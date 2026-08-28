Colombia

Alerta de la Procuraduría, siete municipios del Tolima no tienen bomberos para atender los incendios

El Ministerio Público pidió a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales

Procuraduría emitió alerta por incendios en Tolima: siete municipios no tienen convenio de bomberos para atender los incendios y rescates - crédito Colprensa
Procuraduría emitió alerta por incendios en Tolima: siete municipios no tienen convenio de bomberos para atender los incendios y rescates - crédito Colprensa
Guardar

La Procuraduría General de la Nación pidió el 27 de agosto de 2026 a siete alcaldías de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias porque esos municipios aún no tienen el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos, en un departamento que declaró la calamidad pública tras una ola de fuegos que desbordó su capacidad de respuesta.

La emergencia deja más de 50.000 hectáreas afectadas y más de 2.600 agricultores golpeados, con 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios. La declaratoria habilita apoyo adicional del Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Sistema Nacional de Gestión de Desastres (Sngrd).

PUBLICIDAD

El requerimiento del Ministerio Público fue dirigido a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica. De acuerdo con la información conocida por el organismo, esas administraciones todavía no cuentan con el instrumento contractual que garantiza la prestación del servicio de bomberos.

El Ministerio Público pidió a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para asegurar la capacidad de respuesta - crédito Procuraduria General de la Nación
El Ministerio Público pidió a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para asegurar la capacidad de respuesta - crédito Procuraduria General de la Nación

“El requerimiento preventivo se originó en la información conocida durante una reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, según la cual los municipios de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, no cuentan aún con el convenio necesario para garantizar la atención de incendios y rescates”, señaló el organismo del Estado.

PUBLICIDAD

En efecto, pidió adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para asegurar la capacidad de respuesta. Al mismo tiempo reclamó mecanismos temporales de atención mientras se formalizan los convenios pendientes.

“La Procuraduría advirtió que las actuales condiciones hidrometeorológicas del Tolima incrementan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió adoptar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales y contractuales necesarias, así como mecanismos de contingencia mientras se formaliza la prestación del servicio”, puntualiza el comunicado.

Uno de los compromisos del Ministerio Público, según expuso, es continuar “con el seguimiento preventivo para salvaguardar los derechos de la comunidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las emergencias que puedan presentarse en el territorio”.

Plan de reconstrucción en el Tolima que planteó el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció el 24 de agosto de 2026 la puesta en marcha de “Compromiso Tolima”, un plan del Gobierno nacional para atender a productores y familias rurales afectados por los incendios forestales en el departamento - crédito Universidad del Externado

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció el 24 de agosto de 2026 la puesta en marcha de “Compromiso Tolima”, un plan del Gobierno nacional para atender a productores y familias rurales afectados por los incendios forestales en el departamento, con medidas que van desde ayuda para el sector ganadero y acceso al agua hasta alivios financieros y recursos para 343 viviendas rurales.

El plan será coordinado por Arturo Adolfo Dajud, viceministro de Asuntos Agropecuarios, que tendrá a su cargo la articulación de las acciones de la cartera con la Gobernación, las alcaldías, los productores y el sector empresarial. La meta oficial es atender las necesidades inmediatas en las zonas golpeadas por las conflagraciones y después avanzar en la recuperación de la capacidad productiva del campo tolimense.

Una de las primeras medidas será el suministro de heno para pequeños ganaderos afectados. El objetivo es garantizar alimento para los animales en medio de las pérdidas causadas por el fuego.

El plan incluye agua, alivios de deuda y viviendas rurales

- crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook
El plan del Gobierno nacional incluye agua, alivios de deuda y viviendas rurales - crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

La estrategia también prevé la construcción de pozos profundos con sistemas de bombeo y energía solar para recuperar y asegurar el acceso al agua en las zonas rurales afectadas. El fenómeno ha generado incendios en varios departamentos.

En el frente financiero, el Ministerio de Agricultura anunció el congelamiento y reperfilamiento de la cartera agropecuaria hasta diciembre de 2026. La medida orientada a aliviar las obligaciones de los productores damnificados mientras sus actividades enfrentan las consecuencias de los incendios y avanzan las acciones para restablecer las condiciones de producción.

Temas Relacionados

Incendios TolimaProcuraduríaBomberosGobierno NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

En la última jornada, la mayor concentración de incendios se reportó en Tolima, con once casos. Le siguieron Nariño con cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con un incendio registrado

Incendios forestales en Colombia, hoy 28 de agosto, EN VIVO: hasta el momento hay 21 conflagraciones activas en cinco departamentos

Exministro de Defensa de Gustavo Petro destacó la baja de alias Urias Perdomo, mano derecha de alias Calarcá: “Mi reconocimiento a quienes hicieron posible esta operación”

Pedro Sánchez cerró su pronunciamiento con un pedido de refuerzo institucional a las fuerzas del orden tras el operativo en Guaviare

Exministro de Defensa de Gustavo Petro destacó la baja de alias Urias Perdomo, mano derecha de alias Calarcá: “Mi reconocimiento a quienes hicieron posible esta operación”

La Dian extendió la suspensión de términos tributarios en Pereira, Buenaventura y Tuluá hasta el 11 de septiembre

La entidad mantendrá detenidos los plazos de trámites y actuaciones en esas sedes por daños que persisten tras el sismo del 10 de agosto, y reactivará el conteo el 14 de septiembre

La Dian extendió la suspensión de términos tributarios en Pereira, Buenaventura y Tuluá hasta el 11 de septiembre

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”

La empresaria se pronunció tras el surgimiento de teorías en internet relacionadas con la identidad y el papel del padre de su bebé, intensificando la atención mediática sobre su maternidad

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”

Juliana Calderón respondió a quienes la señalan de haber “alquilado” un papá para su hija Dulce María: “Son una cantidad de cosas”

Se filtraron imágenes de Yina Calderón grabando “La casa de los villanos”: hay varias celebridades reconocidas de Latinoamérica

Adam Levine de Maroon 5 dedicó canción y emotivas palabras a los damnificados por el terremoto en Colombia: “Quiero enviarles un poco de amor”

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Juan Fernando Quintero habría renunciado a la selección Colombia, y se lo comunicó a Néstor Lorenzo: “Ya le dijo”

La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo