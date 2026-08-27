Esta es la manera más práctica y sencilla para librarse de los hongos de los pies, según médico colombiano

El remedio casero para los gonds en las uñas - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

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Ante este problema, el médico colombiano Oswaldo Restrepo ha compartido en su canal de YouTube diferentes recomendaciones relacionadas con el cuidado de los pies y los remedios caseros.

En uno de sus contenidos dedicados a los hongos en pies y uñas, aborda alternativas naturales y también destaca la importancia de mantener una adecuada higiene y evitar la humedad.

Una de las preparaciones mencionadas en el contenido que circula sobre este tema utiliza clavo de olor, una especia que contiene eugenol, compuesto al que se le atribuyen propiedades antimicrobianas. Sin embargo, es importante aclarar que una preparación casera con clavo de olor no reemplaza los tratamientos médicos comprobados para la onicomicosis.

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Así propone preparar el clavo de olor

De acuerdo con la explicación compartida, una de las alternativas consiste en preparar una infusión concentrada. Para ello, se plantea hervir una taza de agua con una cucharada generosa de clavos de olor enteros durante aproximadamente cinco minutos.

El médico Oswaldo Restrepo explica cómo se usa el clavo de olor para los hongos en las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de dejar reposar la preparación hasta que esté tibia, se puede humedecer un trozo de algodón y colocarlo sobre la uña afectada durante unos 10 a 15 minutos. Al finalizar, uno de los puntos que más se enfatizan es secar completamente la uña y la piel de los pies.

La recomendación parte de una idea sencilla: los hongos proliferan con mayor facilidad en ambientes húmedos y cerrados, por lo que mantener los pies secos resulta fundamental para prevenir y controlar este tipo de infecciones.

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En el mismo sentido, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), cita por el médico colombiano, señala que los hongos pueden desarrollarse y propagarse en ambientes cálidos y húmedos, además de permanecer en objetos como zapatos, calcetines y herramientas para cortar las uñas.

Otra alternativa para aliviar los hongos en las uñas y pies

En el video publicado por Restrepo también hay una preparación para quienes presentan afectación en varias uñas.

¿Clavo de olor para la onicomicosis? Lo que sí recomienda Oswaldo Restrepo y lo que no promete (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta consiste en hervir aproximadamente un litro de agua con dos cucharadas de clavos de olor enteros durante ocho minutos. Una vez que la preparación se enfríe hasta alcanzar una temperatura confortable, se puede colocar en un recipiente limpio y sumergir los pies durante 15 a 20 minutos.

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Después del baño, el paso considerado fundamental es volver a secar cuidadosamente cada dedo y el área alrededor de las uñas.

Esta recomendación de mantener los pies secos sí coincide con las medidas generales de prevención de las infecciones por hongos. La AAD recomienda mantener los pies secos, utilizar calzado que permita la ventilación y evitar compartir elementos personales o herramientas para el cuidado de las uñas.

El tercer método que menciona el médico colombiano: aceite de clavo

Otra de las alternativas planteadas consiste en preparar un macerado. Para ello, se propone colocar clavos de olor ligeramente machacados en un recipiente de vidrio y cubrirlos con aceite de oliva o aceite de coco.

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Oswaldo Restrepo pone el foco en el error que puede empeorar los hongos en los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se dejaría reposar durante varios días y posteriormente se aplicaría una pequeña cantidad sobre la uña afectada y sus bordes.

El clavo de olor contiene eugenol, un compuesto presente en su aceite esencial que ha sido estudiado por sus propiedades antimicrobianas. No obstante, que un ingrediente presente actividad antifúngica en estudios de laboratorio no significa que una preparación casera haya demostrado curar la onicomicosis en personas.

Por esa razón, estas alternativas deben entenderse como recomendaciones de cuidado divulgadas en internet y no como un tratamiento médico garantizado.

Estos son los errores que se deben evitar

Uno de los principales consejos del contenido es no intentar eliminar el hongo raspando agresivamente la uña.

Limar demasiado puede lesionar la uña y la piel que la rodea. Además, la AAD advierte que limar una uña afectada no elimina por sí solo el hongo, porque la infección puede encontrarse tanto en la uña como en el tejido situado debajo de ella.

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También se recomienda no aplicar sustancias irritantes sobre heridas abiertas, grietas o zonas que estén sangrando. Si existe una lesión en la piel, lo prudente es consultar a un profesional sanitario antes de utilizar cualquier preparación casera.

Otro error frecuente es abandonar cualquier estrategia de cuidado después de unos pocos días porque la uña continúa amarilla o gruesa. Las uñas de los pies crecen lentamente, por lo que incluso cuando una infección mejora, el aspecto alterado puede permanecer durante meses hasta que la parte afectada vaya creciendo y sea reemplazada.

De hecho, la AAD explica que, aun después de eliminar la infección, una uña del pie puede tardar un año o más en recuperar completamente su apariencia porque necesita crecer nuevamente.

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La higiene de zapatos y uñas también es clave

El cuidado no termina con la aplicación de una preparación. Si existe una infección por hongos, mantener los pies húmedos o utilizar nuevamente calzado contaminado puede favorecer que el problema persista o reaparezca.

Por ello, se recomienda mantener los pies secos, cambiar los calcetines cuando estén húmedos y procurar que los zapatos tengan buena ventilación. También es importante no compartir cortaúñas, limas, toallas o zapatos con otras personas.

La AAD recomienda además desinfectar o reemplazar el calzado utilizado durante la infección y lavar los calcetines adecuadamente, debido a que los hongos pueden permanecer en el calzado y favorecer una nueva infección.

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