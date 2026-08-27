General del Comando Sur se reunió con el ministro de Defensa en Tumaco: “Fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”

La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos - crédito X

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Después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara la llegada del general Francis Donovan, líder del Comando Sur de los Estados Unidos, a territorio colombiano, el ministro de Defensa, Jorge Mora, adelantó un encuentro personal con el militar norteamericano en el municipio de Tumaco.

Así fue anunciado a través de su cuenta de X en la que, además, aseguró que su presencia en el territorio nacional representa un nuevo capítulo en la colaboración entre Colombia y Estados Unidos frente al narcotráfico.

La visita se realizó en una de las regiones más golpeadas por los cultivos ilícitos, donde los desafíos en materia de seguridad continúan ocupando el centro de la agenda nacional.

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Durante el encuentro, el ministro de Defensa, Jorge Mora, comunicó que el objetivo principal fue reforzar los lazos de cooperación en seguridad y defensa entre ambos países.

Colombia anunció su adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles para articular acciones regionales contra las organizaciones criminales - crédito X

“Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE. UU., @Southcom GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”, señaló el jefe de la cartera Defensa.

La visita del alto mando estadounidense coincidió con el anuncio de la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). Según explicó Mora, esta alianza permitirá que Colombia articule esfuerzos conjuntos con otras naciones de la región para enfrentar a las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico.

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De acuerdo con fuentes militares citadas por la revista Semana, el general Donovan habría llegado con el propósito de robustecer los mecanismos de cooperación en el marco de la nueva estrategia contra el narcotráfico que impulsa el actual presidente de Colombia.

El encuentro en Tumaco forma parte de una agenda más amplia que busca modernizar y ampliar la colaboración internacional para combatir el crimen organizado y sus redes transnacionales.

Las razones de la visita del líder del Comando Sur de los Estados Unidos

Jorge Mora se reunió con el comandante del Comando Sur en Tumaco para reforzar la cooperación en seguridad y defensa frente al narcotráfico - crédito X

La llegada a Colombia del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad centrada en la lucha contra narcoterroristas, cárteles y redes criminales, con un foco específico en la participación colombiana en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y en el refuerzo operativo que ya recibió la Policía con 30 radios tácticos entregados por Washington.

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Ese componente material de la cooperación ya empezó a desplegarse sobre el terreno. Las unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia recibieron 30 radios tácticos Falcon III, una donación canalizada por la embajada de Estados Unidos en Colombia para mejorar la comunicación en tiempo real en zonas complejas.

Según el Ministerio de Defensa, el general (r) Jorge Mora, presentó la visita como una señal de continuidad en el trabajo conjunto contra las estructuras criminales. “La visita del Comandante Gen. Francis L. Donovan reafirma el compromiso de seguir trabajando unidos contra los narco-terroristas, los cárteles y todas las organizaciones criminales que pretenden sembrar violencia”.

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En el mismo mensaje publicado en X, el funcionario sostuvo que ambos países “fortalecen una alianza estratégica que ha sido fundamental para enfrentar las amenazas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestra región”. También afirmó: “Una región más segura exige alianzas firmes, decisiones contundentes y acciones coordinadas. Colombia no cede ante el crimen. ¡Firmes por la Patria!”.

El Ministerio de Defensa ya había informado en la mañana del jueves que Mora se reuniría con Donovan para fortalecer la cooperación en seguridad y avanzar en esfuerzos conjuntos contra las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado.

El propio Comando Sur presentó el viaje con una fórmula similar. “Una alianza más sólida para una región más segura”, señaló el organismo al informar que el general llega al país para reunirse con los nuevos líderes militares colombianos y tratar los esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y reforzar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia.

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