamentario en su perfil de X.

Así pues, el excongresista remarcó la diferencia entre el discurso del Pacto Histórico y las acciones de sus dirigentes.

Acusan de insuficientes los aportes de los empresarios, luego anuncian una donación que resulta simbólica frente a la magnitud de la tragedia”, afirmó Polo Polo, que no dejó pasar la oportunidad para lanzarle dardos al dúo de líderes del Pacto Histórico, que también anunciaron un gabinete alterno.

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Sobre la donación, Cepeda reiteró su postura sobre la necesidad de suprimir dicho beneficio. “Mi posición frente a este asunto ha sido y es clara: esa prima debe ser eliminada, y los dineros que actualmente se invierten en ella deben ir a las personas y comunidades damnificadas por los desastres naturales que actualmente sufre el país”, expresó el dirigente, que ejerce gracias al Estatuto de Oposición.

En ese sentido, ratificó su compromiso con esta causa.

“En consecuencia, y como lo había anunciado, entregaré esos dineros a las y los damnificados en el departamento del Chocó”, puntualizó el senador del Pacto, que todavía no reconoce a De la Espriella como presidente, toda vez que no ha renunciado a la ciudadanía norteamericana, lo que, según él, impide que tenga como prioridad a Colombia.

Iván Cepeda donará su prima de servicios a damnificados del terremoto
Con esta publicación en la red social X, el senador Iván Cepeda indicó que donará su prima de servicios de agosot a damnificados del terremoto en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

La polémica por el calificativo de Petro de la ayuda privada y la reconstrucción nacional

El origen de la polémica se encuentra en la intervención en la que Petro rechazó el monto de las donaciones privadas.

¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa?”, señaló el expresidente, que además reiteró que solo habían entregado “un billón de pesos a manera de limosna, uno de 30”, refiriéndose al cálculo del presidente Abelardo de la Espriella, de $30 billones para la reconstrucción.

El exmandatario, en una presencia en la que alternó con Cepeda desestimó la posibilidad de financiar la emergencia con deuda estatal. “Un endeudamiento público lo tiene que pagar toda la sociedad. La reconstrucción de una parte con destrucción de otra”, afirmó el ex jefe de Estado. En cambio, propuso revivir la reforma tributaria para recaudar unos 20 billones de pesos, con énfasis en los patrimonios más altos.

Mientras Petro arremetió contra el sector privado, el senador optó por un enfoque distinto en su discurso, priorizando propuestas logísticas y la solidaridad institucional. Posteriormente, anunció la donación de $18 millones correspondientes a su prima, destinados a atender la emergencia en el Chocó; al insistir en que el Consejo de Estado debería reactivar los efectos del decreto que reducía el salario de los parlamentarios.

Gustavo Petro - Iván Cepeda - Réplica Pacto Histórico
Gustavo Petro e Iván Cepeda son los personajes políticos que lideran la oposición en Colombia, a través del Pacto Histórico - crédito suministrada Infobae Colombia

No obstante, su aporte fue rápidamente objeto de críticas por parte de figuras como Polo Polo, que lo tildó de insuficiente. “Ni siquiera donó el sueldo completo”, insistió el exrepresentante, al sugerir que la actitud del Pacto Histórico no corresponde con la exigencia que plantean al sector empresarial; todo esto en medio de la creciente controversia generada por la posición del expresidente a este tipo de donaciones.

Repercusiones políticas y empresariales a lo dicho por Petro

La controversia reavivó el debate sobre la financiación de la reconstrucción nacional y el rol de los distintos sectores sociales. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) defendió el aporte de las empresas y pidió valorar el esfuerzo conjunto en situaciones de calamidad; mientras que otros gremios empresariales señalaron la importancia de la solidaridad en momentos de crisis como los actuales.

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