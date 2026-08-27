Colombia

Los detalles del macabro hallazgo de un tronco humano dentro de bolsas de basura en el centro de Bogotá

El caso se reportó en una de las calles del barrio San Bernardo, ubicada en la localidad de Santa Fe

crédito archivo Colprensa / Imagen de referencia
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Un hallazgo que causó zozobra en los habitantes del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, provocó el hallazgo del tronco de un cuerpo humano dentro de bolsas de basura.

El descubrimiento se reportó luego de que una persona que transitaba por la zona notó las bolsas y alertó a las autoridades.

Al llegar al lugar, las autoridades acordonaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias. Minutos después unidades de criminalística desarrollaron el levantamiento de los restos humanos, que según lo que confirmó un vocero de la Mebog, se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Según el reporte preliminar, solo se encontró el tronco, sin presencia de otras extremidades, lo que incrementa el misterio alrededor del caso.

Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se realizarán los análisis forenses necesarios para intentar establecer la identidad de la víctima y recolectar información sobre las causas y circunstancias de la muerte. Las autoridades indicaron que estos estudios serán fundamentales para avanzar en la investigación.

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La Policía Judicial inició la recopilación de testimonios entre vecinos y transeúntes del sector, además de revisar las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. El objetivo es identificar a la persona o personas que habrían abandonado las bolsas en ese punto y reconstruir los hechos que llevaron a este macabro hallazgo.

La investigación se mantiene abierta y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

El caso se suma al hallazgo del cuerpo de un bebé en un botadero de basura en Suba ha generado conmoción y repudio entre los habitantes del sector de Caminos de Esperanza, al noroccidente de Bogotá. El hecho se conoció cuando residentes de la zona reportaron a las autoridades la presencia de una bolsa plástica sospechosa entre los desechos.

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Al arribar, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del equipo de criminalística confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo sin vida de un recién nacido.

El área fue acordonada para permitir que los peritos realizaran la recolección de pruebas y la inspección técnica del cadáver, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

La presencia de las autoridades y el despliegue del operativo generaron tristeza e indignación en la comunidad, que mostraron su preocupación por la seguridad y el bienestar en el sector.

Según el reporte preliminar, el cuerpo fue encontrado gracias a la observación de un ciudadano que notó que varias vacas que pastaban en los alrededores se acercaban insistentemente a un punto específico entre la basura.

Al acercarse y alejar a los animales, el residente se percató de la presencia del menor y alertó de inmediato a las autoridades.

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