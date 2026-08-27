Colombia

Terremoto en Colombia: bancos darán hasta un año de alivio a los damnificados

Más de 400.000 personas resultaron afectadas por la emergencia, que además dejó miles de viviendas con daños y destrucción. Ante este panorama, el sector financiero anunció medidas para reducir temporalmente la presión sobre quienes tienen obligaciones pendientes

Las viviendas que sufrieron daños podrán ser tenidas en cuenta para determinar el periodo de gracia de las obligaciones financieras -crédito Ernesto Guzmán/EFE
Las viviendas que sufrieron daños podrán ser tenidas en cuenta para determinar el periodo de gracia de las obligaciones financieras -crédito Ernesto Guzmán/EFE
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Mientras miles de familias concentran sus esfuerzos en reparar sus viviendas y recuperar sus negocios, las obligaciones financieras podrán quedar temporalmente en pausa. Asobancaria anunció un programa de alivios para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con periodos de gracia que podrán extenderse hasta por 12 meses.

La emergencia deja hasta ahora 331 muertos, 4.449 heridos y más de 406.000 personas afectadas. A esto se suman 185.889 viviendas averiadas y 33.275 destruidas, un panorama que llevó al sector financiero a establecer mecanismos para reducir la presión económica sobre los damnificados.

Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), explicó que las ayudas serán determinadas según la situación de cada cliente y el nivel de afectación que haya sufrido.

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Hasta el 98% de los bancos colombianos ya está listo para aplicar la nueva norma del 4x1.000 y facilitar la exención en varias cuentas, expresó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón - crédito @JoMalagon/X
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó las medidas que podrán solicitar los clientes afectados por el terremoto - crédito @JoMalagon/X

“Tenemos un programa sin precedentes porque tenemos ayudas que son periodos de gracia que pueden ser hasta de un año. Lo último que necesita una persona cuando está en la mitad de una tragedia es que le llegue la cuenta, el cobro mensual de sus obligaciones financieras”, afirmó.

El programa contempla obligaciones de distintos tipos. Los beneficiarios podrán tener tarjetas de crédito, créditos de vivienda, préstamos hipotecarios, contratos de leasing u obligaciones comerciales. No habrá una fórmula general para todos los casos, pues cada entidad financiera deberá evaluar las condiciones de sus clientes.

La gravedad de los daños será uno de los elementos centrales para determinar la duración del alivio. En las situaciones de mayor afectación, el periodo de gracia podrá alcanzar los 12 meses.

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Asobancaria aseguró que acogerse a los mecanismos de alivio no generará un deterioro en la calificación de riesgo de los afectados-crédito Juan Felipe León/REUTERS
Asobancaria aseguró que acogerse a los mecanismos de alivio no generará un deterioro en la calificación de riesgo de los afectados-crédito Juan Felipe León/REUTERS

Malagón puso como ejemplo a quienes tienen créditos sobre inmuebles que resultaron afectados durante el terremoto. La intención, explicó, es evitar que esas personas tengan que asumir de inmediato pagos mientras enfrentan las consecuencias materiales de la emergencia. “¿Qué tal con la casa medio destruida en la mitad de un terremoto y que le llegue la hipoteca? No es el momento para pensar en eso”, sostuvo.

El presidente de Asobancaria insistió en que la aplicación será individual y dependerá del producto financiero y de la relación que cada persona tenga con su banco. “Caso a caso, porque hay clientes de tarjetas de crédito, hay clientes de vivienda, de créditos hipotecarios, otros tienen leasing, otros tienen crédito comercial. De acuerdo con cada cliente, a su tipo de vinculación con el banco y al nivel de afectación, caso por caso, banco por banco, vamos a tener periodos de gracia”, explicó.

Para los hogares con daños considerados muy altos, el beneficio podrá representar un año completo sin cobros sobre las obligaciones que sean incluidas dentro de la medida. “Cuando la afectación es muy alta, ese periodo de gracia puede llegar a ser de hasta un año. Entonces, un año en el que no se le cobra absolutamente nada”, destacó Malagón.

Los damnificados podrán acceder a alivios dependiendo del tipo de crédito y de la magnitud de las afectaciones sufridas -crédito Europa Press
Los damnificados podrán acceder a alivios dependiendo del tipo de crédito y de la magnitud de las afectaciones sufridas -crédito Europa Press

El alivio financiero tendrá además otra condición relevante: acogerse al mecanismo no implicará un deterioro en la calificación de riesgo de los damnificados. De esta manera, las personas que reciban el beneficio no deberían enfrentar una afectación adicional en su historial crediticio por acceder a la medida.

La estrategia contempla además suspender los cobros jurídicos y prejurídicos para los afectados que hagan parte de estos mecanismos. El objetivo es que quienes atraviesan dificultades económicas puedan concentrar sus recursos en atender las necesidades derivadas del terremoto.

La banca también tendrá que considerar las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación. Las condiciones de cada cliente serán revisadas para establecer las alternativas disponibles y definir el tratamiento de sus obligaciones. De acuerdo con Malagón, este acompañamiento busca dar un margen financiero a las personas afectadas mientras avanzan en la recuperación de sus viviendas, negocios y demás bienes perjudicados por la emergencia.

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