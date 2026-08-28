Así fue el eclipse lunar parcial en Colombia: a qué hora ocurrió y dónde fue visible

Eclipse lunar en Colombia (Andrés Arboleda, astrofotógrafo desde Cali Colombia)

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El eclipse comenzó a las 8:23 p. m., alcanzó su máximo a las 11:12 p. m. y fue visible desde varias ciudades de Colombia durante la noche del 27 de agosto.

El eclipse lunar parcial que atravesó el cielo durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 fue visible desde Colombia y alcanzó su fase de mayor intensidad poco después de las 11:00 p. m. El fenómeno formó parte del calendario astronómico oficial de 2026 y fue registrado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA).

De acuerdo con los cálculos de la NASA, el primer contacto con la penumbra terrestre se produjo a las 8:23 p. m., hora de Colombia. La fase parcial comenzó a las 9:33 p. m., cuando la Luna empezó a ingresar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra.

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El punto máximo se registró aproximadamente a las 11:12 p. m. del jueves. En ese instante, la magnitud umbral del eclipse fue de 0,930, lo que significa que cerca del 93 % del diámetro lunar quedó inmerso en la umbra terrestre. La fase parcial terminó alrededor de las 12:52 a. m. del viernes y la etapa penumbral concluyó cerca de las 2:01 a. m.

Aunque los catálogos internacionales identifican el evento como el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026, en Colombia comenzó durante la noche del día 27. La diferencia se debe a que los registros astronómicos utilizan tiempo universal, mientras Colombia se encuentra cinco horas por detrás.

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Cobertura del eclipse lunar ocurrido el 27 de agosto de 2026. Se observa la Luna mostrando una coloración rojiza en su mayor parte, con una porción de su borde superior aún brillante, contra un cielo nocturno. El material visual documenta el fenómeno astronómico desde Colombia. | Vía @Tuecoenletras en X.

¿Dónde fue visible el eclipse lunar en Colombia?

La ubicación del país permitió observar astronómicamente el eclipse durante sus fases principales. Los registros de visibilidad incluyen ciudades como Bogotá (donde la niebla le quito demasiada visibilidad), Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, donde la Luna permaneció sobre el horizonte durante el desarrollo del fenómeno.

En Bogotá, por ejemplo, el eclipse comenzó con la Luna a más de 35 grados sobre el horizonte. En Cartagena y Barranquilla también fue visible desde el inicio de la fase penumbral, mientras los cálculos para Cali y Medellín confirman que el fenómeno pudo seguirse durante el mismo intervalo horario.

La posibilidad de contemplarlo a simple vista en cada punto del país dependió, sin embargo, de las condiciones meteorológicas locales. La nubosidad, la lluvia, la contaminación lumínica o los obstáculos pudieron reducir la visibilidad, por lo que no es correcto afirmar que se observó con la misma claridad en todas las ciudades.

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A escala mundial, la NASA señaló que el eclipse fue visible desde el Pacífico oriental, América, Europa y África. Colombia quedó dentro de una de las regiones favorables porque el momento de máxima intensidad coincidió con horas nocturnas.

¿Cómo se produce un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que nuestro planeta queda entre el Sol y su satélite natural. En esa posición, la Tierra proyecta dos zonas de sombra: la penumbra, más tenue, y la umbra, donde la luz solar directa queda bloqueada con mayor intensidad.

En un eclipse parcial, solo una porción de la Luna entra en la umbra terrestre. Por esa razón, durante el fenómeno del 27 y 28 de agosto una parte del disco lunar permaneció iluminada mientras otra quedó cubierta por la sombra de la Tierra. Si toda la Luna hubiese ingresado en la umbra, el eclipse habría sido total.

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El video registra el eclipse lunar parcial visible desde Bogotá. Las imágenes muestran la Luna en varias etapas de ocultamiento, parcialmente cubierta por la sombra terrestre. La observación se realiza a través de un cielo con presencia de nubes y niebla. Las tomas presentan un lente redondo que enmarca la Luna durante el fenómeno. Este material es una cobertura de evento.

Durante las etapas de mayor oscurecimiento también podían aparecer tonalidades rojizas o cobrizas. Ese efecto se explica porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna: las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras las rojizas continúan su recorrido y pueden iluminar débilmente el satélite.

A diferencia de los eclipses solares, observar un eclipse lunar no implica mirar directamente al Sol, por lo que puede apreciarse a simple vista. Binoculares o telescopios permiten distinguir con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

El evento dejó así una de las principales citas astronómicas de agosto de 2026 para Colombia, con una fase parcial de más de tres horas y un desarrollo completo, incluida la penumbra, cercano a cinco horas y 38 minutos.

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